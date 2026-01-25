Aurul – cea mai puternică apreciere săptămânală din ultimii 18 ani

Uncia de aur a crescut vineri la un nivel record de peste 4.967 de dolari și stabilește o creștere săptămânală record de 8%, susținută de un dolar mai slab. Argintul a avansat la un maxim istoric de peste 100 de dolari pe uncie, iar platina a atins și ea un vârf, un indicator cheie al faptului că moneda americană este pe cale să aibă cea mai slabă săptămână din ultimele șapte luni – ceea ce face ca metalele prețioase să fie mai ieftine pentru majoritatea cumpărătorilor, relatează Bloomberg.

Aurul a crescut cu 14% de la începutul anului. Goldman Sachs a remarcat că investitorii din sectorul privat s-au alăturat acestei creșteri epice, pe lângă acumularea de aur de către băncile centrale.

Pentru această ascensiune a aurului, strategii citează, pe lângă un dolar american mai slab, așteptările de relaxare a politicii monetare a Rezervei Federale, deficitele fiscale mari și scăderea cererii de obligațiuni ale SUA.

„Aurul trece printr-o reevaluare continuă, pe măsură ce apar fisuri în ordinea mondială bazată pe reguli stabilite după cel de-al Doilea Război Mondial”, a declarat Yuxuan Tang, șeful departamentului de strategie macro la J.P. Morgan Private Bank. „Investitorii consideră din ce în ce mai mult aurul ca o protecție fiabilă împotriva acestor riscuri de schimbare de regim, greu de cuantificat.”

Atacurile reînnoite ale președintelui american Donald Trump la adresa Rezervei Federale, precum și intervenția militară în Venezuela și amenințările de a anexa Groenlanda, au dat un impuls așa-numitor tranzacții de depreciere, prin care investitorii se retrag din obligațiunile și monedele suverane în favoarea unor valori de refugiu alternative, cum ar fi aurul.

„Oferta de aur pur și simplu nu este suficientă pentru a diversifica piața americană și tensiunile politice, ceea ce face ca plafoanele prețurilor să fie destul de fragile”, a declarat Ahmad Assiri, strateg la Pepperstone Ltd Group. Goldman Sachs Group Inc. și-a majorat previziunile pentru prețul aurului la sfârșitul anului la 5.400 de dolari pe uncie, față de o estimare anterioară de 4.900 de dolari, invocând intensificarea cererii din partea investitorilor privați și a băncilor centrale.

Banca centrală a Poloniei, care se clasează pe primul loc în lume în ceea ce privește achizițiile raportate de aur, a aprobat săptămâna trecută planuri de a cumpăra încă 150 de tone, în contextul în care se pregătește pentru o instabilitate geopolitică sporită. În același timp, deținerile Indiei de obligațiuni americane au ajuns la cel mai scăzut nivel din ultimii cinci ani, pe măsură ce aurul și alte alternative ocupă o pondere mai mare, alăturându-se unei schimbări mai ample a unor economii majore față de cea mai mare piață de obligațiuni din lume.

Investitorii așteaptă acum desemnarea de către Donald Trump a următorului președinte al Fed, după ce președintele SUA a declarat că a terminat de intervievat candidații, reiterând că are pe cineva în minte pentru această funcție. Un lider mai moderat ar crește pariurile pe reduceri suplimentare ale ratelor dobânzii în acest an.

Piețele urmăresc, de asemenea, îndeaproape rezultatul discuțiilor dintre președintele rus Vladimir Putin și trimisii SUA Steve Witkoff și Jared Kushner despre un plan de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Argintul, profitând de creșterea aurului, si-a triplat valoarea în ultimul an. Metalul alb a fost, de asemenea, stimulat de o scădere istorică a prețurilor și de un val de cumpărături cu amănuntul care a determinat băncile și producătorii să se lupte pentru a satisface o cerere fără precedent.

Criza Groenlandei a reaprins temerile privind riscurile politice asociate activelor din SUA, considerate mult timp ca fiind sigure.

Aceste îngrijorări au contribuit deja la o depreciere de 9% a dolarului anul trecut, cea mai accentuată scădere din 2017, precizează Financial Times.

Investitorii avertizează că amenințările la adresa aliaților NATO și atacurile la independența Fed erodează treptat credibilitatea instituțională a celei mai mari piețe financiare din lume.

