Se consolidează polarizarea electoratului – AUR continuă să conducă în intenția de vot și e în creștere, PSD urcă la 17%, PNL și UDMR scad – INSCOP

Formațiunea de extremă dreapta AUR crește ușor în intenția de vot a românilor, la fel și PSD, comparativ cu luna iunie, iar actuala coaliție guvernamentală s-ar afla tot în situația de a nu putea construi o majoritate parlamentară, întrucât UDMR nu ar mai intra în legislativ iar PNL scade și el, conform sondajului INSCOP Research publicat joi.

Ediția a III-a a Barometrului Informat.ro – INSCOP Research, realizat în perioada 1 – 9 septembrie 2025, arată că AUR continuă să conducă detașat în preferințele electoratului pentru alegerile parlamentare, fiind pe trend de creștere ușoară.

Evoluțiile, în special pierderea de voturi de la PNL și UDMR, au probabil legătură cu măsurile de austeritate luate peste vară de Cabinetul Ilie Bolojan.

Se constată, de asemenea, că dintre partidele aflate sub pragul electoral, SOS este în creștere, iar UDMR, în scădere.

„Prima măsurătoare sociologică a din cadrul Barometrului INSCOP-Informat.ro realizată după încheierea vacanței arată consolidarea intenției de vot pentru AUR în jurul pragului de 40%. Se observă o ușoară creștere a intenției de vot pentru PSD, o ușoară scădere în cazul PNL și stagnare în cazul USR. Susținerea electorală cumulată pentru cele 4 partide ale coaliției guvernamentale (PSD, PNL, USR, UDMR) de aproape 50% este cu doar 3 procente mai mare decât susținerea electorală pentru partidele parlamentare din opoziție (AUR, POT si SOS) de aproximativ 47%. Chiar dacă susținerea electorală pentru partidele coaliției nu se prăbușește, datele sugerează sedimentarea unei polarizări puternice, cu jumătate din totalul alegătorilor care susțin partidele puterii și jumătate care susțin partidele opoziției”, explică Remus Ștefureac – director INSCOP Research.

Intenția de participare la vot

Pe o scară de la 1 la 10, în care 1 înseamnă că ”sigur nu” vor merge la vot și 10 ”sigur da” vor merge la vot:

11% dintre români au ales 1

1.1% au ales 2

0.4% au ales 3

0.3% au ales 4

5% au ales 5

1% au ales 6

2% au ales 7

4% indică 8

3% spun 9

și 71% indică 10

1.2% nu știu sau nu răspund la această întrebare.

Intenția de vot pentru partide politice la alegerile parlamentare

Raportat la cei care au exprimat preferința pentru un partid din listă, indiferent dacă declară că s-ar duce sau nu sigur vot (78.7% din total eșantion):

40.8% dintre alegători ar vota cu AUR (față de 40.5% în iunie 2025, 38.1% în mai 2025)

17.9% cu PSD (față de 13.7% în iunie 2025, 17.4% în mai 2025)

15.2% cu PNL (față de 17.3% în iunie 2025)

12.8% cu USR (față de 13.1% în iunie 2025, 12.2% în mai 2025)

pentru POT ar vota 3.3% dintre alegători (față de 4.2% în iunie 2025, 3.2% în mai 2025)

UDMR – 4% (față de 5.2% în iunie 2025, 4.5% în mai 2025)

SOS Romania – 2.8% (față de 1.9% în iunie 2025, 2.5% în mai 2025)

SENS – 2.1% (față de 2.4% în iunie 2025, 3.3% în mai 2025)

0.6% dintre votanți își exprimă preferința pentru un independent (față de 1.4% în iunie 2025, 1.5% în mai 2025)

iar 0.6% pentru alt partid (față de 0.5% în iunie 2025, 1.3% în mai 2025).

Datele au fost culese în perioada 1-9 septembrie 2025. Metoda de cercetare: interviu prin intermediul chestionarului. Datele au fost culese prin metoda CATI (interviuri telefonice), volumul eșantionului simplu, stratificat fiind de 1103 de persoane, reprezentativ pe categoriile socio-demografice semnificative (sex, vârstă, ocupație) pentru populația neinstituționalizată a României, cu vârsta de 18 ani și peste. Eroarea maximă admisă a datelor este de ± 2.95%, la un grad de încredere de 95%.

****