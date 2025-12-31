Autoritățile finlandeze au confiscat o navă despre care se crede că a avariat un cablu de telecomunicații subacvatic

Poliția finlandeză a anunțat miercuri că a confiscat o navă despre care se crede că a avariat un cablu de telecomunicații subacvatic care leagă Helsinki de capitala Estoniei, Tallinn, traversând Golful Finlandei, o zonă afectată de presupuse acte de sabotaj în ultimii ani, potrivit Reuters.

„Autoritățile finlandeze au preluat controlul asupra vasului ca parte a unei operațiuni comune”, a precizat poliția, refuzând să dezvăluie numele navei, naționalitatea acesteia sau alte detalii despre navă și echipajul său.

Opt state NATO se învecinează cu Marea Baltică, care se învecinează și cu Rusia. Acestea au fost în stare de alertă ridicată după o serie de întreruperi ale cablurilor electrice, legăturilor de telecomunicații și conductelor de gaze care traversează fundul mării relativ superficial, de la invazia Rusiei în Ucraina în 2022.

NATO și-a consolidat prezența în Marea Baltică cu fregate, aeronave și drone navale.

Nava suspectată de provocarea ultimei pagube trăgea ancora în mare și a fost direcționată către apele teritoriale finlandeze, au declarat poliția și autoritatea finlandeză a granițelor. Cablu aparține grupului finlandez de telecomunicații Elisa, au precizat polițiștii.

Președintele Finlandei, Alexander Stubb, a declarat că monitorizează situația. „Finlanda este pregătită pentru provocări de securitate de diferite tipuri și răspundem la ele după necesitate”, a scris el pe X.

În decembrie 2024, Finlanda a interceptat petrolierul legat de Rusia, Eagle S, despre care anchetatorii au spus că a avariat un cablu de energie și mai multe legături de telecomunicații în Marea Baltică prin tragerea ancorei.

Un tribunal finlandez, în octombrie, a respins un dosar penal împotriva căpitanului și altor membri ai echipajului de pe Eagle S, hotărând că procurorii nu au reușit să dovedească intenția și că orice presupusă neglijență trebuie urmărită de statul pavilionului navei sau de țările de origine ale echipajului.

