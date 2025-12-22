Aurul crește la un nou nivel record pe fondul speculațiilor pe reducerea ratei dobânzii în SUA și al tensiunilor geopolitice din Caraibe

Aurul a stabilit un nou record istoric, propulsat de tensiunile geopolitice și speculațiilor pe noi reduceri ale dobânzii de referință de către Fed, contribuind la cel mai mare salt anual al prețului metalului galben din ultimele patru decenii, relatează Bloomberg.

Prețul metalului prețios a urcat luni cu peste 1%, depășind recordul anterior de 4.381 de dolari pe uncie, stabilit în octombrie. Traderii pariază că Fed va reduce ratele dobânzii de două ori în 2026, după ce seria de date economice publicate săptămâna trecută nu au contribuit prea mult la clarificarea perspectivelor, deși președintele SUA, Donald Trump, a pledat pentru o reducere agresivă a ratelor. O politică monetară mai relaxată este un factor favorabil pentru aur și argint, care sunt lipsite de dobânzi.

Tensiunile geopolitice care au crescut în ultimele săptămâni au sporit, de asemenea, atractivitatea aurului și argintului ca valoare de refugiu. SUA au intensificat blocada petrolieră împotriva Venezuelei, sporind presiunea asupra guvernului președintelui Nicolás Maduro, în timp ce Ucraina a atacat pentru prima dată un petrolier din flota din umbră a Rusiei în Marea Mediterană.

Aurul împreună cu argintul se îndreaptă către cele mai mari câștiguri anuale din 1979. Prețul aurul a crescut cu aproximativ două treimi, susținut de creșterea achizițiilor din partea băncilor centrale și de intrările în fondurile tranzacționate la bursă (ETF-uri) garantate cu aur. ETF-urile garantate cu aur au înregistrat o creștere a intrărilor timp de cinci săptămâni consecutive, conform datelor compilate de Bloomberg, iar cifrele Consiliului Mondial al Aurului arată că deținerile totale în aceste fonduri au crescut în fiecare lună din acest an, cu excepția lunii mai.

Prețul aurului a început să crească rapid după scăderea de la vârful atins în octombrie, când avansul a fost considerat nesustenabil. Goldman Sachs Group Inc. se numără printre mai multe bănci care prevăd că prețurile vor continua să crească și în 2026, prognozând un scenariu de bază de 4.900 de dolari pe uncie, cu riscul de depăși acest nivel. Investitorii ETF-urilor, se arată în comunicat, încep să concureze cu băncile centrale pentru o ofertă fizică limitată.

„Achizițiile din partea băncilor centrale, cererea fizică și riscurile geopolitice rămân ancore pe termen mediu și lung, în timp ce politica Rezervei Federale și ratele reale continuă să impulsioneze fluctuațiile ciclice”, a declarat Dilin Wu, strateg la Pepperstone Group Ltd. „Noii intrați pe piață – cum ar fi emitenții de criptomonede stabile precum Tether și anumite departamente de trezorerie ale corporațiilor – încep să aloce fonduri pentru achiziții de aur. Această bază de capital mai largă adaugă la creșterea cererii.”

Argintul a crescut cu până la 2,7%, ajungând la un preț record de 68,9883 dolari pe uncie, susținut de intrările speculative și de dislocările persistente ale ofertei în principalele centre de tranzacționare, în urma unei perioade istorice de tip short squeeze în octombrie. Volumul total de tranzacționare pentru contracte futures pe argint la Shanghai a crescut la începutul acestei luni, ajungând la niveluri apropiate de cele înregistrate în timpul crizei de acum câteva luni. Platina a avansat pentru a opta sesiune consecutivă, tranzacționându-se la peste 2.000 de dolari pe uncie pentru prima dată din 2008. Metalul prețios- care a crescut cu aproximativ 125% în acest an – a avansat cu o viteză sporită în ultimele zile, pe măsură ce piața londoneză dă semne de creștere. Băncile acumulează mai mult metale prețioase în SUA pentru a se asigura împotriva riscului de tarife vamale, în timp ce exporturile către China au fost robuste pe măsură ce cererea crește și contractele încep să se tranzacționeze la Bursa Futures din Guangzhou.

Prețul aurului spot a crescut cu 1,1%, ajungând la 4.386,32 dolari pe uncie, la ora 10:57 a.m. în Singapore. Argintul a avansat cu 2,6%, ajungând la 68,87 dolari pe uncie. Platina a urcat cu 3,9%, iar paladiul a crescut cu 4,5%. Indicele Bloomberg Dollar Spot a scăzut cu 0,1%.

***