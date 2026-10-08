Automatizare, productivitate și profitabilitate în transport și logistică: ce poate prelua tehnologia și ce rămâne decizie umană – tema conferinței SAS de la Sibiu, pe 14 octombrie / Evenimentul se poate urmări și online

În firmele mici și mijlocii din transport și logistică, productivitatea ține tot mai mult de procese: rutare, facturare, gestiunea depozitului, raportare, relația cu clienții. Multe dintre ele rulează deja de ani buni pe soluții software. Acum firmele trebuie să decidă cât de departe merg cu automatizarea, în ce ordine, cu ce costuri și ce lasă în continuare pe mâna oamenilor. Deciziile acestea se văd direct în profitabilitate.

Despre asta este ediția „Secretele Antreprenorului de Succes” (SAS) pe care IMM CLUB o organizează pe 14 octombrie la Sibiu, cu tema „Automatizare în logistică: ce poți da pe mâna computerului și ce nu”. Conferința începe la ora 9:00, la Mercure Sibiu Arsenal, și, pentru prima dată în istoria seriei, se transmite și live. Participarea este gratuită, cu înscriere prealabilă, în sală sau online.

Ziua se deschide cu cuvântul de bun-venit al Melindei Morariu și cu introducerea lui Liviu Sav (Bridge-to-Information), moderatorul evenimentului. Urmează keynote-ul susținut de Robert Hein (metamorphOS), apoi secțiunea „Soluții pe masă”, cu teme practice:

Eduard Stoica (TNT Computers): iluminat adaptat operațiunilor, cu costuri mai mici;

Delia Mircea (Contzilla): profit pe hârtie, bani lipsă în cont, adică greșelile financiare și fiscale din transport;

Bogdan Gherghe (Blacksys): primii pași către e-Logistică, ce merită digitalizat și ce nu;

Alina Bivolaru (FGO): ce se întâmplă între livrare și încasare;

Iulian Ghișoiu (Target Web): cum te găsesc clienții online, dincolo de Bursă.

Simona Anghel (Stratos) vorbește, într-un interviu 1-on-1, despre calculul CO₂ în transport și despre cât de aproape este obligația de raportare pentru firmele din sector. Al doilea interviu este cu Ștefan Nartea (Nartea & Partners). Delia Pușcă (BE Remarkable) face socoteala unui cost care nu apare în bilanț: lipsa bunelor maniere în business.

Panelul zilei încearcă să răspundă la întrebarea „Cum se poate îmbunătăți profitabilitatea companiilor din transport și logistică?”. Invitații sunt Andreea Iancu (Legal For), Robert Maftei (PragmaGO), Roxana Geangu (GNG Business Controller) și Radu Zgârcea (Move IT). La final urcă pe scenă un antreprenor de succes, al cărui nume nu se anunță dinainte, iar ziua se încheie cu concluziile Melindei Morariu și o sesiune de networking.

„Secretele Antreprenorului de Succes” este seria de conferințe a IMM CLUB, ajunsă la al patrulea an. În 2026 a avut ediții la Cluj-Napoca, București, Oradea, Iași și Timișoara, fiecare dedicată unei industrii: comerț, HoReCa, construcții, producție, sănătate. Ediția de la Sibiu încheie seria din acest an.

Evenimentul este susținut de Benvenuti, Puratos, Blacksys, TNT Computers, Target Web, FGO, Stratos, Pluxee, SmartReports, Tactiq, metamorphOS și Bridge-to-Information. Partenerii media ai ediției sunt Contzilla, Transilvania Business, Tranzit și Curs de Guvernare, iar Equilibrum Fest este partener de promovare.

Înscrierea se face pe pagina evenimentului, https://immclub.ro/evenimente/sas-2026-sibiu/, cu butoane separate pentru participarea în sală și pentru transmisiunea live. Cei care aleg varianta online primesc linkul de acces pe e-mail, înainte de eveniment. Detalii la telefon 0757570953.

Curs de Guvernare este partener media al evenimentului.

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