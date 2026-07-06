Video / Atacuri puternice asupra Ucrainei, în ajunul summitului NATO – Negocierile pentru pace ar putea fi reluate după summitul – Zelenski propune un summit cu Putin, într-o țară neutră, la care să participe și Donald Trump

Bombardamentele rusești asupra Ucrainei au provocat luni cel puțin 11 morți în regiunea Kievului, în ajunul summitului NATO de la Ankara ce începe marți.

În capitala Ucrainei, cel puţin nouă persoane au fost ucise şi 46 de răniţi, a declarat pe Telegram şeful administraţiei militare din Kiev, Timur Tkatcenko. Cel puţin o altă persoană a murit în districtul Bucea, la periferia Kievului, oficialii ucraineni acuzând Moscova că „a lovit din nou, în mod deliberat, civili şi infrastructuri civile”.

Într-un comunicat citat de News.ro, Ministerul Apărării din Rusia a declarat că a „lansat un atac masiv” împotriva Ucrainei „ca răspuns la atacurile teroriste desfăşurate de regimul de la Kiev împotriva infrastructurilor civile de pe teritoriul rus”.

Forţele ruse au atacat „întreprinderi din sectorul militar-industrial, instalaţii ale complexului energetic şi petrolier din oraşul Kiev şi din regiunea Kiev, precum şi infrastructuri aeroportuare militare din Dnipropetrovsk, Poltava, Cerkasi, Cernihiv şi Kiev”, a adăugat acesta.

Serviciile de urgenţă ucrainene au afirmat, la rândul lor, că cel puţin 15 clădiri rezidenţiale au fost avariate sau distruse la Kiev, printre care o clădire cu nouă etaje din districtul Podilski, unde „echipele de salvare caută oameni” printre dărâmături, şi un depozit din districtul Obolonski.

Rusia, care atacă zilnic Ucraina de la lansarea ofensivei sale în februarie 2022, a promis că va riposta la atacurile masive cu rachete şi drone ucrainene – aproape 500 – care au vizat Rusia în noaptea de vineri spre sâmbătă, în special regiunea Sankt Petersburg.

Săptămâna trecută, atacurile ruse au provocat 30 de morţi la Kiev şi aproape 100 de răniţi în noaptea de miercuri spre joi – cele mai grave lovituri ruse împotriva capitalei de la începutul războiului.

Negocierile pentru pace ar putea fi reluate după summitul NATO. Zelenski a propus G7 un summit cu Putin, într-o țară neutră, la care să participe și Donald Trump

Atacurile intensificate ale Rusiei vin în contextul summitului NATO ce începe marți și a faptului că liderii G7 au rămas uniți în sprijinul Ucrainei, inclusiv în privința integrității sale teritoriale, și au convenit recent să intensifice sancțiunile împotriva Rusiei.

Unitatea exprimată în declarația comună adoptată la summitul G7 desfășurat în perioada 15–17 iunie în stațiunea franceză Evian-les-Bains, de pe malul lacului Geneva, a fost remarcabilă, după cum nota Reuters, având în vedere că administrația președintelui american Donald Trump s-a alăturat uneori cu dificultate pozițiilor comune, în special în privința subiectului sensibil al încheierii războiului din Ucraina.

Președintele american Donald Trump se va întâlni miercuri cu Volodimir Zelenski, la summitul NATO din Turcia, într-un moment tensionat pentru relațiile dintre Washington și aliații europeni. Una din mize este reluarea discuțiilor cu Rusia prin medierea SUA. Discuțiile mediate de Washington între Kiev și Moscova au fost blocate în ultimele luni, în condițiile în care Casa Albă a fost concentrată în ultimele luni pe conflictul din Iran.

După o altă serie de atacuri în finalul săptămânii trecute, Zelenski afirma că negociatorii SUA Jared Kushner și Steve Witkoff au spus că vor veni în Ucraina pentru a vedea impactul războiului.

„Au spus că vor veni. Trebuie să vină, să vadă, să înțeleagă și să îi explice președintelui Trump ce trebuie să facă rapid Rusia: să se așeze la masa negocierilor și să oprească acest război. Sper că vor veni”, a afirmat Zelenski la finalul săptămânii trecute.

Amintim că Trump a discutat sâmbătă cu Vladimir Putin despre Ucraina și despre summitul NATO, a declarat Iuri Ușakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă.

Pană de curent în Crimeea ocupată

Armata ucraineană a continuat, la rândul său, atacurile cu drone împotriva Rusiei. Cel puţin 47 dintre aceste aparate au fost doborâte în noaptea de duminică spre luni în regiunea Leningrad, potrivit guvernatorului acesteia, Alexandru Drozdenko.

Iar oraşul Sevastopol, situat pe peninsula Crimeea anexată de Rusia, a rămas fără curent electric luni din cauza unui atac ucrainean asupra infrastructurilor energetice din apropierea oraşului, a anunţat guvernatorul local numit de Moscova, Mihail Razvoiaev.

„Instalaţiile publice funcţionează acum graţie sistemelor de alimentare electrică de urgenţă. Specialiştii depun în prezent toate eforturile pentru a restabili alimentarea cu energie electrică în locuinţe”, a scris domnul Razvoiaiev.

Oraşul, cu aproximativ 550.000 de locuitori, serveşte drept bază pentru flota rusă din Marea Neagră.

De câteva săptămâni, armata ucraineană a iniţiat un blocaj energetic asupra Crimeei, asupra căreia forţele ruse au preluat controlul în 2014, lovind infrastructurile şi camioanele-cisternă care o aprovizionează.

Peninsula, care are mari probleme cu privire la alimentarea cu energie, a fost declarată în „stare de urgenţă” la sfârşitul lunii iunie – ceea ce a permis mobilizarea unor resurse suplimentare şi a deschis, teoretic, calea către instituirea unor restricţii care vizează populaţia locală.

În general, Kievul îşi intensifică în ultima perioadă atacurile împotriva teritoriului rus şi a regiunilor ocupate, vizând în special instalaţiile de producţie a energiei, în încercarea de a stopa finanţarea războiului de către Moscova.

Primarul capitalei ruse, Serghei Sobianin, a raportat luni dimineaţă că 11 drone au fost distruse în timp ce se îndreptau spre Moscova.

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