Atentat la Pride Parade în Berlin: 1 mort și 17 răniți din care 3 în stare critică după ce o mașină a intrat în mulțime – Suspectul, un islamist de 21 de ani

O persoană a fost ucisă și 17 rănite, unele dintre ele fiind în stare critică, după ce o mașină a intrat în mulțimea adunată pentru Gay Pride Parade în Berlin, sâmbătă seara. Șoferul e căutat de poliție, au anunțat autoritățile germane, potrivit AFP.

Suspectul presupusului atentat care a fost „identificat dar încă nu a fost reținut”, ar avea legături cu „mediul islamist”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei.

Poliţia din Berlin l-a identificat pe suspectul care a intrat cu maşina în mulţimea de la parada Gay Pride ca fiind Abdul B., un bărbat în vârstă de 21 de ani.

Autorul sau autorii presupuşi, care au abandonat vehiculul la faţa locului, la câteva sute de metri de traseul Pride Parade, sunt căutaţi în întreaga capitală germană.

Publicaţia germană Bild, citând un martor ocular, relatează că „o dubiţă albă a intrat în mulţime în parcul Tiergarten. Incidentul s-ar fi produs în jurul orei 22:00″.

Poliţia a folosit elicoptere şi camere cu imagistică termică pentru a-l localiza pe suspectul sau pe suspecţii implicaţi în incident, a declarat un purtător de cuvânt pentru AFP.

El a oferit, de asemenea, detalii despre vehiculul suspect implicat, precizând că acesta era „asemănător unui minivan sau unui SUV mic”.

Printre cei 17 răniți, opt sunt grav, iar dintre aceștia, trei sunt în stare scritică, a declarat un purtător de cuvânt al pompierilor.

Cel mai mare eveniment LGBTQ din Europa

Sute de mii de oameni s-au adunat sâmbătă în capitala Germaniei pentru festivitățile anuale ale Zilei Christopher Street, cel mai mare eveniment LGBTQ+ din Europa, înainte ca aparentul atac să pună capăt brusc desfășurării acestuia.

Un număr mare de vehicule ale serviciilor de urgență se aflau la fața locului.

„Este una dintre cele mai grele zile pentru comunitatea queer și o zi pe care personal speram să nu o trăiesc niciodată… Sunt șocat”, a spus Julian Methig, care a participat la eveniment.

Ziua Christopher Street atrage sute de mii de oameni în capitala Germaniei în fiecare an. Evenimentul comemorează revolta de la Stonewall din New York din 1969 și se combină cu parada Gay Pride.

Primarul Berlinului a denunţat „un atac împotriva societăţii noastre libere şi deschise către lume“”” pe X. „După un Gay Pride Parade plin de culoare, adunarea pentru un Berlin tolerant şi paşnic a fost luată în vizor în cel mai brutal mod cu putinţă. Berlinul este oraşul libertăţii – iar libertatea noastră a fost atacată astăzi în cel mai teribil mod”, a continuat Kai Wegner.

La începutul acestui an, două persoane au fost ucise și 22 rănite după ce o mașină a intrat într-o zonă pietonală din Liepzig.

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