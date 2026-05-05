SUA și Iran – luptă pe controlul Strâmtorii Ormuz: Două distrugătoare americane și nave comerciale au forțat tranzitul, americanii au pregătit o nou rută de tranzit – iranienii au răspuns atacând portul petrolier Fujairah din Emirate

SUA și Iranul au lansat noi atacuri în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz în ultimele două zile, în condițiile în care cele două părți se luptă pentru controlul efectiv asupra Strâmtorii Ormuz, cu blocade maritime reciproce. Reuters notează că armistițiul din Orientul Mijlociu e în pericol după atacurile reciproce.

Noile salve de rachete și atacuri cu drone au venit după ce președintele american Donald Trump a lansat o nouă inițiativă pentru a debloca trecerea petrolierelor și a altor nave prin strâmtoare – o arteră vitală pentru comerțul energetic internațional, practic blocată de iranieni de când SUA și Israel au început atacurile în februarie, aceasta fiind principala armă a Teheranului.

Un oficial american a declarat pentru Axios că regulile de angajament pentru forțele americane din regiune au fost modificate, acestea fiind acum autorizate să lovească amenințările imediate la adresa navelor care traversează strâmtoarea – cum ar fi bărcile rapide ale Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC) sau pozițiile de rachete iraniene.





În același timp, foarte relevant pentru situația de securitate din regiune,este faptul că președintele american Trump a indicat luni că cele mai recente atacuri iraniene nu au constituit o încălcare a armistițiului. Trump a declarat că nu a existat „foc intens”, când a fost întrebat dacă acțiunile Iranului au încălcat armistițiul.

Șeful Pentagonului: SUA asigură o rută sigură de trecere prin Ormuz

La rândul său, șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a declarat marți că operațiunea armatei americane de protejare a navelor comerciale în fața atacurilor Iranului în Strâmtoarea Ormuz este temporară, că Washingtonul nu caută conflictul și că armistițiul cu Teheranul este încă în vigoare, potrivit Reuters.

Hegseth a declarat că Statele Unite au reușit să asigure o rută de trecere prin această cale navigabilă strategică și că sute de nave comerciale așteaptă să treacă, în contextul în care Washingtonul încearcă să rupă blocada pe care Iranul a impus-o asupra Strâmtorii Ormuz de la începutul conflictului, pe 28 februarie.

„Știm că iranienii sunt în încurcătură din cauza acestui fapt. Ei au afirmat că dețin controlul asupra strâmtorii. Nu este așa”, a declarat Hegseth în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon.

Potrivit acestuia, ”armistițiul nu s-a încheiat”: „Am spus că vom apăra și vom apăra agresiv, și exact asta am făcut. Iranul știe asta și, în cele din urmă, președintele (Donald Trump – n.r.) poate lua o decizie în cazul în care situația ar escalada într-o încălcare a armistițiului”, a adăugat șeful Pentagonului.

Hegseth a mai afirmat marți că Iranul nu controlează strâmtoarea.

„Project Freedom are un caracter defensiv, un scop precis și o durată limitată, cu o singură misiune: protejarea navelor comerciale nevinovate în fața agresiunii iraniene. Forțele americane nu au nevoie să intre în apele teritoriale sau în spațiul aerian al Iranului. Nu este necesar. Nu căutăm o confruntare”, a mai declarat șeful Pentagonului.

Două distrugătoare americane au făcut cale liberă pentru petroliere. SUA au pregătit o nouă rută de tranzit

Două distrugătoare ale Marinei SUA, USS Truxtun și USS Mason, au traversat cu succes Strâmtoarea Hormuz luni, sub focul de încercare al iranienilor. Distrugătoarele, sprijinite de avioane de luptă și elicoptere AH-64, au fost atacate de bărci rapide iraniene, rachete și drone.

Alături de cele două nave de război americane au tranzitat Strâmtoarea și două nave comerciale, sub pavilion american, iar analiștii notează că demersul Casei Albe vine pentru că administrația Trump și-a dat seama că nu mai poate aștepta ca blocada porturilor iraniene să forțeze Iranul să vină la masa negocierilor.

Deși Iranul a negat că ar fi avut loc vreun tranzit, gigantul maritim Maersk a confirmat că nava Alliance Fairfax, un transportor de vehicule sub pavilion american, a ieșit din Golf prin Strâmtoarea Ormuz însoțită de armata americană, luni.

Pe baza informațiilor dezvăluite de SUA, Bloomberg a construit o hartă nouă a tranzitului prin Strâmtoarea Ormuz:

🔴 Ruta veche: Schema de Separare a Traficului (TSS)

☠️ Mine

🔵 Noile culoare de navigație iraniene impuse (punct de taxare)

🟢 Noua rută a Marinei SUA: prin apele Omanului „la sud de TSS”

Statele Unite au stabilit practic o zonă de securitate sporită pentru a sprijini tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz, la sud de ruta veche (marcată cu roșu) – așa-numita schemă de separare a traficului. Noua rută e poziționată la sud de ruta veche.

Potrivit SUA, navele care aleg să tranziteze Strâmtoarea sunt menite să ia în considerare rutarea prin apele teritoriale ale Omanului, la sud de ruta veche. Având în vedere volumul de trafic anticipat, se recomandă coordonarea cu autoritățile din Oman pentru a menține siguranța navigației.

