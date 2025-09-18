Automecanica SA, controlată de un om de afaceri din topul Forbes Rusia, revine cu o nouă cerere la CEISD pentru preluarea Popeci Utilaj Greu. Miza: avizul de securitate națională de CSAT – firma produce deja blindate pentru Armata română

Saga preluărilor suspecte pentru securitatea națională în ce privește compania Automecania SA Mediaș continuă: compania vrea să facă noi preluări pentru a-și consolida poziția pe piața în industria de apărare românească, și încearcă să simplifice calea de a obține avizul de securitate:

Grupul Automecanica SA Mediaș, controlat de omul de afaceri Sergey Glinka, nu renunță la planul de a prelua fabrica Popeci Utilaj Greu din Craiova.

Glinka este un om de afaceri care a fost inclus de Forbes în topul oamenilor de afaceri din Rusia, cu afaceri de peste 650 de milioane de dolari în urmă cu peste un deceniu.

În urmă cu mai bine de un an compania depusese o primă solicitare la Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD), proces care a rămas blocat fără un răspuns final.

Asta după ce reprezentanții companiei Automecanica și-au retras prima cerere de preluare a Popeci Utilaj Greu în luna iunie.

Motivul pentru care prima solicitare a fost retrasă a fost, conform Automecanica SA, faptul că unul dintre acționarii minoritari a renunțat la investiții. „A trebuit să refacem cererea cu datele actualizate”, a fost mesajul transmis din partea companiei.

Miza acestui aviz CEISD este faptul că autoritățile de securitate națională vor trebui să verifice sursa finanțărilor prin care Automecanica ajunge să cumpere o firmă din industria de apărare a țării.

În cazul unui aviz negativ, achiziția Popeci Utilaj Greu nu ar putea fi înregistrată la Registrul Comerțului. Retragerea primei solicitări are ca urmare practică întârzierea unui verdict al autoritățile de securitate sau a celor concurențiale.

Grupul Automecanica a realizat a doua cerere către Comisia pentru Examinarea Investițiilor Străine Directe (CEISD) pentru a aviza pozitiv preluarea fabricii de material rulant Popeci Utilaj Greu din Craiova. Informația ne-a fost confirmată atât de reprezentanții CEISD, cât și de cei ai Automecanica.

Asta după ce prima cerere, aflată de la începutul anului trecut în analiza CEISD, nu a mai primit un răspuns (pozitiv sau negativ) din partea autoritățile române din cauza faptul că Automecanica și-a retras solicitarea de avizare în luna iunie.

CEISD – din care fac parte reprezentanți ai instituțiilor de securitate națională, de control fiscal și al spălării banilor, dar și reprezentanți ai Consiliului Concurenței – verifică investițiile străine de peste 2 milioane de euro, dar și tranzacții peste acest prag făcute de firme și persoane din România în anumite domenii, cum ar fi mass-media sau industria de apărare.

Fără acest acord al CEISD tranzacțiile nu pot fi înregistrate la Registrul Comerțului.

O problemă a unui investitor minoritar

Referitor la noua solicitare depusă la CEISD, reprezentanții Automecanica SA Mediaș ne-au confirmat că a fost înaintat un dosar actualizat.

„Prima cerere a fost depusă în urmă cu mai bine de un an, iar răspunsul a întârziat să apară. Între timp, au avut loc mici schimbări în acționariatul companiei. Unul dintre acționarii minoritari, menționat în solicitarea inițială, a decis să renunțe la investiție și să iasă din firmă. În acest context, am considerat necesar să retragem vechea cerere și să depunem una nouă, cu datele actualizate. Aceasta este explicația simplă pentru care am ajuns să solicităm din nou aprobarea CEISD pentru tranzacția de achiziție a companiei Popeci Utilaj Greu. Nu au existat alte motive”, ne-a declarat Andrei Scobioală, administratorul companiei.

În ceea ce privește investiția vizată la Popeci Utilaj Greu, acesta ne-a dat asigurări că planurile rămân neschimbate.

„Nu avem în vedere să renunțăm. Este un proiect important pentru grupul Automecanica. Avem o înțelegere clară și solidă cu actualii acționari și așteptăm să finalizăm tranzacția imediat ce vom primi răspunsul CEISD”, a mai subliniat Scobioală.

„Până în prezent, am investit peste 16 milioane de euro din resurse proprii. Această sumă include nu doar contravaloarea acțiunilor Popeci Utilaj Greu, ci și plățile către creditori și furnizori, pentru a menține activitatea companiei și pentru a evita intrarea în faliment”, a mai completat el, adăugând că „la momentul semnării tranzacției, Popeci Utilaj Greu se afla sub presiuni financiare majore. Infuzia de capital pe care am realizat-o a permis stabilizarea companiei și continuarea activității. Avem planuri mari pentru aceasta companie.”

Acționarii

CursdeGuvernare.ro a verificat la Oficiul Național al Registrului Comerțului situația acționariatului la data de 17 septembrie.

Conform datelor publice ale ONRC, Acționariatul Automecanica este următorul:

Automecanica SKB Property SRL (48.3841%), Andrei Scobioală (48.3841%) și o listă de acționari cu 3,23%. Este vorba de foștii angajați ai firmei care au primit acțiuni în cadrul procesului de privatizare de după Revoluția din 1989.

La rândul său Automecanica SKB Property SRL este deținut în totalitate de Sergei Glinka. Administrator este Mihail Scobioală, tatăl lui Andrei Scobioală.

