Autostrăzi energetice: UE plănuiește să accelereze conexiunile transfrontaliere pentru a reduce facturile la curent

Brațul executiv al Uniunii Europene va încerca să accelereze construcția rețelelor electrice transfrontaliere, avertizând că ani de subinvestiții și planificare fragmentată duc la creșterea facturilor la energie, potrivit Bloomberg.

Comisia Europeană va propune accelerarea proiectului Energy Highways pentru a îmbunătăți eficiența rețelei, a reduce prețurile și a limita dependența regiunii de combustibili fosili importați, potrivit unui document preliminar văzut de Bloomberg News. Documentul afirmă că dependența energetică a blocului face ca prețurile la electricitate în UE să fie de peste două ori mai mari decât în SUA și China.

Facturile mai mari sunt generate parțial de faptul că extinderea rețelei nu ține pasul cu tranziția către energia regenerabilă. Asta înseamnă că energia eoliană și solară este adesea irosită deoarece nu poate fi transmisă către zonele unde cererea este cea mai ridicată, obligând blocul celor 27 de națiuni să revină la centrale pe combustibili fosili.

Opt proiecte transfrontaliere ar putea genera economii anuale de 40 mld. euro

Remedierea sistemului prin investiții suplimentare în rețele — inclusiv opt proiecte transfrontaliere de electricitate — ar putea genera economii anuale de 40 de miliarde de euro, potrivit documentului care urmează să fie adoptat de comisie miercuri. De asemenea, ar putea stimula economia regiunii cu 18 miliarde de euro până în 2030.

Comisia speră, de asemenea, că măsurile vor atrage mai multe investiții în centre de date și inteligență artificială, domenii care ar putea impulsiona creșterea economică și cererea de energie în Europa.

În absența unor astfel de măsuri, Comisia avertizează că 45% din capacitatea de transmisie transfrontalieră de care Europa are nevoie până în 2030 nu va fi construită. Asta ar duce la limitarea a până la 310 terawați-oră de electricitate regenerabilă până în 2040, echivalentul a aproape jumătate din consumul total de energie electrică al UE din 2023.

Când rafalele puternice fac ca turbinele să producă mai multă energie decât poate gestiona rețeaua învechită a unei țări, operatorul de sistem le oprește, o practică numită reducere (curtailment). Parcurile eoliene sunt plătite pentru acest lucru, ceea ce adaugă costuri suportate de consumatori.

