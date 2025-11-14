Avansul anual al PIB „a accelerat” la 0,8% în primele nouă luni din 2025, dar economia a scăzut în T3 și este prognozată să stagneze în T4

Avansul PIB a accelerat de la 0,3% în primul semestru la 0,8% în primele nouă luni din 2025, potrivit datelor publicate vineri de Institutul Național de Statistică (INS).

În trimestrul al treilea, respectiv în perioada iulie-septembrie, PIB-ul a scăzut față de perioada anterioară (-0,2% față de T2 2025), însă a înregistrat un avans de 1,6% față de aceeași perioadă din 2024.

Datele sunt în linie cu așteptările analiștilor, care precizează că printre posibilii factori ai acestei evoluții se numără o contribuție neutră a exportului net (în general o sursă negativă de creștere), o contribuție pozitivă a investițiilor și a stocurilor, iar pe partea de ofertă, un an agricol bun și avansul serviciilor.

„Pe partea de cerere ne așteptăm ca consumul să rămână relativ deprimat, conform datelor de înaltă frecvență; contribuția exporturilor nete ar trebui să fie aproape de zero, dacă nu ușor pozitivă, iar contribuția investițiilor a fost probabil pozitivă, cel puțin din perspectiva efectului de bază. Stocurile probabil continuă să susțină creșterea.

Pe partea de ofertă anticipăm o contribuție puternic pozitivă din agricultură, pe baza datelor privind producția recoltată. Industria probabil a avut un impact negativ, în timp ce construcțiile ar fi putut adăuga un plus de dinamism. Ne așteptăm, de asemenea, ca serviciile să fi susținut creșterea per ansamblu”, potrivit analiștilor Erste.

Economia României s-a contractat cu 0,2% trimestru la trimestru (serie ajustată sezonier), dar a crescut cu 1,6% an la an (serie brută), accelerând de la 0,3% în trimestrele anterioare.

Potrivit INS, în perioada 1.I-30.IX 2025, Produsul intern brut a crescut cu 0,8% comparativ cu perioada 1.I-30.IX 2024, pe seria brută și cu 1,4% pe seria ajustată sezonier.

Consumul a încetinit, dar efectul este compensat de corecția exportului net/ Investițiile rămân astfel singura sursă posibilă de creștere

Având în vedere datele publicate vineri, economiștii băncii austriece își mențin prognoza de creștere de 1,3% în 2025 și, chiar și cu o stagnare trimestrială în ultimul trimestru. CNSP are o prognoză oficială de creștere economică de doar 0,6% din PIB pentru acest an.

„Pentru 2026 estimăm o creștere economică de 2,1%, însă vedem unele riscuri în scădere având în vedere structura anticipată. Considerăm că investițiile susținute de fondurile UE sunt cruciale pentru creșterea PIB-ului de anul viitor, în condițiile în care consumul ar trebui să rămână deprimat față de normele istorice. Creșterea reală a salariilor a devenit negativă în ultimele luni și este de așteptat să rămână negativă în următoarele trei trimestre. Odată cu încetinirea consumului, exporturile nete ar trebui să continue să aibă o influență relativ neutră asupra creșterii”, punctează ei.

