AUR cere alegeri anticipate/ Petrișor Peiu: „Sub nicio formă nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta”

Partidul AUR nu va vota un guvern condus de Adrian Veștea, dacă Executivul va ajunge la vot în Parlament, a declarat liderul AUR, Petrișor Peiu, la Digi24, susținând că formațiunea își menține poziția anunțată anterior de a nu susține un cabinet din care nu face parte și care nu este condus de un premier desemnat de partid.

„Poziția partidului AUR rămâne consecventă, noi am spus că nu vom vota niciodată un guvern din care nu facem parte, un guvern la care nu avem premier și un guvern care să dorească să schimbe părți consistente din politica economică a coaliției. Deci, sub nicio formă nu se pune problema să votăm un guvern de tipul acesta”, a afirmat Petrișor Peiu.

Ulterior, partidul a transmis printr-un comunicat de presă că separaţia puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Preşedinţiei iar când acesta se blochează, soluţia constituţională o reprezintă alegerile anticipate. AUR arată că în acest sens va dialoga cu toate părţile implicate.

„Separaţia puterilor în stat înseamnă că Legislativul nu poate fi subordonat Preşedinţiei. Când acesta se blochează, soluţia constituţională o reprezintă alegerile anticipate. Soluţia noastră este întoarcerea la popor şi respectarea regulilor democratice. În acest sens vom dialoga cu toate părţile implicate. AUR nu va accepta ca nimeni din statul român să îşi creeze regimuri personale, similare cu cele autoritare sau chiar totalitare. Constatăm cu tristeţe că am avut dreptate în ceea ce am susţinut. Europa este călcată în picioare tocmai de cei care pretind că o susţin cel mai vehement.”, explică formaţiunea.

Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru, după ce Eugen Tomac și-a depus mandatul în cursul dimineții.

„Domnul Eugen Tomac şi-a depus mandatul în această dimineaţă şi în aceste condiţii îl desemnez ca prim-ministru pe domnul Adrian Veştea”, a declarat președintele, la Palatul Cotroceni.

La rândul său, Adrian Veștea a afirmat că își asumă mandatul într-un moment de criză politică și a mulțumit președintelui pentru încrederea acordată.

„Îmi asum această responsabilitate într-un moment de criză politică. Cunosc bine statul român şi ştiu de la firul ierbii care sunt aşteptările oamenilor, care sunt problemele cu care se confruntă şi ce este de făcut. Vin după un parcurs de 30 de ani în PNL. Am fost de la simplu consilier local, la trei mandate, ulterior, de primar, al treilea mandat de preşedinte de Consiliu Judeţean şi am avut timp de un an jumătate şansa de a fi membru al Guvernului”, a declarat premierul desemnat.

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