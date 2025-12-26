Atacuri rusești cu drone, în Ucraina, lângă Tulcea: Armata Română a ridicat două aeronave F-16 pentru a monitoriza situația de la frontieră

Armata Română a ridicat, în noaptea de joi spre vineri, două avioane de luptă F-16, după ce radarele au detectat mai multe drone rusești îndreptându-se spre porturile ucrainene de la Dunăre, aproape de granița României.

Misiunea aeriană a durat aproape două ore, timp în care piloții militari au stat în permanență în aer și au supravegheat zona.

„Pe timpul misiunii nu au fost înregistrate pătrunderi neautorizate în spațiul aerian național. Aeronavele au revenit în bază și au aterizat în siguranță la ora 3.15”, a transmis MApN într-un comunicat.

Locuitorii din județul Tulcea au primit mesaje RO-Alert

Alerta s-a dat în jurul orei 01:00 în noaptea de joi spre vineri, în momentul în care radarele au detectat roiuri de drone care se îndreptau către porturile ucrainene de la Dunăre, existând astfel un pericol pentru localitățile din România aflate lângă frontiera cu Ucraina.

Armata a ridicat două avioane de luptă F-16, care au decolat de la Baza Aeriană de la Fetești și au plecat către nordul județului Tulcea. În paralel, oamenii din Tulcea au primit mesaje RO-Alert în care erau sfătuiți să rămână în case din cauza rirscului ca bucăți de drone să se prăbușească pe teritoriul României.

„În jurul orei 1 şi 25 de minute a fost transmis un mesaj RO-Alert pe zona de nord a judeţului Tulcea”, a transmis ISU Tulcea.

Nu au fost inregistrate apeluri care să anunţe căderi de obiecte din spaţiul aerian ori alte situaţii de urgenţă, au mai precizat autoritățile.

„A fost înregistrat doar un apel din apropierea municipiului Tulcea care a cerut informaţii suplimentare despre sunetele provocate explozii”, a mai transmis instituţia.

***