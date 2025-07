Ministrul David: Austeritatea din Educație începe prin corectarea anomaliilor dezvoltate în ultimii ani. O listă

Măsurile de austeritate ce vizează Educația înseamnă corectarea unor anomalii costisitoare dezvoltate de modificările legislative din 2023, precum sistemul de burse, conform pachetului de corecție bugetară prezentat joi de ministrul Educației, Daniel David.

În ultimii ani s-a investit tot mai mult în sistemul de Educație, însă banii au fost puși în mecanisme proaste, nesănătoase, iar anomaliile dezvoltate astfel vor trebui corectate și înlocuite cu practici europene, a explicat Daniel David.

Anomaliile și propunerile ce le vor elimina – cum vor fi reduse cheltuielile Educației

Norma didactică

În ultimii ani, deși numărul de copii din preuniversitar a scăzut, numărul normelor didactice, adică partea care se referă exact la interacțiunea profesorilor cu elevii, a crescut, din mai multe motive:

Mai puțini copii, dar mai multe norme, din cauza modificărilor din ultimii ani, care au stabilit un n umăr minim și maxim de copii ce a fragmentat clasele.

Stabilind limite pentrușcolile cu personalitate juridică, s-au „fragmentat școlile”.

S-au acceptat foarte multe degrevări de norme – reducere din orele de interacțiune cu copilul, din orele didactice specifice, în timp ce s-a păstrat salariul. Degrevările din norma didactică au fost însoțite de plata cu ora și au crescut în sistem normele libere acoperite prin plata cu ora. „Plata cu ora are o valoare mai mare decât ora din timpul de lucru pentru care ești plătit ca profesor, ceea ce nu este o situație ușor de explicat. Anomalii care ne duc într-o situație problematică și din punct de vedere financiar”, a explicat Daniel David.

Măsurile propuse:

Norma didactică, adică orele didactice, va crește cu două ore numărul de ore didactice, în medie. Acum sunt 18 ore pe săptămână, din cele totalul de 40 ore, adică 3,6 ore pe zi. „Trebuie să respecte un principiu european și ne aflăm în jurul mediei UE. În cazul profesorilor performanți, cu vechime, vom crea posibilitatea să fie degrevați de timpul de lucru pe care îl au. Creștem numărul de ore pentru interacțiunea cu copilul și timpul de lucru se reduce la șase ore pe zi, dacă ai crescut norma cu două ore. Această modificare este propusă ca una temporară, va fi pilotată într-un ciclu de studii, adică patru ani”, a spus ministrul.

Reducerea normei înseamnă 14.000 norme libere, dar nimeni nu este dat afară.

Scad veniturile, nu salariile, care sunt garantate.

Se modifică valoarea plății cu ora – dacă până acum se raporta la cele 18 ore pe care le aveau în interacțiune cu copilul, pe săptămână, salariul va fi raportat la 40 de ore, totalul pentru care sunt plătiți profesorii.

Sistemul de burse, studențești și pentru elevi

„În zona burselor, bugetul a crescut extrem de mult în ultimii ani. „Pe de o parte, te bucuri. Dar, banii trebuie duși în zona unde aprinzi lumina. Am generat un fond pentru burse care depășește susținerea pe care MEC o acordă întregului sistem de Cercetare – Dezvoltare – Inovare din țară. Am creat un sistem de burse care nu are o structură similară țărilor vestice la care te raportezi și care nu se exprimă în performanță. Te așteptai să vezi o schimbare, de exemplu, măcar la creșterea participării la bacalaureat, nu neapărat la note sau rată de succes. Nu vedem asta”, însă, a explicat ministrul David.

Bursele pentru studenți

S-au creat facilități extraordinare – intenția a fost bună, dar nu este sustenabilă, a spus Daniel David.

Intervențiile:

În 2023, punctul de raportare pentru bursele studenților era salariul minim brut pe economie. Ceea ce propunem ca punct de referință este salariul minim net, întrucât bursele nu sunt impozitate.

Bursele se vor da atât timp cât sunt la școală, nu și în vacanță. Doar pe parcursul activităților educaționale.

Fondul scade, dar el este totuși peste cel din 2022, anul anterior modificărilor făcute în mandatul Ligiei Deca. „Și această modificare este temporară, aplicată pe un ciclu, adică trei ani”, a explicat ministrul.

Bursele pentru elevi

Nu se schimbă doar bugetul, ci și sistemul de acordare, care cuprinde acum o varietate largă – de merit, de reziliență, sociale, tehnologice. „Un sistem complex ce nu există în alte state”, a explicat Daniel David.

Rămân doar tipuri de burse

Bursa de merit – dar meritul va fi definit ca merit – maxim 15% dintr-o clasă, cu nopta minimă 9. Nu mai mult de 15%. Acum avem ca limită 30%, cu nota minimă 9.5.

Bursa socială – va fi foarte bine gândită, pentru a ajunge la copiii care au nevoie să fie ajutați să vină la școală, au probelme economice, sunt în zona de risc, persoane dezavantajate.

Bursele tehnologice – pt copii din școlile profesionale care se află în parteneriar cu companii.

