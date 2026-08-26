Audit de urgență al Ministerului Sănătății în legătură cu lipsa citostaticelor. România încă nu are un sistem digitalizat de monitorizare a stocurilor disponibile

Ministrul interimar al Sănătății, Cseke Attila, a dispus miercuri demararea de urgență a unui audit asupra întregului mecanism de monitorizare și supraveghere a disponibilității medicamentelor, după ce mai multe asociații ale pacienților au reclamat lipsa unor citostatice.

Pacienții, scrisoare deschisă adresată premierului – lipsesc 3 medicamente, iar 8 au discontinuități

Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România a transmis o scrisoare deschisă premierului interimar Ilie Bolojan și președintelui CNAS, Horațiu Moldovan, în care atrage atenția că lipsa unor medicamente oncologice sau discontinuitatea în aprovizionarea cu acestea reprezintă un risc direct pentru viața pacienților.

Potrivit FABC, în prezent lipsesc trei medicamente oncologice, iar pentru alte opt se înregistrează discontinuități în aprovizionare.

„În numai 24 de ore, în urma informațiilor primite din teritoriu de la asociațiile noastre membre, am identificat trei medicamente care lipsesc și alte opt medicamente cu discontinuități repetate și de lungă durată, situații care determină amânarea tratamentelor și pot pune în pericol sănătatea și viața pacienților oncologici. Lista oficială de discontinuități a ANMDMR confirmă probleme de aprovizionare pentru mai multe substanțe active utilizate în oncologie și hemato-oncologie. Aceasta este realitatea din spitale și din viața pacienților”, a explicat federația în scrisoare.

Potrivit sursei citate, de ani de zile, pacienții oncologici trăiesc cu incertitudinea accesului la investigații, tratamente și medicamente. Pentru un pacient cu cancer, o discontinuitate de câteva săptămâni nu înseamnă o simplă problemă de aprovizionare, ci tratament amânat, boală care poate progresa, șanse terapeutice pierdute și, uneori, vieți pierdute, a subliniat FABC.

„Declarațiile potrivit cărora medicamentele nu lipsesc nu ne liniștesc. Dimpotrivă, ne îngrijorează profund, pentru că realitatea raportată de pacienți și de asociațiile din teritoriu este alta. (…) Noi credem că informațiile care ajung la dumneavoastră despre realitatea sistemului sanitar sunt, cel puțin uneori, incomplete. De aceea, vă invităm să vă luați informațiile și de la ‘firul ierbii’: de la pacienți, de la medicii care îi tratează și de la organizațiile care primesc zilnic sesizări din spitalele din România”, se menționează în scrisoare.

Noile terapii pot face diferența între progresia și controlul bolii, între o viață marcată de suferință și una cu o calitate mai bună și, în anumite situații, între viață și moarte.

Federația a solicitat publicarea transparentă a situației stocurilor și a discontinuităților pentru medicamentele esențiale din oncologie, identificarea imediată a soluțiilor de aprovizionare pentru medicamentele care lipsesc sau pentru care există riscul întreruperii tratamentelor, clarificarea situației terapiilor aprobate, dar care nu sunt încă efectiv accesibile pacienților, instituirea unui mecanism permanent de dialog cu organizațiile de pacienți, astfel încât autoritățile să afle în timp real problemele existente în teritoriu.

Reacția ministrului interimar al Sănătății

„Este inadmisibil ca România să nu aibă încă un sistem digital care să ne permită să urmărim trasabilitatea medicamentului și să știm, în timp real, când un stoc ajunge la un nivel critic. Nu putem să așteptăm ca un medicament să lipsească de pe piață și abia apoi să căutăm soluții. Trebuie să vedem din timp unde apar problemele și să intervenim înainte ca pacientul să fie afectat. Auditul vizează atât structurile din cadrul Ministerului Sănătății, spitale, cât și Agenția Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România. Eu cred că este necesar, de asemenea, un audit asupra modului în care este derulat Programul Național de Oncologie.”, a declarat Cseke Attila.

Măsuri pentru monitorizarea stocurilor de medicamente

Ministrul a solicitat, de urgență, Agenției Naționale a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale din România un raport complet privind monitorizarea pieței medicamentelor și supravegherea pieței care să arate clar unde sunt problemele și ce trebuie schimbat pentru a nu mai discuta despre discontinuitatea medicamentelor.

De asemenea, ministrul a cerut Agenției propuneri concrete pentru îmbunătățirea soluțiilor informatice, astfel încât să existe un sistem de alertare care să semnaleze din timp situațiile în care stocurile unui medicament ajung la un nivel critic.

„Este nevoie de un sistem care să ne alerteze înainte să avem o criză, nu după ce aceasta apare. Avem nevoie de date clare și în timp real, nu de estimări și informații care ajung cu întârziere. Pacientul trebuie să fie primul nostru reper atunci când vorbim despre disponibilitatea medicamentelor.”, a declarat Cseke Attila.

Ministrul interimar al Sănătății a cerut, de asemenea, direcției de specialitate revizuirea procedurii privind eliberare a Autorizației de Nevoi Speciale (ANS-ului) și modificarea ordinului în vigoare.

Una dintre modificările analizate vizează creșterea nivelului minim de stoc de la care poate fi demarată procedura de eliberare/reautorizare a ANS-ului. În prezent, pragul este de 10%, iar Ministerul Sănătății analizează posibilitatea ca acesta să fie stabilit la un nivel mai ridicat, astfel încât să existe o protecție mai bună pentru disponibilitatea medicamentelor pe piața din România.

„Dacă un medicament este deja la un nivel foarte scăzut în stoc, nu putem trata această situație ca și cum nu ar exista un risc pentru pacienți. Pragul actual îl vom modifica. Regulile trebuie să ne permită să intervenim mai devreme și să protejăm accesul pacienților la tratament.”, a precizat ministrul interimar al Sănătății.

Măsurile dispuse urmăresc schimbarea modului în care este monitorizată disponibilitatea medicamentelor în România, printr-un mecanism mai rapid, mai transparent și bazat pe date.

„Nu vreau să aflăm după ce un medicament a dispărut de pe piață că există o problemă. Vreau să știm din timp ce se întâmplă cu stocurile, să avem alerte și să putem interveni rapid. Asta înseamnă un sistem care funcționează pentru pacient.”, a declarat Cseke Attila.

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