Atacurile rusești au redus cu 60% producția de gaze a Ucrainei – Importuri cu 30% mai mari pentru rezervele de iarnă

Atacurile masive ale Rusiei asupra infrastructurii energetice din regiunile Poltava și Harkov din Ucraina au forțat oprirea a aproximativ 60% din producția ucraineană de gaze naturale, au declarat pentru Bloomberg surse familiarizate cu discuțiile Ucrainei cu aliații săi.

Cu mai mult de jumătate din producția internă de gaze oprită înainte de anotimpul rece, Ucraina va fi obligată să cheltuiască mult mai mult pe importurile de gaze naturale pentru a satisface cererea de încălzire și energie electrică pe timpul iernii.

„Rusia va face tot posibilul pentru a ne împiedica să ne extragem gazele”, a declarat președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, reporterilor la Kiev la începutul acestei săptămâni, conform Bloomberg.

„Vor face totul. Va fi dificil să protejăm toate instalațiile. Problema este să avem bani pentru a importa gaze, astfel încât oamenii să aibă căldură.”

Compania energetică de stat ucraineană Naftogaz a declarat în acest weekend că Rusia a lansat un alt atac masiv asupra infrastructurii de gaze a Ucrainei. Țintele au fost instalațiile civile care furnizează gaze ucrainenilor în timpul sezonului rece.

Săptămâna trecută, Naftogaz a declarat că forțele rusești au lansat pe 3 octombrie cel mai mare atac asupra instalațiilor de producție de gaze ale Grupului Naftogaz de la începutul invaziei la scară largă de la începutul anului 2022.

„A fost încă o demonstrație de răutate rusească, menită exclusiv să perturbe sezonul de iarnă și să-i priveze pe ucraineni de posibilitatea de a-și încălzi locuințele în această iarnă”, a declarat directorul general al Naftogaz, Serghii Koretskyi.

„Ca urmare a acestui atac, o parte semnificativă a instalațiilor noastre a fost avariată. O parte din distrugere este critică”, a adăugat Koretskyi.

Ministrul ucrainean al Energiei, Svitlana Grynchuk, a declarat marți că Ucraina a discutat cu țările G7 despre achiziții suplimentare de gaze naturale, în timp ce încearcă să crească importurile cu 30% pentru a compensa daunele provocate de atacurile rusești asupra infrastructurii sale de gaze.

Săptămâna trecută, Naftogaz a semnat un acord de împrumut în valoare de 349 de milioane de dolari (300 de milioane de euro) cu Banca Europeană de Investiții (BEI), pentru a finanța achiziționarea de gaze, în vederea constituirii rezervelor de gaze și pentru a asigura aprovizionarea stabilă a ucrainenilor pe timpul iernii, în urma daunelor aduse infrastructurii de atacurile continue ale Rusiei.

***