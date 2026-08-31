AUR a adoptat în unanimitate rezoluţia „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”

Alianţa pentru Unirea Românilor a adoptat în unanimitate, în cadrul Consiliului Naţional de Conducere (CNC), rezoluţia „Alegeri anticipate! România are nevoie de un nou început”.

AUR anunţă că nu va participa la alte soluţii pentru ieşirea din criză şi nu va vota şi nu va susţine niciodată un guvern din care să nu facă parte sau care să nu aibă în program soluţiile AUR de ieşire din criză.

AUR acuză PSD, PNL, USR şi UDMR au adus actuala configuraţie parlamentară într-un punct mort: nu mai sunt capabile să construiască între ele o majoritate stabilă şi un guvern legitim, dar continuă negocierile şi improvizaţiile politice în loc să redea românilor dreptul de a decide. În timp ce partidele sistemului se blochează reciproc, criza politică se suprapune peste criza economică şi stagflaţie, iar România rămâne fără o soluţie reală de guvernare.

„România se află într-o criză politică ce a indus un blocaj generalizat. Actuala configuraţie parlamentară nu mai este capabilă să genereze o formulă de guvernare stabilă, coerentă şi legitimă politic, în măsură să scoată ţara din criză. Deşi se comportă la vot ca un partid aflat la guvernare, PSD nu mai poate forma un guvern cu PNL şi USR, din motive de incompatibilităţi personale. PNL şi USR refuză, de asemenea, un guvern împreună cu PSD. PSD nu poate guverna nici împreună cu UDMR şi partidele desprinse din SOS şi POT, din motive de incompatibilitate a UDMR cu acele partide. În acelaşi timp, PSD refuză orice dialog instituţional cu singurul partid de opoziţie, AUR, în vederea unei formule comune de guvernare. Mai mult, într-o situaţie politică greu de justificat, PSD cere AUR să voteze un guvern din care AUR să nu facă parte”, spune AUR într-un comunicat oficial.

AUR menţionează că, pentru a complica şi mai mult situaţia, Nicuşor Dan refuză să îşi îndeplinească rolul constituţional şi să numească un premier, pentru a nu risca un al doilea guvern respins la vot. Rezultatul este un blocaj politic care se suprapune peste criza economică şi prelungeşte incertitudinea într-un moment în care România are nevoie de decizii majore.

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