AUR atacă în instanță hotărârile locale de majorare a taxelor pentru locuințe și autoturisme

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) anunță că va ataca în instanță noile taxe pe proprietate și autoturisme decise de Consiliile Locale pe baza reglementărilor instituite de Cabinetul Ilie Bolojan. Măsurile Guvernului ce au dus la majorarea acestor taxe sunt neconstituționale și încalcă regulile de bază ale fiscalității, acuză formațiunea.

Hotărârile Consiliilor Locale vor fi contestate de consilierii locali pe care AUR îi are în teritoriu, care vor susține, totdată, orice demers judiciar colectiv al cetățenilor sau al antreprenorilor afectați de aceste măsuri.

”Taxele locale în România contribuie cu mult sub media europeană la bugetul general (sub 0,5% din PIB, față de o medie de 1,9% în UE), astfel că prin reformarea sistemului de taxe locale este țintit în primul rând obiectivul de a degreva bugetul național de veșnicele „completări” ale bugetelor locale, conform expertului Alexander Milcev, șeful Departamentului de consultanță fiscală al EY România. De aceea, reformarea axestui sistem este și o condiție asumată pentru accesarea fondurilor PNRR, a explicat Milcev.

Ce spune AUR despre aceste taxe locale majorate de la 1 ianuarie (conform unui comunicat al partidului)

Asistăm la o construcție normativă profund viciată, care ridică serioase probleme de constituționalitate, de drept european și de respectare a principiilor fundamentale ale fiscalității.

În cazul taxelor locale pe automobile, acestea au crescut nu doar direct, ci și prin introducerea unei componente suplimentare prezentate drept „sancțiune pentru poluare”. Această componentă se aplică indiferent dacă autovehiculul este utilizat sau nu, inclusiv atunci când mașina stă în garaj. Ne aflăm, astfel, în fața unei duble impuneri pentru același fapt generator, și anume poluarea, ceea ce este inadmisibil.

Reamintim un fapt esențial: românii plătesc deja pentru poluare prin acciza inclusă în prețul carburantului. Dintr-un preț mediu de aproximativ 7,5 lei pe litru, nu mai puțin de 3 lei reprezintă acciza, iar împreună cu TVA, peste jumătate din prețul carburantului ajunge la stat. În plus, pentru autoturismele mai vechi, la momentul achiziției a fost achitată și taxa de poluare, declarată ulterior ilegală de CJUE. Avem, astfel, un caz aproape unic în Uniunea Europeană de sancționare triplă pentru aceeași presupusă faptă: poluarea.

În paralel, taxele locale pe proprietățile imobiliare au fost majorate semnificativ de la 1 ianuarie. Pentru locuințele personale, creșterile ajung până la 80%, existând numeroase cazuri în care taxele s-au dublat sau chiar triplat. Pentru IMM-uri majorările sunt de până la zece ori mai mari. Aceste măsuri reprezintă un atac direct asupra mediului economic românesc și creează premisele unor falimente în lanț.

Situația este agravată suplimentar de faptul că, de la 1 ianuarie 2026, colectarea acestor taxe locale a fost transferată către ANAF. Din declarațiile publice ale unor primari rezultă clar că primăriile nu mai controlează colectarea acestor venituri, statul central fiind cel care decide când și în ce condiții virează sumele către autoritățile locale. Această practică golește de conținut autonomia locală consacrată de Constituție și încalcă Legea finanțelor publice locale, Codul fiscal, precum și principiul așezării juste a sarcinilor fiscale.

Statul nu poate acoperi eșecul guvernărilor succesive prin confiscarea dreptului de proprietate și prin împovărarea excesivă a românilor.