Acționariatul este identic cu cel de la începutul anului.

Popeci Utilaj Greu SA din Craiova este o firmă deținută de Constantin Popeci.

În cazul tranzacției prin care Automecanica dorește să cumpere Popeci Utilaj Greu, CEISD a solicitat și un aviz de la Consiliul Suprem de Apărare a Statului (CSAT).

Solicitarea a fost făcută și în cadrul primei solicitări, depusă la începutul lui 2024, cât și în cea de-a doua, din această vară.

Informația ne-a fost confirmată de reprezentanți ai Consiliului Concurenței, instituție care asigură secretariatul CEISD.

„Operațiunea este, în prezent, în procedură de cercetare detaliată, procedură în care este solicitat și avizul Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). Precizăm că CEISD analizează tranzacțiile are au ca obiect anumite domenii de activitate (prevăzute la art. 2 din Hotărârea CSAT nr. 73/2012) și a căror valoare depășește două milioane de euro. În cazul în care operațiunea are un impact semnificativ asupra securității sau ordinii publice sau prezintă riscuri sau amenințări semnificative la adresa acestora, sunt analizate şi investițiile străine directe care nu depăşesc pragul de 2.000.000 euro”, sunt explicațiile primite de la Consiliul Concurenței.

Asta pentru a verifica sursa investițiilor, dar mai ales dacă vânzarea Popeci Utilaj Greu, firma care poate face utilaje blindate pe șenile, poate fi vândută unui grup în care este prezent Sergei Glinka.

Revista Forbes Rusia l-a inclus, în 2013, în topul celor mai bogați oameni de afaceri ruși, cu o avere estimată la 650 de milioane de dolari. După anexarea Crimeei, Glinka a dispărut din Rusia, pentru ca în 2022 să revină în peisajul economic – de această dată, în România și SUA.

Glinka spune că a făcut afaceri în Estonia, deși e în topul Forbes Rusia

Odată cu preluarea Automecanica SA, acesta s-a prezentat ca un om de afaceri din Estonia care deține TransGroup SA sau Transgroup Invest. Firma are – prin nume, acționari și legături, conform datelor din presa din Rusia și Ucraina – asemănări cu modul de operare al Transmashholding, acționând mai mult ca un vehicul pentru afaceri în afara Rusiei al companiei.

Sergei Glinka ne-a transmis printr-un răspuns scris că nu este un om de afaceri rus, nu a avut cetățenie rusă și nici nu a făcut afaceri din Rusia, având companii în Estonia.

În cazul în care afacerile sale ar fi din Rusia, investițiile sale din industria apărării din România ar fi o problemă de securitate națională, dar și NATO.

Aste pentru că din 2022, odată cu invazia pe scară largă a Ucrainei, în noul Concept Strategic al NATO, Rusia este definită oficial drept „cea mai semnificativă și directă amenințare la adresa securității Aliaților”.

Între Sergei Glinka și Sergei Glinka Mihailovic

Sergei Glinka – așa cum apare în documente din România – este născut în 1966 în Republica Moldova, a studiat în Estonia, dar și-a clădit cariera în Rusia, cel puțin conform publicațiilor care a acoperit această zonă. Inclusiv revista Forbes îl prezenta printre cei mai bogați oameni care fac afaceri în Rusia.

În publicațiile și în platformele cu informații despre firme care acopereau Rusia, Sergey Glinka este prezentat mai mereu cu numele Sergei Glinka Mihailovic. Publicația ukrrudprom.com chiar îl nominaliza pe omul de afaceri ca fiind printre cei care au dublă cetățenie pe lângă cea rusă.

De fapt, acest nume este folosit de omul de afaceri și într-un CV publicat în afara României.

În țara noastră, în toate documentele oficiale s-a prezentat doar cu numele Sergei Glinka, cetățean estonian, american sau moldovean.

Într-un răspuns amplu, reprezentanții lui Sergei Glinka au afirmat că acesta este „cetățean estonian și român”, fără legături active în Rusia.

„Domnul Glinka nu deține proprietăți în Federația Rusă și nu are nicio afiliere politică sau juridică cu entități aflate sub regim de sancțiuni”, se menționează în declarație.

Glinka respinge acuzațiile de legături cu oligarhi ruși sau entități sancționate, precizând că „Transmashholding Rusia și Transgroup Estonia sunt companii complet separate” și că participarea sa în Transgroup a fost încheiată în 2019.

De asemenea, patronimicul „Mihailovici” este, potrivit acestuia, „o formulare slavă de uz cultural, fără relevanță juridică”. Numele său oficial în acte europene este „Sergei Glinka”.

„Atribuirea repetată a unei presupuse conexiuni cu structuri de influență din Federația Rusă este neîntemeiată, defăimătoare și de natură să creeze prejudicii serioase, fără a se baza pe dovezi concrete sau documente oficiale”.

Automecanica SA, compania controlată de Glinka, este partener al Otokar, firma turcească responsabilă de producerea vehiculului blindat Cobra II, selectat pentru dotarea Armatei Române în cadrul programului ATBTU. Parteneriatul este oficializat în documente și contracte derulate cu Ministerul Apărării Naționale.

Într-un răspuns transmis redacției, Otokar confirmă că Automecanica SA a fost selectată „în urma unor procese riguroase de verificare juridică, tehnică și comercială”, și că firma de la Mediaș deține „toate autorizațiile necesare și capacitatea de a produce vehicule blindate tactice ușoare, inclusiv modelul Cobra II ATBTU”.

