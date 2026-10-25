Audi investește 4 mld. $ în prima sa uzină din SUA

Constructorul german de automobile premium Audi, care face parte din grupul Volkswagen, a anunţat duminică o investiţie de patru miliarde de dolari în prima sa fabrică în SUA, în statul Georgia, transmite EFE, preluată de Agerpres.

Viitoarea fabrică va avea aproximativ 4.500 de angajaţi, iar construcția sa va începe în 2027, cu obiectivul de a atinge o capacitate de producţie anuală de 200.000 de vehicule până la începutul anilor 2030, a informat Audi.

„Cu SUV-uri premium, concepute pentru a satisface cerinţele clienţilor nord-americani şi produse la faţa locului, Audi îşi propune să îşi consolideze fundamental poziţia pe una dintre cele mai importante pieţe premium din lume”, menţionează producătorul auto într-un comunicat de presă.

„Investiţia planificată este un angajament pe termen lung faţă de Statele Unite şi face din America de Nord, alături de Europa şi China, al treilea pilon al reţelei globale de producţie Audi”, a adăugat compania.

Estimări în scădere pentru 2026

În luna iulie, Audi, care deţine mărcile Audi, Bentley, Lamborghini şi Ducati, şi-a revizuit în scădere previziunile pentru 2026, după o micşorare de 16,6% a profitului net în prima jumătate a anului. Audi se aşteaptă la venituri între 58 şi 63 de miliarde de euro pentru anul 2026 (faţă de previziunile anterioare cuprinse între 63 şi 68 de miliarde de euro) şi o marjă de profit operaţional între 5% şi 7% (faţă de 6%-8% cât estima anterior).

Motivul acestei revizuiri în scădere este nivelul ridicat de incertitudine economică alimentat de războiul din Orientul Mijlociu, precum şi scăderea vânzărilor în SUA (cu 17% în prima jumătate a anului) din cauza tarifelor vamale şi a concurenţei intense de pe piaţa chineză, unde veniturile au scăzut, de asemenea, cu 19,3%.

În paralel, Grupul Volkswagen, cel mai mare producător auto din Europa, are de gând să îngheţe salariile până în 2030 pentru a reduce costurile, ca măsură suplimentară la restructurarea deja anunţată, care include concedierea a zeci de mii de angajaţi, potrivit cotidianului german Suddeutsche Zeitung.

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