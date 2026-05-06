Criza politică: AUR nu va susține un Guvern din care nu face parte, dorește un Executiv de reconciliere națională

Un Guvern are nevoie de majoritate parlamentară pentru a fi învestit, iar AUR nu va susține niciodată un Cabinet din care nu face parte, a declarat miercuri liderul senatorilor acestei formațiuni, Petrișor Peiu.

„Dacă toți liderii păstrează ceea ce au spus sau promis înainte de moțiunea de cenzură, nu văd cum s-ar face o majoritate. Și orice altă majoritate s-ar face va fi fragilă, chiar dacă, până la urmă, s-ar răzgândi unul, doi lideri politici, dar majoritatea tot fragilă va fi, că problemele rămân, nu dispar”, a explicat Petri;or Peiu,

Întrebat despre un Guvern minoritar, Peiu a răspuns: „AUR nu va susține niciodată un Guvern din care nu face parte. E logic și cred că niciun partid serios nu poate să facă asta. Nu cred că există noțiunea de Guvern minoritar. Un Guvern pentru a fi învestit, trebuie să aibă votul cel puțin a 233 de parlamentari, cum a fost și ieri, la moțiune, deci o majoritate”.

AUR vrea Guvern de reconciliere națională – George Simion

Pe de altă parte, George Simion a explicat că nu va intra în alianță cu niciun partid vechi și că preferabil ar fi un guvern de reconciliere națională.

AUR a propus un guvern de „reconciliere națională”, spune liderul formațiunii, care a explicat că acest concept ar trebui să pornească de la partidul conduse de el și să vizeze întreaga societate românească, pe care o consideră divizată.

