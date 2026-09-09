Ucraina a atacat din nou portul rusesc Novorossiisk, dar susține că a lovit nave militare rusești. Moscova a atacat frontiera ucraineano-moldoveană

Ucraina a reluat în noaptea de 8 spre 9 septembrie atacurile asupra Novorossiisk, unul dintre cele mai importante porturi rusești de la Marea Neagră, vizând atât baza navală, cât și infrastructura petrolieră, conform agențiilor internaționale de presă.

Kievul susține că mai multe nave militare, inclusiv purtătoare de rachete, au fost lovite, în timp ce la terminalul petrolier a izbucnit un incendiu. Atacul s-a soldat și cu patru morți și 29 de răniți, potrivit autorităților ruse. În aceeași noapte, Rusia a atacat cu drone punctul de frontieră Starokozace dintre Ucraina și Republica Moldova, unde două persoane au murit și alte trei au fost rănite.

Noua rundă de lovituri arată continuarea campaniei ucrainene împotriva infrastructurii militare și energetice rusești de la Marea Neagră, în paralel cu atacurile Moscovei asupra infrastructurii logistice și de transport din sudul Ucrainei. Novorossiisk a fost vizat frecvent în ultimele luni, atât pentru rolul său de bază al Flotei ruse, cât și pentru importanța sa în exporturile de petrol și cereale ale Rusiei.

Kievul susține că a lovit nave purtătoare de rachete la Novorossiisk. Prin acest port sunt exportate cereale, petrol, metale și produse petroliere

Robert Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme Fără Pilot ale armatei ucrainene, a confirmat că baza navală din Novorossiisk, în regiunea rusă Krasnodar, s-a numărat printre țintele atacului.

„Baza navală Novorossiisk a pierdut, în noaptea de 9 septembrie, în urma unui atac complex al Forțelor Speciale, cu participarea Serviciului de Securitate, o serie de nave militare, inclusiv purtătoare de rachete”, a afirmat Brovdi. Într-o altă operațiune, forțele ucrainene susțin că au distrus, în zona Anapa-Ghelendjik, un avion de vânătoare, un elicopter Mi-8 și două sisteme radar.

În paralel, a fost raportat un incendiu la terminalul petrolier din port, potrivit canalului independent de Telegram Astra. Novorossiisk este unul dintre principalele puncte de ieșire pentru exporturile rusești de petrol, produse petroliere și cereale, inclusiv pentru petrolul kazah cu care e alimentată rafinăria Petromidia de la Năvodari a Rompetrol, deținută de kazahii de la KMG International.

Portul a fost vizat în mod repetat de Ucraina. După atacurile din august, operațiunile de export de petrol prin unele terminale au fost suspendate temporar, Kievul încercând să afecteze atât infrastructura militară rusă, cât și fluxurile energetice care generează venituri pentru Moscova. Ucraina a suspendat luna trecută atacurile în urma unei solicitări a SUA.

Ținta principală a atacului ucrainean a fost terminalul de păcură din portul comercial Novorossiisk. Terminalul poate manipula aproximativ patru milioane de tone anual, iar cel puțin un rezervor de combustibil ar fi fost avariat. Imagini publicate online au arătat un incendiu puternic în incinta obiectivului.

Rusia lovește punctul de frontieră dintre Ucraina și Republica Moldova

În aceeași noapte, forțele ruse au atacat cu drone punctul de trecere Starokozace, la frontiera dintre Ucraina și Republica Moldova.

Cel puțin două persoane au murit și alte trei au fost rănite, potrivit autorităților ucrainene. Ministerul de Externe de la Chișinău a confirmat că printre răniți se află și un cetățean moldovean.

Atacul a provocat mai multe incendii și a determinat suspendarea temporară a traficului prin punctul de frontieră, a anunțat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper.

Rusia a atacat în cursul nopții și Kievul. În capitala ucraineană au izbucnit mai multe incendii, însă autoritățile nu au raportat victime.

Moscova a reluat marți atacurile aeriene aproape zilnice asupra capitalei ucrainene, după o scurtă pauză asociată vizitelor emisarilor americani Steve Witkoff și Jared Kushner de la Moscova și Kiev.

Escaladarea continuă în paralel cu discuțiile diplomatice

Noua rundă de atacuri are loc în timp ce Washingtonul încearcă să relanseze negocierile pentru încheierea războiului.

Kremlinul a anunțat că Vladimir Putin și Donald Trump au avut marți o convorbire telefonică de aproximativ o oră. Discuția s-a concentrat în principal asupra eforturilor americane pentru oprirea războiului, după vizitele lui Witkoff și Kushner la Moscova și Kiev.

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