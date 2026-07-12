Nouă rundă de atacuri americane asupra Iranului, după ce Teheranul a lovit o navă care tranzita Ormuzul pe ruta păstorită de SUA – Rezultatul negocierilor din Oman: iranienii au dus acasă propunerea pentru o rută sudică liberă prin strâmtoare

Marina Gărzii Revoluției iraniene a anunțat în noaptea de sâmbătă spre duminică închiderea „până la noi ordine” a Strâmtorii Ormuz, după ce a tras asupra unei nave care urma o „rută neautorizată” păstorită de SUA și a forțat echipajul să abandoneze nava, relatează AFP și Reuters, preluate de News.ro.

În replică, Comandamentul Central al SUA a anunțat la scurt timp după aceea că forțele sale au început o a treia rundă de atacuri împotriva Iranului. CENTCOM a precizat că nava lovită de Iran, GFS Galaxy, era de tip container și naviga sub pavilion cipriot, aceasta suferind „daune semnificative”.

Ulterior, CENTCOM a anunțat că a forțele SUA au lovit aproximativ 140 de ţinte în Iran ca represalii la atacul forţelor iraniene asupra navei comerciale care tranzita Strâmtoarea Ormuz.

Iranienii revendică controlul asupra Strâmtorii, lucru inacceptabil pentru SUA – Navele care nu se coordonează cu Iranul folosesc ruta sudică din strâmtoare, păstorită de forțele americane

Gărzile Revoluției din Iran au anunțat că nava „a fost lovită de tiruri de avertisment şi a fost oprită”. Atacul a venit după o rundă de negocieri între SUA și Iran în Oman, unde mediatorii au propus ca atât ruta sudică, aflată în apele teritoriale omaneze, cât și ruta nordică, aflată în apele iraniene, să funcționeze la capacitate deplină.

Conform surselor Axios, propunerea Omanului prevede ca ruta sudică să fie deschisă fără nicio obligație de obținere a unor aprobări, la fel ca înainte de război – lucru pe care iranienii îl resping, dorind să dețină controlul total asupra tranzitului.

Axios arată că negociatorii iranieni nu au reușit să obțină aprobarea acestei propuneri în cadrul reuniunii din Oman și au fost nevoiți să o trimită înapoi la Teheran pentru discuții interne.

Discuțiile de sâmbătă au vizat „aranjamente privind tranzitul liber și sigur prin Ormuz” – Iranienii au respins, momentan, propunerea SUA pentru o rută sudică liberă prin strâmtoare

Gărzile Revoluției au transmis ulterior că „strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine”.

„În urma acestui incident şi având în vedere, în special, nesiguranţa generată de intervenţia ilegală a străinilor, strâmtoarea Ormuz va fi închisă până la noi ordine şi până la încetarea intervenţiilor americane în această regiune; nicio navă nu va avea voie să o traverseze”, a transmis organizația teroristă iraniană printr-un comunicat, ameninţând totodată că vor ataca bazele americane din regiunea Golfului.

Comunicatul precizează că mai multe nave au încercat să traverseze strâmtoarea pe o „rută neautorizată” (ruta sudică propusă de SUA prin mediatorii omanezi) şi au ignorat avertismentele de a-şi corecta cursul.

Ostilităţile dintre SUA și Iran au fost reluate începând de marţi, 7 iulie.

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că SUA și Iranul au convenit să continue discuțiile, în pofida escaladării ostilităților din această săptămână, anunțând totodată încheierea armistițiului convenit între cele două părți.

Armata americană a lovit 140 de ținte în Iran – SUA ”pedepsește” Iranul pentru fiecare atac asupra navelor care tranzitează Ormuzul

Armata americană a precizat după finalizarea operațiunilor din noaptea de sâmbătă spre duminică că a lovit 140 de ținte în Iran,

„Printre aceste ţinte s-au numărat baze de rachete şi drone iraniene, mijloace navale, depozite de muniţie, reţele de comunicaţii şi posturi de supraveghere de coastă”, a transmis CENTCOM pe X.

În cursul celor trei nopţi de atacuri din această săptămână, CENTCOM a lovit peste 300 de ţinte, la ordinul Comandantului Suprem, pentru a reduce capacitatea Iranului de a ataca marinarii civili şi navele comerciale care tranzitează liber strâmtoarea. Tranzitul navelor comerciale prin acest coridor maritim internaţional vital continuă.



De la începutul lunii mai, forţele americane au contribuit la facilitarea tranzitului cu succes a peste 800 de nave comerciale şi a 400 de milioane de barili de ţiţei prin Strâmtoarea Ormuz.

Răspunsul iranienilor a vizat mai multe instalații SUA din regiune

În răspuns la atacurile SUA, Gărzile Revoluționare au transmis că au atacat și distrus un centru de comandă și control și hangare pentru drone în Iordania, aliat al SUA. Alte atacuri au vizat un radar american din Kuweit, platforme de sprijin și realimentare pentru portavioanele americane din Oman și un centru de mentenanță pentru avioane și o unitate de comandă din Qatar.

Emiratele Arabe Unite au transmis că sistemele lor de apărare au interceptat rachete și drone lansate din Iran, în timp ce sirenele de alarmă au sunat în Bahrain, iar explozii au fost auzite la Doha.

Reuters notează că loviturile Teheranului au marcat o escaladare puternică în ceea ce privește țintele, după ce Iranul avertizase că orice represalii pentru incidentul cu nava portcontainer din Ormuz vor primi un „răspuns sever”.

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