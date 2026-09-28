AUR nu va fi în sală la votul pentru guvernul Mureșan – Începe negocierile pentru următorul guvern. Dacă și acela pică, spune George Simion – alegeri anticipate

AUR nu participă la niciuna dintre procedurile parcurse de Guvernul propus de Siegfried Mureșan, nici la audierea miniștrilor, și nici la votul de miercuri din plenul Parlamentului, a anunțat liderul formațiunii, George Simion.

„Nu vom fi prezenţi în comisii, în plen, şi nu vom vota un guvern Siegfried Mureşan sau cel care urmează după aceea, Nazare, pentru că asta ar însemna trădarea încrederii pe care voi ne-aţi acordat-o. Trecem printr-o criză politică majoră. Am desemnat o echipă de negociere cu toate formaţiunile politice pentru ca în următoarele zile să ajungem la a forma un guvern stabil”, a anunţat Simion, pe rețelele sociale.

„Dacă în continuare cei de la celelalte formaţiuni politice nu vor fi lăsaţi, nu vor avea voie, nu ne vor acorda poziţiile necesare pentru a face România bine, trebuie constatat, conform Constituţiei, faptul că nu există o majoritate, iar după căderea următorului guvern trebuie să ajungem la votul românilor”, a menţionat el.

Echipă pentru negocierea Guvernului ce va fi propus după eșecul lui Siegfried Mureșan

De asemenea, George Simion anunță desemnarea unei echipe care să negocieze în următoarele zile „formarea unui guvern stabil”, din care să facă parte.

Dacă și acea variantă va pica în parlament și nu se dizolvă Parlamentul, pentru organizarea anticipatelor, membrii AUR „vor discuta cu toate persoanele responsabile posibilitatea ca în cazul în care Nicuşor Dan nu convoacă alegerile, cum îi cere Constituţia să fie suspendat”.

Sorin Grindeanu, săptămâna trecută: „N-aș exclude varianta PSD – AUR”

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunţat, luni, „decizia fermă, asumată şi ireversibilă” a partidului de a nu vota Guvernul Mureşan. „Rămâne cum am stabilit, PSD îşi reafirmă dorinţa de a guverna. Nu cedăm la presiuni mediatice sau la şantaj politic”, a declarat Grindeanu.

Săptămâna trecută, el declara că nu exclude un executiv format cu AUR, dar amintea că cele două formațiuni nu totalizează 233 de voturi: „Eu n-aș exclude această variantă (guvern PSD-AUR, nred.)… Matematica parlamentară arată următorul lucru, că nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi”.

Șansele de a cumula necesarul sunt mult mai mari, întrucât există parlamentarii așa-numiții puciști din PNL, minoritățile, neafiliații, care ar vota sub presiunea alegerilor anticipate.

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