SUA au bombardat Iranul pentru a 10-a noapte consecutiv – Amenințările Houthi produc efecte: 2 petroliere încărcate cu țiței saudit s-au întors din drumul spre Strâmtoarea Bab el-Mandeb

Forțele americane au bombardat Iranul, în cursul nopții de luni spre marți, pentru a zecea noapte consecutivă, în timp ce Iranul a vizat obiective americane din Bahrain, Kuweit și Iordania.



Evoluțiile vin după ce rebelii Houthi din Yemen, aliniați Iranului, au anunțat că vor impune o blocadă navală asupra Arabiei Saudite, deschizând un potențial nou front împotriva SUA în războiul acestora cu Iranul și amplificând amenințarea la adresa aprovizionării globale cu energie, conform Reuters.

În același timp, președintele libanez Joseph Aoun era programat să se întâlnească marți seară cu președintele american Donald Trump la Casa Albă, iar secretarul Apărării, Pete Hegseth, și șeful Statului Major Inter-arme, generalul Daniel Caine, urmau să fie audiați despre război în Congres.

Două petroliere care transportau țiței saudit s-au întors din drum în Marea Roșie, după anunțul privind intrarea în conflict a rebelilor Houthi

De notat că, după amenințarea rebelilor Houthi – aliniați și înarmați de Iran – privind blocada porturilor saudite, două petroliere care au încărcat săptămâna aceasta țiței saudit pentru China și India au făcut cale întoarsă în Marea Roșie și se îndreaptă spre Canalul Suez, potrivit datelor de transport maritim LSEG, citate de Reuters.

Super-petrolierul Xin Long Yang, care finalizase luni încărcarea a 2 milioane de barili de țiței saudit în portul saudit Yanbu, urma inițial să iasă din Marea Roșie spre China, dar a făcut cale întoarsă și se îndrepta spre Suez, arată datele.

Petrolierul Aframax Rodos, care a încărcat aproximativ 700.000 de barili de țiței saudit pentru India, a făcut, de asemenea, cale întoarsă spre Suez marți, potrivit datelor.

Întoarcerile s-au întâmplat după ce miliția Houthi din Yemen, aliniată Iranului, a declarat luni o blocadă navală împotriva Arabiei Saudite și a trimis un e-mail companiilor de transport maritim, avertizându-le că navele ar putea fi vizate dacă încarcă sau descarcă mărfuri în porturi saudite. Houthi controlează nordul Yemenului, inclusiv coasta Strâmtorii Bab el-Mandeb, la intrarea în Marea Roșie. O închidere completă a Strâmtorii Bab el-Mandeb ar opri exporturile petroliere saudite către Asia și ar putea reduce aprovizionarea globală cu petrol cu 7%.

Deficit mai mare de petrol pe piata internațională dacă Houthi blochează Strâmtoarea Bab el-Mandeb

Portul saudit Yanbu, aflat la Marea Roșie, a fost principala rută ocolitoare pentru milioane de barili de petrol/zi din Orientul Mijlociu, pentru evitarea Strâmtorii Ormuz, blocată de Iran.

Analista petrolieră Muyu Xu, de la Kpler, a spus că 90% din producția de petrol a Arabiei Saudite circulă acum prin Marea Roșie.

Acest lucru înseamnă că cele mai recente amenințări ale Houthi la adresa transportului maritim prin Bab el-Mandeb ar putea determina o nouă creștere puternică a prețurilor petrolului.

Totodată, Agenția Internațională pentru Energie (AIE) a transmis că monitorizează îndeaproape situația de pe piețele petrolului, după cele mai recente evoluții din Orientul Mijlociu.

AIE a spus că Strâmtoarea Bab el-Mandeb, poarta sudică de acces către Marea Roșie, a devenit tot mai importantă ca rută de ocolire a Strâmtorii Ormuz. Amenințările la adresa Bab el-Mandeb amplifică îngrijorările, a adăugat agenția.

AIE a mai precizat că eliberările de urgență de țiței din stocurile statelor membre continuă să ofere o ușurare semnificativă piețelor.

