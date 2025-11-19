„Ziua Z” / Autoritățile încearcă să aducă la buget banii infractorilor – sunt căutate 250 de persoane suspectate de implicare în crima organizată, dar și bunurile acestora ce ar putea fi confiscate pentru recuperarea prejudiciilor

DIICOT și Poliția Română efectuează, miercuri, 216 percheziţii în întreaga ţară, în cadrul operaţiunii denumită generic „Ziua Z”, fiind vizate grupări de criminalitate organizată. Autoritățile caută 250 de persoane suspectate de implicare în grupuri de crimă organizată și încearcă să identifice bunurile ce ar putea fi confiscate pentru recuperarea prejudiciilor din dosarele aferente.

”Astăzi, 19 noiembrie, în cadrul unei ample operaţiuni, Poliţia Română şi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism, cu sprijinul Poliţiei de Frontieră şi Jandarmeriei Române, efectuează peste 50 de acţiuni operative, pentru destructurarea unor grupuri infracţionale organizate, specializate în săvârşirea infracţiunilor de trafic de persoane şi de minori, pornografie infantilă, trafic de droguri şi criminalitate informatică”, anunţă DIICOT.

”Această iniţiativă începută în anul 2018, sub denumirea generică Ziua Z, continuă angajamentul ferm al instituţiei noastre în prevenirea şi combaterea formelor grave de criminalitate”, au transmis cele douăm instituţii citate.

Percheziţiile vizează obţinerea de probe privind activitatea ilegală a grupurilor de criminalitate organizată şi a altor persoane implicate în activităţi infracţionale asociate criminalităţii organizate şi identificării bunurilor susceptibile de a fi confiscate sau destinate recuperării prejudiciilor.

Autoritățile, disperate să oprească evaziunea fiscală și să aducă la buget banii infractorilor – Operațiunea Jupiter

Această acțiune de proporții se încadrează în seria de percheziții ce au avut loc anul acesta pentru a demanteleze rețele de crimă organizată și evaziune fiscală, și pentru a recupera prejudiciile imense acumulate în sutele de dosare vizate.

În numai cinci zile ale Operațiunii Jupiter, desfășurate în noiembrie, au fost efectuate aproape o mie de percheziţii la nivel naţional și au fost puse în aplicare 415 mandate de aducere.

De asemenea, au fost deschise peste 280 de dosare penale, iar principalele infracţiuni cercetate sunt de evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere.

Acțiunile au vizat 440 de suspecţi, au fost dispuse măsuri preventive faţă de 144 de persoane, 16 fiind arestate preventiv, una arestată la domiciliu, 88 puse sub control judiciar (dintre care 3 pe cauţiune) şi alte 39 reţinute.

În cadrul celor 281 de dosare penale sunt investigate infracţiuni de evaziune fiscală, înşelăciune, contrabandă, delapidare, nerespectarea regimului fiscal, contrafacere, nerespectarea legislaţiei privind protecţia mediului, nerespectarea regimului armelor şi al muniţiilor, la regimul silvic, furt, infracţiuni de serviciu, corupţie şi altele.

Pentru recuperarea prejudiciului din aceste dosare au fost aplicate măsuri asigurătorii asupra unor bunuri/sume de bani în valoare de 99.353.673 de lei.

De asemenea, anchetatorii au indisponibilizat bunuri a căror valoare pe piaţa ilegală este de circa 20.000.000 de lei, constând în principal în 629.400 de ţigarete de contrabandă, 2.100 de litri de alcool şi peste 40.000 de bucăţi de parfumuri contrafăcute, peste 66 de tone din categoria deşeurilor şi substanţelor periculoase, 441 de kilograme de articole pirotehnice, 23 de arme neletale, două arme letale, 5.800 de bucăţi de muniţie letală, 200 de bucăţi muniţie neletală etc.