În același timp, potrivit SUA, tranzitul prin sau în imediata apropiere a rutei veche trebuie considerat extrem de periculos din cauza prezenței minelor care nu au fost complet identificate și neutralizate. Operatorii sunt încurajați să analizeze cu atenție evaluările de risc și rutele înainte de tranzit.

Marina SUA a distrus mai multe ambarcațiuni iraniene

Totodată, marina americană a anunțat luni că a distrus șase ambarcațiuni iraniene de mici dimensiuni, precum și mai multe rachete de croazieră și drone, în condițiile în care președintele Trump a trimis flota americană din regiune să escorteze petrolierele blocate, într-o campanie pe care a numit-o „Project Freedom”.

La rândul său, președintele parlamentului iranian, Mohammad Baqer Qalibaf, a susținut marți, într-o postare pe rețelele sociale, că securitatea navigației și a tranzitului energetic a fost amenințată de încălcările armistițiului de patru săptămâni de către SUA.

De notat că mai multe nave comerciale din Golf au raportat luni explozii sau incendii, iar un port petrolier din Emiratele Arabe Unite – care găzduiesc o mare bază militară americană – a fost atacat și incendiat de rachete iraniene.

Analiștii: Iranul încearcă să-și demonstreze „controlul” asupra Strâmtorii Ormuz

Analiștii Institutului pentru Studiul Războiului (ISW), un think-thank american, punctează că Iranul încearcă să-și demonstreze „controlul” asupra Strâmtorii Ormuz ca răspuns la eforturile SUA de a asigura libertatea navigației comerciale în strâmtoare. Iranul încearcă să perturbe aceste eforturi și să-și demonstreze controlul atacând nave comerciale, infrastructura petrolieră din Emiratele Arabe Unite și o clădire civilă din Oman, punctează analiștii.

„Nu este în interesul Statelor Unite să permită Iranului să exercite controlul asupra Strâmtorii Ormuz și, implicit, asupra unei mari părți din comerțul maritim internațional. Permiterea Iranului de a exercita controlul asupra strâmtorii îi permite să impună costuri economice Statelor Unite și economiei internaționale, oferindu-i totodată pârghii în negocierile privind alte probleme importante, precum programul nuclear iranian”, punctează analiștii

Ce spun iranienii

Corpul Gărzilor Revoluționare Islamice ale Iranului (IRGC) a închis efectiv Strâmtoarea sub amenințarea minelor, dronelor, rachetelor și bărcilor de atac. SUA au răspuns cu o blocadă a porturilor iraniene, care sugrumă economia iraniană și are scopul de a prelua în timp controlul Strâmtorii.

Ministrul iranian de externe Abbas Araghchi a transmis că evenimentele de luni demonstrează că nu există o soluție militară la criză. El a spus că negocierile de pace avansează cu medierea Pakistanului și a avertizat SUA și Emiratele Arabe Unite să nu se lase trase în „mlaștini”.

Comandantul forțelor americane din regiune (CENTCOM), amiralul Bradley Cooper, a declarat că flota americană a distrus șase ambarcațiuni iraniene de mici dimensiuni – lucru negat și de Iran.

În același timp, pe lângă navele comerciale americane care au tranzitat luni Strâmtoarea, Coreea de Sud a raportat că una dintre navele sale comerciale, HMM Namu, aflată în strâmtoare, a suferit o explozie și un incendiu în sala mașinilor – nimeni de la bord nu a fost rănit. Un purtător de cuvânt al guvernului sud-coreean a precizat că nu este clar dacă incendiul a fost cauzat de un atac.

Tot luni, agenția britanică de securitate maritimă UKMTO a raportat că două nave au fost lovite în largul coastelor Emiratelor Arabe Unite, iar compania petrolieră emirateză ADNOC a anunțat că unul dintre petrolierele sale goale a fost lovit de drone iraniene.

Port petrolier vital din Emirate, incendiat de iranieni – prin el se evite Strâmtoarea Ormuz

Autoritățile iraniene au publicat la rândul lor o hartă cu ceea ce au descris ca o zonă maritimă extinsă aflată sub controlul lor, care se întinde cu mult dincolo de strâmtoare și include lungi porțiuni din litoralul Emiratelor Arabe Unite.

După atacuri raportate cu drone și rachete în interiorul Emiratelor pe parcursul întregii zile – inclusiv unul care a provocat un incendiu la Fujairah, un vital port petrolier – Emiratele au declarat că atacurile iraniene reprezintă o escaladare gravă și că își rezervă dreptul de a răspunde.

Fujairah se află dincolo de strâmtoare, ceea ce îl face una dintre puținele rute de export pentru petrolul din Orientul Mijlociu care nu necesită trecerea prin aceasta.

Televiziunea de stat iraniană a anunțat că oficiali militari au confirmat atacul asupra Emiratelor ca răspuns la „aventurismul militar al armatei SUA”.

Amintim că Casa Albă dorește eliminarea stocurilor de uraniu îmbogățit ale Iranului pentru a împiedica regimul mullahilor de la Teheran să îl proceseze până la nivelul la care ar putea produce o armă nucleară.

