Aurul și argintul își revin ușor după prăbușirea de vineri – Petrolul scade cu 5%, dolarul se apreciază

Metalele prețioase, în special aurul și argintul trec printr-o perioada de volatilitate extrema, suferind corectii severe dupa ce atinsesera săptămâna trecută maxime istorice.

Aurul a scăzut luni dimineață cu aproximativ 5% luni dimineață, atingând la un minim în zona a 4.400 dolari/uncie, după o scădere de aproape 10% vineri. Argintul a suferit si mai mult, cu o prăbușire de 30% vineri (cea mai rea zi din 1980) și o continuare a scăderii în cursul dimineții de azi. Ulterior, cotația aurului a reintrat pe o tendință crescătoare în urma achizițiilor efectuat de investitorii din Asia care „cumpără scăderea”.

Cauzele căderii abrupte pentru aur au fost marcarea profitului de catre investitori („profit-taking”), intarirea dolarului si cresterea cerintelor de marjă de catre CME Group (ceea ce forteaza vanzarea in cazul speculatorilor care nu pot acoperi noile garantii), se arată într-o analiză TradeVille.

În ce măsură investitorii din Asia vor continua să cumpere scăderea va defini direcția pieței în perioada următoare. Deși prețul de referință de la bursa din Shanghai a continuat să scadă în cursul sesiunii de tranzacționare de luni, acesta a păstrat o primă în plus față de cotația internațională.

În weekend, cumpărătorii de aur s-au strâns la cea mai mare piață pentru lingouri din China, la Shenzhen, pentru a achiziționa bijuterii și lingouri de aur înaintea sărbătorii Anului Nou Chinezesc.

Mulți investitori individuali încercau să cumpere pe scăderea prețului aurului, care s-a prăbușit luni la aproape 4.400 de dolari pe uncie. „În cariera mea, cu siguranță, a fost cea mai sălbatică evoluție pe care am văzut-o”, a declarat Dominik Sperzel, șeful departamentului de tranzacționare de la Heraeus Precious Metals, o rafinărie de lingouri.

Ianuarie 2026, a spus el, va rămâne în istorie drept „cea mai volatilă lună din istoria metalelor prețioase”.

Analiștii pieței de metale prețioase consideră că se manifestă în continuare o tendință de cumpărare de aur.

Același optimism este împărtășit de Michael Hsueh, analist la Deutsche Bank AG, care a spus într-o notă de luni că își menține prognoza ca prețul aurului să ajungă la 6.000 de dolari pe uncie în cursul acestui an.

Petrolul se ieftinește

Prețurile petrolului au scăzut cu 5% luni dimineață, față de cel mai ridicat nivel al ultimelor cinci luni atins la sfârșitul săptămânii trecute, după ce cele mai recente tensiuni dintre Statele Unite și Iran păreau să se fi diminuat.

Luni dimineață, brandul de referință internațional Brent Crude a revenit la 65 de dolari pe baril, de la 70 de dolari atinși săptămâna trecută, când președintele american Donald Trump a avertizat Iranul că o „armadă masivă” de nave ale Marinei Americane se îndreaptă spre Golful Persic.

Prețurile Brent Crude au scăzut cu 4,83%, ajungând la 65,99 dolari, luni dimineață, în timp ce brandul de referință american, WTI Crude, se tranzacționa în scădere cu 5,11%, la 61,92 dolari.

Săptămâna trecută, piețele au reacționat la reapariția tensiunilor din cea mai importantă regiune producătoare și exportatoare de petrol din lume, iar prețurile petrolului au crescut vertiginos.

Cu toate acestea, în acest weekend, președintele Trump a declarat că este încrezător că Iranul discută „serios” cu SUA, adăugând că speră că negocierile să ducă la un acord „acceptabil”.

Președintele Trump i-a spus unui reporter la bordul Air Force One că cu siguranță nu le poate spune dacă un atac militar este încă o opțiune. „Dar avem nave foarte mari și puternice care se îndreaptă în această direcție”, a spus președintele Trump, care a adăugat: „Sper că vor negocia ceva acceptabil”.

„Ar trebui să facă asta, dar nu știu dacă o vor face. Dar vorbesc cu noi. Vorbesc serios cu noi”, a spus președintele, referindu-se la Iran.

Odată cu excluderea primei de risc, prețurile petrolului au scăzut luni de la maximele ultimelor cinci luni înregistrate joia trecută.

