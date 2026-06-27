SUA-Iran, atacuri și acuzații reciproce – Iranul revendică controlul asupra traficului în Ormuz

Iranul a declarat sâmbătă că a lovit ținte legate de forțele americane, ca răspuns la atacurile aeriene ale SUA asupra coastei sale sudice, atacuri ce ar încălca Carta ONU și memorandumul de încetare a războiului dintre cele două țări, potrivit unei declarații a Ministerului Afacerilor Externe, citat de Reuters.

SUA au atacat Iranul vineri, ca răspuns la un atac cu drone al Teheranului asupra unei nave de marfă în Strâmtoarea Ormuz.

Oficialii americani au afirmat că Iranul a tras asupra navei, în timp ce organismul înfiinţat de Iran pentru gestionarea strâmtorii a declarat că navelor care trec în afara rutelor desemnate nu li se va garanta trecerea în siguranţă.

„Agresiunea nejustificată împotriva navelor comerciale din partea forțelor iraniene a încălcat în mod clar armistițiul”, a declarat Comandamentul Central al SUA în comunicatul prin care a anunțat răspunsul SUA. Este „un răspuns puternic la atacul de ieri asupra unei nave comerciale care tranzita Strâmtoarea Hormuz”.

Aeronavele americane au lovit locații de depozitare a rachetelor și a dronelor, precum și stații radar de coastă, publicând ulterior un videoclip alb-negru de calitate slabă cu o explozie, etichetat drept „neclasificat”. Un oficial american a anunțat că operațiunea s-a încheiat.

Gărzile Revoluționare Iraniene: ”Acordul conferă Iranului controlul asupra traficului naval în strâmtoare”

Agenția de știri iraniană Mehr l-a citat pe șeful porturilor din estul provinciei Hormozgan, care a afirmat că portul Sirik nu a suferit daune în urma atacului SUA. Oficialul a precizat că portul funcționează normal, fără a fi raportate daune la instalații și echipamente.

Gărzile Revoluționare Iraniene au declarat că forțele naționale armate au „lovit locațiile în care este staționată armata teroristă americană în regiune” și au avertizat că orice alte atacuri ale SUA vor fi întâmpinate cu un răspuns mai amplu, potrivit declarației difuzate de mass-media de stat.

Acordul de încetare a focului conferă Iranului controlul asupra traficului naval în strâmtoare, a comunicat GRI. „Cu toate acestea, Statele Unite, prin provocarea unor conflicte pe diverse fronturi, au încercat să încalce acest angajament, iar răspunsul necesar a fost dat și va continua să fie dat. Dacă agresiunea se va repeta, răspunsul nostru va fi mai amplu decât acesta”, a explicat Garda Revoluționară.

Reamintim că săptămâna trecută, SUA şi Iranul au convenit să pună capăt ostilităţilor în baza unui acord în 14 puncte – care, de asemenea, a cerut Iranului să depună „cele mai bune eforturi pentru trecerea în siguranţă a navelor comerciale fără taxă timp de 60 de zile”.

Cu toate acestea, Teheranul a declarat în repetate rânduri că intenţionează să perceapă ceea ce numeşte taxe de serviciu maritim pentru traversarea strâmtorii, spre deosebire de tarife.

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