Potrivit agenției, statele membre au eliberat aproximativ 290 de milioane de barili de petrol de la anunțul din 11 martie privind scoaterea pe piață a 400 de milioane de barili din rezervele strategice.

Ministrul de Finanțe al SUA spune că reducerea importurilor de petrol ale Chinei pune presiune pe Iran

În același timp, secretarul Trezoreriei SUA, Scott Bessent, a declarat marți că reducerea substanțială a achizițiilor de petrol ale Chinei pune presiune pe Iran.

„Am sancționat rafinăriile chineze (…) așa-numitele rafinării teapot, cele private, și am văzut o reducere substanțială a achizițiilor lor de petrol iranian”, a declarat Bessent marți, într-un interviu acordat Fox Business Network.

„Chinezii, în general, din cauza prețurilor și pentru că au o rezervă strategică de petrol foarte mare, și-au redus achizițiile de țiței în ultimele luni cu aproximativ 40%, iar acest lucru pune presiune directă pe regimul iranian”, a spus Bessent, fără a oferi detalii.

Rafinăriile independente chineze din hubul petrolier estic Shandong, cunoscute drept teapots, au reprezentat cea mai mare parte a achizițiilor chineze de țiței iranian, în timp ce rafinăriile chineze de stat au evitat în mare parte importurile directe de când sancțiunile americane au fost reimpuse în 2018.

În aprilie, administrația Trump a impus sancțiuni acestor rafinării independente chineze pentru achiziții de petrol iranian în valoare de miliarde de dolari.

Israelul nu dorește să se alăture atacurilor SUA asupra Iranului, spune un ministru

Deși războiul a început cu atacuri americano-israeliene asupra Iranului la sfârșitul lunii februarie, Israelul nu s-a alăturat ultimelor zece zile de atacuri asupra Iranului.

Ministrul israelian de Finanțe, Bezalel Smotrich, a declarat marți că nu este în interesul Israelului să se alăture atacurilor americane.

„Nu avem nicio dorință să ne implicăm în asta, dar suntem pregătiți pentru orice scenariu”, a spus el, adăugând că armata israeliană este pregătită.

„Dacă iranienii fac greșeala de a trage asupra noastră, vor regreta când se vor confrunta cu un răspuns foarte puternic”, a declarat Smotrich, la o conferință în centrul Israelului.

El a spus că obiectivul Israelului este să vadă căderea conducătorilor Iranului și că acest lucru s-ar putea întâmpla prin presiune economică.

Președintele iranian spune că „interacțiunea” cu liderul suprem este în creștere

De cealaltă parte, la Teheran, președintele Iranului, Masoud Pezeshkian, a vorbit despre liderul suprem Mojtaba Khamenei.

„Nivelul de interacțiune cu dragul nostru lider suprem crește de la o zi la alta și trebuie să crească, astfel încât să ne putem rezolva problemele cu îndrumarea sa”, a spus Pezeshkian într-un clip publicat marți de presa de stat. El nu a oferit alte detalii.

Khamenei a suferit răni grave la față și la picioare în acel atac, au declarat în aprilie pentru Reuters trei persoane apropiate cercului său interior.

El nu a mai fost văzut în public de atunci, nici măcar la ceremoniile funerare organizate pentru tatăl său de la începutul acestei luni.

Starea lui Khamenei și amploarea influenței sale asupra conducerii Iranului în timpul războiului au rămas învăluite în mister, iar scurta remarcă a lui Pezeshkian nu a adus clarificări suplimentare.

Mai multe lovituri asupra unor petroliere, raportate în zona Ormuz

Marți au existat, de asemenea, mai multe relatări despre incidente de securitate în Strâmtoarea Ormuz.

Agenția United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) a transmis că un petrolier din strâmtoare a raportat că a fost lovit de un proiectil necunoscut, obligând echipajul să abandoneze nava și să urce într-o barcă de salvare.

Separat, Gărzile Revoluției din Iran au declarat că două petroliere au luat foc după explozii produse în timp ce încercau să tranziteze ruta sudică a strâmtorii, prin care SUA asistă petrolierele la tranzit.

***