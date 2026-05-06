cursdeguvernare

Newsletter
Contact
miercuri

6 mai, 2026

logo-conferinte-curs-de-guvernare
Facebook Linkedin Twitter Rss
Newsletter
Stiri

Criza politică: AUR nu va susține un Guvern din care nu face parte, dorește un Executiv de reconciliere națională

Rss
De Vladimir Ionescu

6 mai, 2026

Un Guvern are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi învestit, iar AUR nu va susține niciodată un Cabinet din care nu face parte, a declarat miercuri liderul senatorilor acestei formațiuni, Petrișor Peiu.

„Dacă toți liderii păstrează ceea ce au spus sau promis înainte de moțiunea de cenzură, nu văd cum s-ar face o majoritate. Și orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă, chiar dacă, până la urmă, s-ar răzgândi unul, doi lideri politici, dar majoritatea tot fragilă va fi, că problemele rămân, nu dispar”, a explicat Petri;or Peiu,

Întrebat despre un Guvern minoritar, Peiu a răspuns: „AUR nu va susține niciodată un Guvern din care nu face parte. E logic și cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Nu cred că există noțiunea de Guvern minoritar. Un Guvern pentru a fi învestit, trebuie să aibă votul cel puțin a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri, la moțiune, deci o majoritate”.

AUR vrea Guvern de reconciliere națională – George Simion


Pe de altă parte, George Simion a explicat că nu va intra în alianță cu niciun partid vechi și că preferabil ar fi un guvern de reconciliere națională.

AUR a propus un guvern de „reconciliere națională”, spune liderul formațiunii, care a explicat că acest concept ar trebui să pornească de la partidul conduse de el și să vizeze întreaga societate românească, pe care o consideră divizată.

(Citește și: Președintele Dan: Exclud varianta alegerilor anticipate, vom avea un guvern nou, pro-occidental, într-un termen rezonabil)

****


Google New Urmărește-ne pe Google News
Rss
Articole recomandate:

Etichete: , , , ,

citește și

DOCUMENT / Oficial: PNL a decis intrarea în opoziție. Rezoluția BPN: ”PSD a creat împreună cu AUR o nouă majoritate parlamentară – Vom lucra din opoziție pentru crearea unui pol de modernizare a României”

lasă un comentariu

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

toate comentariile

Faci un comentariu sau dai un răspuns?

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

articole categorie

Citește și:

Ce înseamnă ”umbrela nucleară” în Europa – Opțiunile României: Cum este asigurată de SUA pentru statele NATO și ce poate oferi Franța

Chestiunea
Umbrela nucleară este o formă de garanție de securitate prin

Lucrăm momentan la conferința viitoare.

Îți trimitem cele mai noi evenimente pe e-mail pe măsură ce apar:
Abonează-te la noutăți