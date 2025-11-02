Au pământuri rare, dar nu au mineri: Ce pot face SUA pentru a reduce deficitul uriaș de forță de muncă, în competiția cu China

SUA și-au pierdut, la sfârșitul secolului XX, poziția de de lider mondial în domeniul mineritului, atât în ceea ce privește producția totală, cât și dezvoltarea tehnologiilor miniere de ultimă generație.

În paralel, China a devenit un actor dominant în lanțurile de aprovizionare cu minerale esențiale pentru securitatea națională și a ajunsă să dispună de un număr impresionant de specialiști în pământuri rare.

Pământurile rare – un grup de 17 metale critice – sunt esențiale pentru tehnologiile moderne din domenii precum energia și apărarea, cum ar fi vehiculele electrice, dronele, turbinele eoliene și chiar centrele de date. China controlează în prezent peste jumătate din producția minieră globală și 90% din capacitatea de separare și rafinare, o poziție construită prin decenii de strategie, expertiză științifică și resurse geologice unice, care au făcut ca rolul țării în lanțul global de aprovizionare să fie indispensabil.

Economia globală va depinde din ce în ce mai mult de aceste minerale critice. Agenția Internațională pentru Energie se așteaptă ca cererea de pământuri rare să crească de trei până la șapte ori până în 2040, pe măsură ce țările urmăresc obiective de zero emisii nete.

Deficitul de forță de muncă și de talente al SUA nu este o noutate pentru cei care activează în domeniul mineritului și al geostiințelor, dar creșterea cererii de minerale critice a agravat problema. Peste jumătate din forța de muncă actuală din sectorul mineritului intern va trebui să se pensioneze și să fie înlocuită până în 2029 (aproximativ 221.000 de lucrători), potrivit unei analize a Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale (CSSI), un grup de reflecție cu sediul la Washington.

Acest număr contrastează puternic cu totalul de doar 327 de diplome acordate în 2020 în domeniul mineritului și ingineriei minerale și cu o scădere netă de 39% a numărului de absolvenți din Statele Unite începând cu 2016. Programele universitare însărcinate cu formarea acestei forțe de muncă au înregistrat, de asemenea, o scădere, numărul programelor de minerit și inginerie minerală din Statele Unite scăzând de la 25 în 1982 la 15 în 2023.

Țara celor 120.000 de specialiști

China are peste 120.000 de angajați calificați care lucrează în domeniul pământurilor rare și peste 30 de programe universitare specializate care formează aproximativ 2.000 de ingineri anual, potrivit chinadaily.com.

În schimb, Statele Unite au doar câteva sute de specialiști și resurse academice limitate, adaugă sursa citată, confirmată de rapoartele oficiale americane.

Decalajul privind forța de muncă este agravat în SUA de o scădere continuă a înscrierilor în domeniul geoștiințelor în ultimul deceniu și de o scădere a numărului de cadre didactice și candidați calificați pentru a ocupa posturi de profesori.

Societatea pentru Minerit, Metalurgie și Explorare a constatat în 1984 că existau 120 de experți care puteau preda aceste materii importante, iar în 2014 mai rămăseseră doar 70. De asemenea, devine dificil pentru experți să formeze în mod eficient noi lideri, având în același timp obligația de a face parte din comitete și companii miniere pentru a contribui la realizarea cât mai rapidă a proiecțiilor critice privind mineralele.

Chiar și cu o gamă largă de oportunități de carieră și salarii lucrative (salariul mediu al unui absolvent de inginerie minieră și minerală este de 115.761 dolari), tinerii profesioniști nu sunt interesați de minerit ca sector atractiv.

Ce poate face guvernul SUA pentru a contribui la creșterea numărului forței de muncă și la îmbunătățirea înțelegerii societății cu privire la resursele minerale și la viața de zi cu zi?

Sunt câteva opțiuni: în primul rând, guvernul federal ar putea sprijini în mod direct crearea de programe miniere și geologice pentru a pregăti studenții să răspundă nevoilor energetice viitoare ale Statelor Unite. Există deja o propunere legislativă care ar institui un program de subvenții pentru școlile miniere. Acestea ar urma să primescă fonduri pentru recrutarea de studenți, precum și pentru realizarea de studii, proiecte de cercetare

În al doilea rând, guvernul federal ar putea, de asemenea, aloca fonduri pentru a sprijini organizațiile statale și naționale de informare în domeniul mineralelor, pentru a ajuta la implicarea alegătorilor în utilizarea resurselor naturale și importanța mineralelor.

Aceste organizații fie nu există, fie sunt grav subfinanțate, iar sprijinul din partea guvernului ar deschide mai multe oportunități de implicare, în loc să se bazeze exclusiv pe finanțarea din partea sectorului minier.

Companiile miniere și agențiile guvernamentale ar trebui să recunoască faptul că multe dintre aceste intervenții politice și mecanisme de sprijin vor necesita timp, care este o resursă limitată, având în vedere concurența geopolitică intensificată și provocările crescute în materie de aprovizionare.

Fără a aborda aceste provocări structurale și probleme profund înrădăcinate, care depășesc cu mult studiile universitare în domeniul geociențelor și mineritului, Statele Unite și aliații săi vor eșua în atingerea obiectivelor climatice și a planurilor industriale viitoare.

Puține proiecte și obstacole considerabile

SUA au doar câteva proiecte în domeniul pământurilor rare în curs de dezvoltare și se confruntă cu obstacole considerabile.

„Chiar dacă extragem aceste pământuri rare grele aici, în Statele Unite, în prezent nu avem nicio capacitate disponibilă pentru a le separa aici. Așadar, până la începutul acestui an, chiar și pământurile rare grele pe care le extrageam aici le trimiteam în China pentru separare”, a declarat Gracelin Baskaran, directorul Programului de securitate a mineralelor critice la CSSI, pentru Yahoo Finance.

Statele Unite se grăbesc să investească milioane, dacă nu miliarde, în încercarea de a-și asigura autonomia în ceea ce privește mineralele de pământuri rare, dar experții avertizează că o astfel de independență nu va fi ușor de atins în viitorul apropiat. În vară, Departamentul Apărării a anunțat că investește 400 de milioane de dolari pentru o participație de 15% în MP Materials – singura companie minieră de pământuri rare din țară – pentru a construi o nouă fabrică de magneți. Departamentul va acorda, de asemenea, un împrumut de 150 de milioane de dolari pentru a ajuta compania să-și îmbunătățească capacitatea de procesare.

Alte câteva firme s-au alăturat și au anunțat potențiale parteneriate sau proiecte miniere. De exemplu, USA Rare Earth a declarat la începutul acestui an că a strâns 75 de milioane de dolari printr-o investiție privată în capital public pentru a finanța o fabrică de magneți. În plus, guvernul SUA a propus să cheltuiască aproape 1 miliard de dolari în plus în acest sector.

O altă companie, American Rare Earths, a descoperit zăcăminte promițătoare în statul Wyoming și dorește să înceapă rapid producția. Guvernul a indicat că intenționează să investească 500 de milioane de dolari în companie pentru a accelera producția.

Deocamdată, președintele american a făcut ce ținea de el pentru a asigura accesul SUA la pământurile rare din China. Donald Trump și omologul său chinez, Xi Jinping, au ajuns joi, în Coreea de Sud, la un acord, dezamorsând disputa privind elementele rare care amenințau să împingă cele două mari economii ale lumii într-un război comercial în toată regula.

Pratic, Beijingul a acceptat să suspende pentru un an controalele stricte asupra exporturilor de elemente rare anunțate pe 9 octombrie.

