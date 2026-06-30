Președintele nu desemnează un premier: „Acum este o certitudine că nu trece”. AUR spune că vrea să intre la guvernare și-l amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea, dacă nu le dă mandatul

Preşedintele Nicuşor Dan le-a explicat marți jurnaliștilor că nu poate face o nouă desemnare de premier întrucât are certitudinea că nu există o variantă de guvernare care să obțină cele 233 de voturi necesare învestiturii.

”Spre o deosebire de situaţiile anterioare, în care era o aşteptare rezonabilă că guvernul trece, în urma discuţiilor pe care le-am avut cu partidele, acum este o certitudine că nu trece. Şi nu vreau să facem un exerciţiu de, hai să ne jucăm de-a prim-ministrul şi de-a desemnarea guvernului. Asta e răspunsul”, a spus şeful statului.

„Aici suntem. Eu îmi doresc să avem un nou guvern cu puteri depline. Când se va întâmpla asta, nu ştiu, îmi doresc să fie cât mai curând şi insist ca partidele să se vadă cât mai des în zilele şi, dacă e nevoie, săptămânile următoare, pentru a găsi soluţia de compromis cu o majoritate”, a mai spus preşedintele.

„Eu sunt, în situaţia în care suntem după două luni fără guvern, eu nu cer prea multe. Eu cer să existe 233 de oameni de care să fiu sigur că vor vota. Ca să existe cei 233 de oameni, ca ei să se înţeleagă între ei, trebuie să fie un acord între ei. Dar, din perspectiva mea, eu nu cer niciun acord, nicio condiţie, doar să fie 233 de oameni”, a subliniat Nicuşor Dan.

Reamintim că în acest moment există doi premieri propuși de partide:

Sorin Grindeanu, pentru un guvern monocolor PSD

Siegfried Mureșan, din partea PNL – USR – UDMR.

Reamintim că marți a fost ultima zi de lucru a acestei parlamentare, senatorii și deputații urmând să revină la muncă pe 1 septembrie.

În vacanța parlamentară, misiunea cumulării celor 233 de voturi este mult mai dificilă decât în sesiune, astfel încât este probabil ca actualul Cabinet Bolojan, demis, să rămână în funcție, deși au fost depășite termenele de 45 de zile impuse prin Constituție acestor interimate.

AUR se cere la guvernare, dar nu spune cine ar putea fi premierul George Simion: „Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat”

„AUR la guvernare! E singura soluţie! Dacă nu se conformează Nicuşor Dan, el trebuie suspendat”, a scris liderul AUR, George Simion, pe rețelele sociale.

Acesta îl acuză pe președintele Dan că ar fi „anulat voința românilor” prin desemnările făcute pentru postul de premier (Eugen Tomac și Adrian Veștea) și spune că singura soluție reală sunt alegerile anticipate.

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a explicat public că AUR face un apel oficial către celelalte partide parlamentare pentru a strânge semnăturile necesare suspendării, urmată de un referendum de demitere.

Peiu a argumentat că demersul „are o logică politică”, Nicușor Dan fiind cel care „a creat și amplifică această criză politică” și a lăsat de înțeles că mizează pe sprijinul altor partide nemulțumite (nominalizând PNL și USR).

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