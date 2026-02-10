Atacurile ucrainene au produs în 2025 pagube de aproape 13 mld. dolari sectorului petrolier din Rusia

Atacurile ucrainene asupra rafinăriilor de petrol rusești au costat sectorul petrolier din Rusia până la 12,9 miliarde de dolari (1 trilion de ruble rusești) anul trecut, potrivit unui broker de asigurări local.

Pierderile directe pentru sector au depășit 1,3 miliarde de dolari (100 de miliarde de ruble) în 2025. Dacă acestea sunt adăugate la pierderile indirecte și la vânzările și profiturile nerealizate, pierderile totale pentru industria petrolieră și a gazelor naturale din Rusia se ridică la 13 miliarde de dolari, a declarat Evgeni Borovikov, director executiv adjunct la brokerul de asigurări Mains, pentru cotidianul rus Kommersant.

Anul trecut, asigurătorii ruși au înregistrat pierderi grele pe măsură ce cererile de despăgubire pentru acte de sabotaj și terorism au crescut vertiginos pe fondul intensificării atacurilor ucrainene asupra infrastructurii cheie din Rusia, inclusiv asupra infrastructurii energetice și a rafinăriilor, au declarat participanții din piață pentru Kommersant.

Livrările de țiței către rafinăriile din Rusia au scăzut în 2025 la cel mai scăzut nivel din ultimii 15 ani, în principal din cauza întreruperilor neplanificate din a doua jumătate a anului, în urma intensificării atacurilor cu drone ucrainene asupra infrastructurii energetice a Rusiei.

Anul trecut, aprovizionarea cu țiței a rafinăriilor rusești a scăzut la 228,34 milioane de tone. Scăderea livrărilor a dus, de asemenea, la rate mai mici de procesare a țițeiului, care au scăzut cu 1,7% în 2025 față de anul precedent, conform datelor citate de Kommersant.

Analiștii au atribuit scăderea livrărilor de țiței lucrărilor de întreținere neprogramate la rafinării în urma „unei serii de factori externi” din a doua jumătate a anului 2025, în timp ce Ministerul Energiei din Rusia nu a comentat pe această temă.

Rusia nu a comentat public și nu a dat detalii despre închiderea rafinăriilor sau întreruperi neplanificate.

În a doua jumătate a anului 2025, Ucraina a intensificat atacurile asupra rafinăriilor, depozitelor și terminalelor de export petrol din Rusia, într-o escaladare a războiului împotriva infrastructurii energetice, care a determinat și Rusia să vizeze instalațiile de producție a gazelor și rețelele de distribuție a gazelor și energiei electrice din Ucraina, pe măsură ce temperaturile au scăzut.

La un moment dat în septembrie, aproape 15% din capacitatea de procesare a țițeiului a Rusiei era offline și avea nevoie de reparații în urma atacurilor cu drone.

***