Aurul revine puternic pe creștere, după căderea de săptămâna trecută, pe fondul tensiunilor Iran – SUA

Prețul aurului și-a continuat creșterea miercuri, datorită atractivității de a fi considerat o valoare refugiu, deoarece tensiunile geopolitice dintre SUA și Iran au contribuit la recenta creștere a metalului galben, care l-a făcut să marcheze cea mai bună zi din 2008 în sesiunea precedentă.

Cotația spot a aurului a crescut miercuri dimineață cu 2,7%, ajungând la 5.071,79 dolari pe uncie, după ce a crescut cu 5,9% marți, cel mai mare câștig zilnic din noiembrie 2008. Uncia de aur a atins un record istoric de 5.594,82 dolari joia trecută.

Contractele futures pe aur din SUA pentru livrare în aprilie au urcat cu 3,2%, ajungând la 5.092,0 dolari pe uncie.

„Aurul a revenit în jurul nivelului cheie de 5.000 de dolari, … (pe măsură ce) tensiunile geopolitice au sporit atractivitatea metalului ca refugiu după ce forțele americane au doborât o dronă iraniană”, a declarat Jigar Trivedi, analist senior de cercetare la IndusInd Securities.

Armata americană a doborât marți o dronă iraniană care se apropia „agresiv” de portavionul Abraham Lincoln în Marea Arabiei, a declarat armata americană, într-un incident relatat inițial de Reuters.

Negocierile privind programul nuclear al Iranului sunt programate pentru vineri în Oman , a declarat marți pentru Axios, Barak Ravid, o sursă arabă.

Pe de altă parte, președintele american Donald Trump a semnat marți un acord de cheltuieli care pune capăt unei închideri parțiale a guvernului american, care a întârziat rapoarte cheie privind datele privind forța de muncă, care urmau să fie publicate în această săptămână.

Acţiunile miniere au reacţionat puternic. La Londra, Rio Tinto a crescut cu 2,2%, Anglo American cu peste 3%, iar Antofagasta cu 2,5%. Fresnillo, cel mai mare producător de argint din lume, a avansat cu 3,1%.

Va continua raliul metalelor preţioase?

Revenirea vine în timp ce investitorii reevaluează dacă prăbuşirea de săptămâna trecută a fost un punct de cotitură structural sau o reacţie exagerată la factori pe termen scurt.

Strategii de la Deutsche Bank spun că istoria sugerează un şoc temporar, chiar dacă amploarea vânzărilor ridică semne de întrebare privind poziţionarea pe piaţă. Banca notează că activitatea speculativă ridicată nu explică pe deplin magnitudinea mişcărilor recente: „Ajustarea preţurilor a depăşit semnificaţia catalizatorilor.”

Vânzările au fost declanşate de întărirea dolarului, schimbări ale aşteptărilor privind conducerea Rezervei Federale după nominalizarea lui Kevin Warsh de către preşedintele Donald Trump, precum şi de reducerea poziţiilor înainte de weekend.

Atât Deutsche Bank, cât şi Barclays păstrează o viziune constructivă asupra aurului, citând incertitudinea geopolitică, politicile monetare şi tendinţele de diversificare a rezervelor ca suport pentru metalul galben.

Argintul rămâne însă mult mai volatil, reflectând atât statutul său dual, metal preţios şi industrial, cât şi participarea masivă a investitorilor de retail. Zavier Wong, analist la eToro, spune că sentimentul investitorilor joacă un rol dominant pe termen scurt, dar nu explică totul: cererea industrială pentru argint este reală şi în creştere.

O analiză publicată în ianuarie arată că cererea globală de argint ar putea urca la 48.000–54.000 de tone anual până în 2030, în timp ce oferta ar ajunge abia la 34.000 de tone, acoperind doar 62–70% din necesar.

Sectorul solar singur ar consuma 10.000–14.000 de tone pe an, adică până la 41% din oferta globală de argint.

”Acea cerere nu a dispărut. Vedem doar o accelerare excesivă, ceva obişnuit în perioadele de forţă ale argintului”, concluzionează Wong.

