AUR demarează procedurile pentru suspendarea preşedintelui și alegeri anticipate – nu va vota niciuna dintre propunerile de premier

Consiliul Naţional de Conducere (CNC) al Alianţei pentru Unirea Românilor (AUR) a decis miercuri, în unanimitate, demararea procesului de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan şi începerea procedurilor pentru organizarea alegerilor anticipate.

„Toţi cei 135 de membri CNC AUR prezenţi la şedinţă au votat, în unanimitate, demararea procedurii de suspendare a preşedintelui Nicuşor Dan şi a dialogului cu celelalte forţe politice în acest sens” anunţă, miercuri, AUR, într-un comunicat de presă.

S-a mai decis că parlamentarii formaţiunii nu vor fi prezenţi şi nu vor vota niciun Guvern al coaliţiei propuse de Nicuşor Dan.

Motivele invocate de AUR pentru acest demers:

excluderea unei părţi importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României

refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, aşa cum este constituţional.

Reamintim că pentru demararea

Demararea anticipatelor – prin respingerea oricărei propuneri de premier

„Totodată, membrii CNC AUR au votat, în unanimitate, pentru reîntoarcerea la popor prin începerea procedurilor în privinţa alegerilor anticipate. În cadrul şedinţei CNC AUR s-a decis că parlamentarii AUR nu vor fi prezenţi şi nu vor vota niciun guvern al coaliţiei propus de Nicuşor Dan”, a mai transmis formaţiunea.

Preşedintele AUR, George Simion, anunţa, marţi, că formaţiunea începe demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan şi îl soma pe şeful statului să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligaţiilor constituţionale.

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că în acest moment nu se poate vorbi despre colaborarea PSD cu George Simion, el precizând că cei care au votat AUR trebuie să realizeze că, în acest moment, cine îl menţine în funcţie pe Ilie Bolojan este AUR şi George Simion.

El a mai spus că nu crede că sunt fracţiuni în acest partid, dar, dacă se schimbă lucrurile, „suntem într-un alt scenariu”.

Procedura de suspendare și demitere a președintelui

Suspendarea se poate face doar cu votul a 156 de parlamentari, iar AUR are doar 91 de senatori și deputați.

Dacă reușește să treacă de acest prim pas, are nevoie d emajoritate (233) pentru suspendarea efectivă.

Art. 95 din Constituție – Suspendarea din funcţie

(1) În cazul săvârşirii unor fapte grave prin care încalcă prevederile Constituţiei, Preşedintele României poate fi suspendat din funcţie de Camera Deputaţilor şi de Senat, în şedinţă comună, cu votul majorităţii deputaţilor şi senatorilor, după consultarea Curţii Constituţionale. Preşedintele poate da Parlamentului explicaţii cu privire la faptele ce i se impută.

(2) Propunerea de suspendare din funcţie poate fi iniţiată de cel puţin o treime din numărul deputaţilor şi senatorilor şi se aduce, neîntârziat, la cunoştinţă Preşedintelui.

(3) Dacă propunerea de suspendare din funcţie este aprobată, în cel mult 30 de zile se organizează un referendum pentru demiterea Preşedintelui.

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