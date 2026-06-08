Poziția AUR rămâne neschimbată – Nu va vota un guvern din care nu face parte

AUR își menține decizia de a nu vota nicio variantă de guvern ce nu va avea premier din cadrul acestei formațiuni, a declarat luni purtătorul de cuvânt al formațiunii, Ștefăniță Avrămescu (foto).

Reamintim că premierul desemnat, Eugen Tomac, a început luni să discute cu partidele fostei coaliții guvernamentale, în încercarea de a obține majoritatea necesară confirmării unui guvern tehnocrat.

AUR nu este vizat de aceste discuții, fiind considerat partid anti-european.

„De astăzi au început așa-zise consultări pentru susținerea Guvernului Tomac în Parlament. Din nou avem de-a face cu niște consultări care nu știm ce legătură au cu parlamentarismul, Constituția. Așa cum s-a întâmplat și la nominalizarea primului-ministru. În ceea ce ne privește, nu face nimeni consultări cu AUR și nici nu vom participa la astfel de consultări. Până la urmă, trebuie să înțeleagă atât președintele, cât și cei care sunt acum reprezentanții sistemului faptul că nu se poate să faci voința unei singure persoane. Avem un Parlament, avem o expresie a voinței populare prin alegerile parlamentare, trebuia să avem o nominalizare de prim-ministru care să întrunească o majoritate, nu să avem experimente în fruntea Guvernului”, a declarat Avrămescu într-o conferință de presă la Parlament.

El a precizat că poziția AUR rămâne neschimbată. „Nu putem să susținem un guvern din care nu facem parte și acolo unde nu dăm prim-ministrul. Vorbim de o variantă de prim-ministru experimentală, care abia zilele acestea stă și încearcă să coaguleze o majoritate. Din ceea ce vedem, este cumva o testare a apelor în Parlament. Ce înseamnă lucrul ăsta? Înseamnă o perpetuare a crizei politice din ultima lună de zile, înseamnă un impact negativ asupra economiei, iar acest lucru se vede din cifrele pe care le avem de la o săptămână la alta”, a mai spus Avrămescu, citat de Agerpres.

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