Atlantic Council: Reconfigurarea prezenței militare a SUA nu este nici pe departe cel mai sumbru scenariu pentru Europa. Semnal pentru creșterea cheltuielilor pentru apărare

Retragerea a aproximativ 3.000 de militari americani atât din România cât și din alte 3 țări – Bulgaria, Ungaria și Slovacia – este departe de a fi cel mai sumbru scenariu pentru Europa, apreciază experții Atlantic Council.

„De asemenea, nu ar trebui să fie un moment de panică. Administrația a încercat să asigure aliații europeni că reconfigurarea planificată a prezenței SUA pe teritoriul Europei va fi graduală și moderată, readucând numărul trupelor americane la niveluri similare cu cele dinaintea invaziei Rusiei în Ucraina din 2022. Această mișcare din România (unde vor rămâne aproximativ 1.000 de militari după plecarea a 800, n.r.) este în mare măsură în concordanță cu această direcție”, explică Philippe Dickinson, care înainte de a se alătura Atlantic Council a lucrat în serviciul diplomatic britanic.

Administrația Trump a fost, în general, plăcut surprinsă de răspunsul mai amplu la cererile sale ca Europa să-și asume o responsabilitate mai mare pentru propria securitate, obiectivul NATO de 5% din PIB pentru cheltuieli militare fiind un succes remarcabil, a adăugat el.

Cooperarea Europei ar trebui să întărească poziția celor din cadrul administrației care pledează pentru o reorientare treptată și moderată, realizată în coordonare cu NATO și aliații europeni.

Potrivit lui Philippe Dickinson, lecția pentru liderii europeni ar trebui să fie că demonstrarea progreselor în ceea ce privește cheltuielile și capacitățile proprii de apărare este cea mai bună modalitate de a menține americanii implicați și angajați în proiectul de securitate europeană.

Europa a înțeles rapid mesajul. Comisia Europeană a estimat vineri că decizia Statelor Unite de a-și retrage parțial trupele de la baza Mihail Kogălniceanu din România demonstrează necesitatea ca blocul comunitar să-și crească cheltuielile de apărare.

„Contăm pe Statele Unite ca pe un aliat solid în sprijinirea eforturilor noastre, dar acest lucru arată, încă o dată, necesitatea și determinarea noastră de a crește cheltuielile pentru apărare și pentru propria noastră securitate”, a spus o purtătoare de cuvânt a Comisiei Europene, Anitta Hipper, la conferința de presă zilnică a acestei instituții.

Parteneriatul strategic se transformă

În cele din urmă, decizia Administrației Trump privind reducerea prezenței militare ar putea marca trecerea de la reasigurare la coproprietate în domeniul apărării.

„Parteneriatul transatlantic nu se retrage; el evoluează și se transformă, impunând Europei, și în special României, să transforme fiabilitatea politică în capacitate operațională. România se așteaptă ca aliatul său american să transmită mesaje clare și să se angajeze ferm să-și mențină prezența în regiune ca factor de descurajare a agresiunii ruse”, apreciază Alex Serban, consilier principal al Biroului Atlantic Council din România.

„Între timp, Europa ar trebui să intervină și să suplinească brigada care pleacă. România și UE trebuie să-și aprofundeze propriile investiții în domeniul apărării, din punct de vedere financiar, industrial și al angajamentelor militare, pentru a se asigura că prezența NATO este completată de capacități europene credibile”, adaugă Șerban.

Oficiali ai administraţiei Trump au transmis aliaţilor că reducerile de efective militare din România reprezintă doar o primă etapă, urmând ca alte reduceri să aibă loc în Bulgaria, Ungaria şi Slovacia, chiar de la jumătatea lunii decembrie, anunţă Kyiv Post. În total, din cele 4 țări ar urma să fie retrași aproximativ 3.000 de militari.

Efectivele americane rămân neschimbate la bazele de la Deveselu și Câmpia Turzii, singura modificare urmând a se produce la baza de la Mihail Kogălniceanu, unde nu va mai fi dislocată o brigadă rotațională, a anunțat miercuri ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu.

Statele Unite vor retrage o parte dintre trupele dislocate pe Flancul Estic al NATO, urmând ca în cele trei baze din România să rămână în jur de 1.000 de militari.

