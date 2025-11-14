Australia, prima țară care scoate copiii de pe platforme – Giganții tech au început contactarea tinerilor care nu au mai voie pe rețele. Termenul la care intră în vigoare interdicția – 10 decembrie

În pregătirea termenului de 10 decembrie, când va intra în vigoare prima interdicție din lume privind utilizarea rețelelor sociale de către copii, platformele online au început contactarea adolescenților australieni prin intermediul celor peste un milion de conturi pe care aceștia le dețin, oferindu-le o alegere: să descarce datele, să înghețe profilurile sau să renunțe pentru totdeauna la cont și la conținut.

TikTok, Snapchat, Facebook, Instagram și Threads sunt gata să dezactiveze conturile înregistrate de utilizatori cu vârsta sub 16 ani, au declarat cinci surse citate de Reuters.

Giganții tech vor folosi un soft pe care îl aveau deja, deși au invocat probleme tehnice în respectarea legii

Cei 20 de milioane de utilizatori de social media rămași în Australia – patru cincimi din populație – nu vor avea probleme de accesare în momentul în care rețelele sociale vor începe aplicarea legii ce a făcut din Australia campioana protecției online a tinerilor.

Situația actuală este diferită de scenariile haotice descrise în timpul unui an de proteste ale operatorilor de platforme, care se temeau de pierderea utilizatorilor, precum și de o amendă de 49,5 milioane de dolari australieni (32 de milioane de dolari) pentru nerespectarea legii.

Companiile au susținut că verificările obligatorii ale vârstei ar supune utilizatorii la autentificări interminabile, ar fi invazive sau inexacte și ar fi ușor de ocolit.

În practică, companiile de social media se vor baza pe software-ul pe care îl utilizează deja pentru a ghici vârsta pe baza interacțiunilor prin „like-uri”, de exemplu, mai degrabă decât pe introducerea și verificarea frecventă a datelor de naștere, au spus sursele.

Având în vedere că acest software este de mult timp consacrat, fiind inițial dezvoltat pentru marketing, firmele vor recurge, în general, la așa-numitele aplicații de verificare a vârstei numai atunci când utilizatorii se plâng că au fost blocați în mod incorect, au explicat sursele, care au dorit să rămână anonime, întrucât planurile nu sunt încă finalizate.

Totuși, această abordare poate întâmpina câteva probleme, o scurtă perioadă. Oricine poate contesta interdicțiile prin intermediul aplicațiilor de verificare a vârstei, care sunt utilizate la scară largă pentru prima dată și care, în urma testelor, s-au dovedit eficiente, dar uneori cu rate de eroare inacceptabile.

Este de așteptat să apară și unele cazuri în care vor fi blocați și tineri cu vârste cuprinse între 16 și 17 ani sau vor primi aprobare utilizatori cu vârste de 15 ani, cazuri ce vor duce la amendarea companiilor.

Pentru cei care sunt direcționați către aplicațiile de verificare a vârstei, perturbările vor fi în continuare minime, a declarat Julie Dawson, director de politici la Yoti, care oferă servicii de verificare a vârstei pentru Facebook, Instagram și TikTok.

„Oamenii se vor familiariza cu ceva ce fac zilnic în maximum două-trei săptămâni, iar apoi va deveni o știre veche”, a spus ea.

Meta, Snapchat, TikTok și Google, proprietarul platformei de partajare video YouTube, au refuzat să comenteze.

În cadrul audierilor parlamentare din octombrie, toate companiile, cu excepția Google, au declarat că intenționează să se conformeze și că vor contacta tinerii utilizatori, fără a da mai multe detalii.

Guvernele se confruntă cu problema protejării copiilor online, după ce documentele Meta divulgate în 2021 au arătat conștientizarea efectelor negative pe care platformele sociale le au asupra adolescenților.

În 2024, bestsellerul „The Anxious Generation” și o campanie a filialei australiene a News Corp au ajutat la stimularea acțiunilor politice.

Noua lege a întâmpinat opoziția cruciaților libertății de exprimare și a apărătorilor drepturilor copiilor, precum și a companiilor de social media și a creatorilor de conținut.

Aceasta le acordă operatorilor de platforme termen până în decembrie pentru a implementa mijloace de blocare a minorilor fără a fi necesară aprobarea părinților.

TikTok, care a declarat că are 200.000 de utilizatori australieni cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, a informat parlamentul că proiectează un buton pentru raportarea utilizatorilor suspectați a fi minori.

Singura companie australiană vizată de interdicție este platforma de livestream Kick, a cărei moderare a fost supusă unei analize amănunțite în acest an, după transmiterea live a unei morți. Un purtător de cuvânt a declarat că Kick „va respecta interdicția” și „intenționează să introducă o serie de măsuri”.

Prima verificare, prin selfie-uri

Platformele vor direcționa probabil utilizatorii către aplicații terțe de verificare a vârstei numai dacă utilizatorul consideră că software-ul integrat al platformei a estimat greșit vârsta, au declarat persoane familiarizate cu acest subiect.

Aplicațiile estimează vârsta pe baza unor selfie-uri. Dacă utilizatorul consideră că și aceasta este greșită, poate încărca un document de identitate.

Persoanele cu vârsta cuprinsă între 16 și 17 ani sunt cele mai expuse riscului de a avea probleme, întrucât acuratețea estimării vârstei pe baza fotografiei scade pentru persoanele din această categorie, care sunt, de asemenea, mai puțin susceptibile de a deține documente precum permisul de conducere.

Aproximativ 600.000 de australieni au vârsta cuprinsă între 16 și 17 ani, conform datelor guvernamentale.

„Multe dintre metodele tehnologice de verificare a vârstei vor eșua în această categorie restrânsă”, a declarat Daswin De Silva, profesor de informatică la Universitatea La Trobe.

Pentru persoanele blocate în mod eronat, „probabil că va fi vorba de o distorsionare a serviciului, o defecțiune a serviciului, timp de câteva zile sau săptămâni, poate până când platformele vor rezolva această problemă”.

Australia, prima țară ce restricționează accesul copiilor în rețele

Implementarea fără probleme a noii legi va influența probabil eforturile globale de limitare a expunerii tinerilor la tehnologii asociate cu pericole mentale și fizice, precum hărțuirea și obezitatea.

Marea Britanie și Franța au impus verificarea vârstei pentru site-urile pornografice, în lunile iunie și iulie, iar Danemarca a anunțat luna aceasta că va interzice accesul persoanelor sub 15 ani la rețelele sociale.

Cu toate acestea, inițiativele din țări precum Franța și Florida au fost complicate de plângeri privind impracticabilitatea și încălcarea libertății de exprimare.

„Restul lumii se uită la Australia pentru această nouă armă de combatere a problemelor evidente pe care le prezintă unele platforme digitale”, a declarat Stephen Wilson, fondatorul companiei de consultanță în verificarea identității Lockstep, care a oferit consultanță guvernlui australian.

Legea prevede că platformele trebuie să ia „măsuri rezonabile” pentru a bloca accesul minorilor.

Comisarul pentru siguranță electronică a declarat că măsurile ar trebui să includă detectarea vizitelor prin rețele private virtuale, care maschează locația unui dispozitiv.

Dincolo de VPN-uri și eludarea restricțiilor, platformele de socializare trebuie să ia în considerare și rivalii care nu sunt încă vizați de interdicție, a declarat Hassan Asghar, lector senior de informatică la Universitatea Macquarie.

„Nu sunt clarvăzător, dar s-ar putea întâmpla ca alte platforme să preia controlul”, a declarat Asghar.

