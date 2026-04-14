AUR depune pe 13 mai moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Petrișor Peiu: Calendarul nostru nu are legătură cu decizia PSD privind rămânerea la guvernare

Moţiunea de cenzură anunţată de AUR nu are legătură cu decizia PSD privind rămânerea la guvernare (aşteptată pe 20 aprilie), pentru că formațiunea nu se raportează la certurile din coaliţie, a declarat marți senatorul AUR Petrișor Peiu (foto).

”Calendarul nostru nu are legătură cu ce face PSD. Nu ne raportăm în niciun fel la certurile din coaliţie, noi criticăm prestaţia guvernului Bolojan în ansamblu. Am spus că am dori să avem o moţiune de cenzură în preajma datei sau după data de 13 mai, inclusive, pentru a putea contabiliza 3 trimestre consecutive de scădere economică. Vom avea 3 trimestre de scădere economică, este o bază obiectivă pentru o moţiune de cenzură. Noi facem o moţiune de cenzură pentru că arătăm că guvernul are o prestaţie economică proastă, că nu mai este creştere economică, avem scădere economică, avem scăderea veniturilor populaţiei, avem îngheţarea pensiilor. Asta este baza unei moţiuni de cenzură, politica publică. Noi nu putem să facem moţiuni de cenzură în funcţie de nemulţumirile din coaliţie”, a declarat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, la Parlament, citat de News.ro.

Motivele declarate de AUR, diferite de nemulțimirile PSD

”Noi avem o bază obiectivă, faptul că acest guvern are o prestaţie proastă la guvernare, în calitatea de administrator al ţării. Nu ne raportăm la năbădăile dintr-un mariaj politic, ci ne raportăm la o realitate obiectivă şi avem un program alternativ de guvernare, cu care venim tot timpul în faţă şi spunem: asta a livrat guvernul Bolojean, asta vă oferim noi, dragi români, comparaţi! Şi în sensul ăsta cerem, prin moţiunea de cenzură, votul parlamentarilor să compare cele două oferte. Deci AUR nici nu va semna şi nici nu va iniţia o moţiune luna aceasta. Putem să o iniţiem de luna asta, dar o vom depune aşa cum v-am spus, pe calendarul pe care l-am spus, astfel încât să fie discutată în preajma zilei de 13 mai sau după, sau când vom avea rezultatul oficial al acestei contracţii economice, trei trimestre la rând”, a subliniat Peiu.

Potrivit senatorului AUR, calendarul lor ţine de baze obiective şi de contestarea politicilor guvernului şi nu are în vedere priorităţile PSD-ului.

”PSD-ul poate să-şi introducă propria moţiune de cenzură, are suficiente voturi. Nu depinde de noi”, a mai comentat Petrişor Peiu.

