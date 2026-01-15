Reprezentanții Shein vor fi audiați în Parlamentul European. Chinezii sunt acuzați de încălcarea legislației UE

Yinan Zhu, director și avocat al retailerului de fast-fashion Shein, va da explicații cu privire la practicile comerciale ale companiei chineze în Comisia de piață internă a Parlamentului European (IMCO), într-o audiere programată pentru 27 ianuarie, potrivit Politico Europe.

Prezența lui Zhu, care are așa-numita funcție de șef al Grupului de Integritate Comercială pentru Europa Extinsă al Shein, a fost confirmată de europarlamentara germană Anna Cavazzini, președinta comisiei IMCO, care a purtat mai multe schimburi de emailuri cu compania.

Zhu a confirmat participarea și a solicitat o întâlnire separată cu Cavazzini pentru a discuta măsurile pe care Shein le implementează în răspuns la preocupările europarlamentarilor.

Discuție la Bruxelles cu comisarul pentru Mediu

Potrivit Politico, directorul general al Shein, Donald Tang, s-a întâlnit miercuri cu comisarul pentru mediu al UE, Jessika Roswall. Discuția a vizat „prioritățile comune” ale companiei și ale UE în materie de sustenabilitate și economie circulară.

Politico mai arată că Shein încearcă să convingă Comisia Europeană că este un „cetățean” bun din punctul de vedere al ecologiei, iar Bruxelles-ul pare că „ascultă”.

Întâlnirea dintre Tang și Roswall a avut loc la doar câteva săptămâni după ce compania a reușit să evite suspendarea site-ului său în Franța – practic suspendarea activității.

Compania chineză a refuzat anterior să se prezinte la audieri

Conform Politico, Cavazzini a punctat importanța acestei audieri pentru analiza activității platformei și pentru eforturile Comisiei de a asigura respectarea normelor. Shein a declarat că așteaptă cu interes discuțiile despre siguranța și protecția clienților online.

„Shein răspunde în sfârșit în fața legiuitorilor UE și va apărea în fața Comisiei IMCO după ce am avut mai multe schimburi de e-mailuri cu ei. (…) Eurodeputații își exercită în sfârșit dreptul de a examina îndeaproape atât eforturile de aplicare a legii ale Comisiei, cât și comportamentul marilor piețe online, în lumina recentelor scandaluri în care a fost implicată Shein”, a declarat Cavazzini, membră a Partidului Verde.

Oficialii europeni sunt tot mai preocupați de tsunami-ul de colete ieftine pe care Shein și alte aplicații chineze de comerț online (Temu, Trendyol, AliExpress etc.) îl generează. În răspuns la acest aflux de colete, țările UE au convenit aplicarea unei taxe vamale suplimentare.

În același timp, aplicațiile chineze de comerț online sunt acuzate că au încălcat legislația UE, Shein fiind prinsă vânzând păpuși sexuale cu aspect de copil și arme interzise în Franța. În răspuns, guvernul francez a inițiat proceduri legale împotriva Shein.

„Când Franța a încercat să interzică Shein pe piața franceză, am învățat un lucru: Shein reacționează doar la măsuri ferme pentru a-și aduce modelul de afaceri în conformitate cu legislația UE”, a mai declarat pentru Politico președinta comisiei și eurodeputata Verzilor din Germania, Anna Cavazzini.

La rândul său, Martin Reidy, reprezentant al Shein, a declarat pentru sursa citată: „Intenționăm să participăm la reuniunea comisiei IMCO din 27 ianuarie și așteptăm cu interes un schimb constructiv de opinii cu membrii comisiei cu privire la provocarea la care se confruntă întreaga industrie, și anume asigurarea siguranței și protecției clienților online”.

