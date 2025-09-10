Austria pierde procesul cu UE: Gazele naturale şi energia nucleară sunt considerate investiţii prietenoase cu mediul

Austria a pierdut procesul împotriva normelor UE ce clasifică energia nucleară și gazele naturale drept investiții prietenoase cu clima – a doua instanță europeană ca importanță a dat, miercuri, câștig de cauză executivului de Bruxelles, relatează Reuters.

În cazul judecat de Tribunalul Uniunii Europene, guvernul austriac a contestat decizia Comisiei Europene de a include gazul și energia nucleară în „taxonomia” UE a investițiilor ce pot fi etichetate și comercializate ca fiind durabile în Europa.

Curtea a dat câștig de cauză Bruxelles-ului, într-o hotărâre în care se recunoaște dreptul Comisiei Europene „să considere că anumite activități economice din sectoarele energiei nucleare și gazele naturale pot, în anumite condiții, să contribuie în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice și la adaptarea la acestea”.

Ministerul austriac al mediului a calificat decizia ca fiind una „extrem de regretabilă”: „Am fost și rămânem de părere că energia nucleară nu îndeplinește criteriile de durabilitate ecologică. Gazele vor juca, de asemenea, doar un rol temporar în tranziția energetică”. Ministerul a anunțat că va examina hotărârea și va decide apoi cu privire la eventualele măsuri, „inclusiv dacă va introduce o cale de atac”.

Taxonomia în domeniul climei și disputele din interiorul UE

În 2022, Comisia Europeană a prezentat Actul delegat complementar privind taxonomia în domeniul climei, care vizează anumite activităţi din sectorul gazelor naturale şi al energiei nucleare din perspectiva atenuării schimbărilor climatice şi a adaptării la acestea.

Decizia CE din 2022 a expus divergenţele profunde dintre ţări privind sursele de energie pentru îndeplinirea obiectivelor climatice.

Ţări precum Spania şi Danemarca susţin că nu este credibil să etichetez gazele naturale, un combustibil fosil care emite CO2, ca prietenos cu mediul. Polonia şi Bulgaria sunt printre cele care au nevoie de reglementări care sprijină investiţiile în gaze, pentru a renunţa la centralele poluante pe cărbune.