„O corecție mai amplă pe piețele financiare a contribuit la impulsul de scădere”, au declarat luni Warren Patterson și Ewa Manthey, strategi în domeniul mărfurilor la ING. Potrivit analiștilor Saxo Bank, „Având în vedere că președintele se confruntă cu rezultate slabe în sondaje, o escaladare militară care riscă să împingă prețurile la benzină în sus pare puțin probabilă înaintea alegerilor intermediare din noiembrie, unde inflația și durata mandatului vor domina atenția alegătorilor.”

Nominalizarea la șefia Fed a liniștit piețele

Pietele au reactionat puternic la nominalizarea facuta vineri de presedintele Donald Trump pentru sefia Rezervei Federale. Kevin Warsh, fost guvernator Fed, a fost nominalizat pentru a-l înlocui în mai pe Jerome Powell. El este perceput de investitori ca o o „mana sigura” si un garant al independentei bancii centrale, ceea ce a linistit piețele.

Nominalizarea lui Warsh, cunoscut pentru viziuni mai degrabă conservatoare („hawkish”), cu măsuri împotriva presiunilor inflaționiste si sustinator al independentei Fed, a dus la întarirea dolarului. Un dolar mai puternic pune presiune pe prețul mărfurilor (aur, argint, petrol) și pe criptomonede.

Acțiunile americane și-au găsit un punct de sprijin luni, după ce o vânzare dramatică a aurului și argintului i-a speriat pe investitori, reînviind îngrijorările legate de tranzacțiile legate de inteligență artificială, pe măsură ce câștigurile au inundat piața și incertitudinea privind deciziile Rezervei Federale s-a intensificat.

Indicele Dow Jones Industrial Average a crescut cu aproximativ 0,7%, în timp ce S&P 500 a înregistrat o creștere de aproximativ 0,5%. În același timp, indicele Nasdaq Composite, axat pe tehnologia avansată, a crescut cu 0,7%, anulând scăderile din tranzacțiile pre-market pentru companiile din domeniul tehnologiei. Toți cei trei indici au suferit o inversare bruscă vineri, pe măsură ce metalele prețioase au scăzut.

Wall Street se îndreaptă spre o nouă lună în care se observă o neîncredere legată de Nvidia și de tranzacțiile în sens mai larg cu inteligență artificială. CEO-ul Jensen Huang a minimalizat promisiunea producătorului de cipuri de a investi 100 de miliarde de dolari în OpenAI, după ce The Wall Street Journal a relatat că planul a fost înghețat, iar acțiunile au scăzut.

Big Tech a condus creșterea pieței la începutul anului 2026, câștigurile ducând companiile în direcții opuse. Rapoartele trimestriale de la Amazon, Alphabet și Advanced Micro Devices urmează să fie publicate în această săptămână, într-un val de raportări corporative, Disney și Palantir urmând să prezinte rapoartele luni după închiderea pieței.

Piata crypto a urmat trendul descendent al marfurilor

În weekend, bitcoin a scăzut sub pragul de 80.000 de dolari pentru prima dată din aprilie, prelungind perioada de scădere după un final de săptămână volatil volatil. Criptomoneda se tranzacționa luni la peste 78.000 de dolari pe unitate. În același timp, dolarul a crescut față de principalele valute conexe, mai ales față de monedele sensibile la prețurile mărfurilor.

În timp ce Bitcoin a coborât luni sub pragul de 79.000 dolari, Ethereum a scazut cu 9%, iar Solana cu aproape 10%.

Explicația e dată de întărirea dolarului care reduce atractivitatea Bitcoin ca moneda alternativă. În plus, panica din piața argintului a afectat sentimentul general al investitorilor de retail, care sunt activi și în piața crypto.

Criptomonedele precum Ether și Solana au înregistrat reveniri modeste după ce au scăzut luni dimineața.

„În special pentru criptomonede, stabilizarea fluxului ETF-urilor este semnalul cheie de monitorizat”, a declarat Timothy Misir, șeful departamentului de cercetare la firma de analiză a activelor digitale BRN. „Fără aceasta, creșterile probabil se vor estompa.”

Interesant este că Goldman Sachs subliniază că, în contrast cu tendința de scădere a cotațiilor, activitatea on-chain a prezentat o imagine diferită, în special pentru rețelele Ethereum și Solana.

Activitatea în rețeaua Bitcoin a scăzut pe parcursul lunii ianuarie, generată de scăderea numărului mediu zilnic de tranzacții (-14,9% lunar), a adreselor noi zilnice medii (-3,6% lunar) și a adreselor active medii (-2,7% lunar).

