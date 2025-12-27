Kievul, sub bombardament masiv înainte de întâlnirea Trump-Zelenski – Ce a mai rămas de agreat: Controlul în Donbas și asupra centralei nucleare Zaporojie / SUA oferă garanții de securitate pe 15 ani – Zelenski vrea mai mult și armistițiu de 60 de zile pentru referendum

UPDATE:

Atacul cu drone și rachete rusești care a vizat Kievul în noaptea de vineri spre sâmbătă arată că Rusia ”nu vrea să pună capăt războiului”, a acuzat sâmbătă președintele ucrainean Volodimir Zelenski, înainte să plece în Statele Unite, unde urmează să fie primit de către omologul său american Donald Trump pentru a discuta ultimele detalii ale planului de pace pentru războiul ruso-ucrainean, relatează AFP, preluată de News.ro.



Rusia ”nu vrea să pună capăt războiului și caută să profite de toate ocaziile pentru a face Ucraina să sufere și mai mult și să-și crească presiunea asupra altora în întreaga lume”, a declarat Zelenski. Atacurile care au vizat Kievul și împrejurimile s-a soldat cu cel puțin trei morți.

Another Russian attack is still ongoing: since last night, there have been almost 500 drones – a large number of “shaheds” – as well as 40 missiles, including Kinzhals. The primary target is Kyiv – energy facilities and civilian infrastructure. Regrettably, there have been hits,… pic.twitter.com/OxBntAUgla — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 27, 2025

Capitala ucrainiană Kiev a fost ținta unui atac masiv cu rachete balistice în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce Rusia a lansat mai multe rachete hipersonice Kinjal, patru rachete balistice Iskander și un grup de rachete de croazieră Kalibr, scriu Reuters și The Kyiv Independent.

Și alte regiuni ale Ucrainei au fost atacate cu rachete și drone sâmbătă dimineață, cu o zi și jumătate unei întâlniri-cheie între președintele Volodimir Zelenski cu omologul său american, Donald Trump. Aceștia urmăresc ajungerea la un acord pe planul de pace final care să fie pus pe masă rușilor în scopul încheierii războiului ruso-ucrainean, care durează de aproape patru ani, mai notează Reuters.

Potrivit The Kyiv Independent, mai multe explozii puternice au fost auzite în capitală, precum și în regiunea limitrofă Kievului, unde au fost raportate întreruperi de curent în micul oraș Brovary și în zonele înconjurătoare în urma atacurilor. Brovary este situat la aproximativ 20 de kilometri (aproximativ 12 mile) nord-est de Kiev.

În timpul exploziilor din Kiev, unitățile ucrainene de apărare antiaeriană au intrat în acțiune, iar armata a anunțat pe aplicația de mesagerie Telegram că au fost lansate rachete. Forțele aeriene au transmis că dronele rusești țintesc capitala și regiunile din nord-estul și sudul țării.

Alerta de raid aerian a rămas în vigoare în capitală aproximativ patru ore după ce a fost anunțată.

Înainte de atacurile din cursul nopții, Zelenski a afirmat că discuțiile sale de duminică cu Donald Trump din Florida, de la Mar-a-Lago, se vor concentra pe teritoriile care vor fi controlate de fiecare parte după încetarea luptelor și de subiectul garanțiilor de securitate.

Mai rămân câteva puncte de agreat: armistițiul pentru referendum, controlul teritoriilor și al centralei nucleare de la Zaporojie

Joi seară, Rusia a lovit infrastructura energetică ucraineană și a intensificat atacurile asupra regiunii sudice Odessa, locul unde se află principalele porturi maritime ale Ucrainei.

Pe masa tratativelor, chestiunea teritoriilor rămâne principalul obstacol diplomatic. Un proiect de plan de pace în 20 de puncte, în cadrul eforturilor conduse de SUA pentru încheierea unui plan de pace, a fost finalizat în proporție de 90%, le-a spus Zelenski jurnaliștilor, vineri, la Kiev.

El a spus că un acord privind garanții de securitate între SUA și Ucraina este aproape gata – un element-cheie după ce garanțiile din anii post-sovietici s-au dovedit a fi inutile.

„Multe lucruri pot fi decise înainte de Anul Nou”, a afirmat vineri Zelenski.

Trump: Zelenski nu are nimic până nu aprob eu / SUA a oferit un acord cu garanții de securitate pe 15 ani – Kievul vrea mai mult

Donald Trump a declarat vineri seară, într-un interviu pentru Politico, că Statele Unite sunt forța motrice din spatele acestui proces și că acordul cu Ucraina nu e încă definitivat.

„Nu are nimic până nu aprob eu”, a declarat Trump, pentru Politico. „Așa că vom vedea ce are.”

La rândul lui, Zelenski a precizat, pentru publicația americană Axios, că SUA au oferit un acord pe 15 ani privind garanțiile de securitate, cu posibilitate de reînnoire, dar Kievul dorea un acord pe termen mai lung, cu prevederi juridice obligatorii, pentru a se proteja împotriva unei noi agresiuni din partea Rusiei.

Trump a mai spus că este convins că întâlnirea de duminică, de la Mar-a-Lago, în Florida, va decurge bine. El a mai spus că se așteaptă să discute și cu președintele rus Vladimri Putin „în curând, cât de mult voi dori”.

Cum arată planul și unde mai există negocieri

În afară de chestiunile teritoriale, un punct critic în negocieri îl reprezintă controlul asupra centralei nucleare de la Zaporojie, cea mai mare din Europa, ocupată de forțele ruse în primele săptămâni ale războiului.

Moscova cere Ucrainei să se retragă din zonele din regiunea estică a Donețkului pe care trupele ruse nu au reușit să le ocupe în încercarea lor de a cuceri întreaga provincie Donbas, care include și regiunea Luhansk.

Pe de altă parte, Kievul dorește încetarea luptelor pe liniile actuale de front.

Conform unui compromis propus de SUA pentru Donbas, ar fi creată o zonă economică liberă dacă Ucraina ar părăsi părți din regiunea Donețk, deși detaliile nu au fost încă stabilite.

Axios l-a citat pe Zelenski spunând că, dacă nu va reuși să convingă SUA să susțină poziția „fermă” a Ucrainei în ceea ce privește problema teritoriului, este dispus să supună planul în 20 de puncte unui referendum, cu condiția ca Rusia să accepte un armistițiu de 60 de zile pentru a permite Ucrainei să se pregătească și să organizeze votul.

El a mai spus că dorește ca SUA să exercite o presiune mai mare asupra Rusiei.

Rușii spun că planul e mult prea diferit față de ce au discutat ei cu SUA, dar remarcă progresul în negocieri

În același timp, la Moscova, vice-ministrul rus de externe, Serghei Riabkov, a declarat că versiunea Kievului asupra planului în 20 de puncte diferă de cea discutată de Rusia cu SUA.

Cu toate acestea, el și-a exprimat optimismul că lucrurile au ajuns la un „punct de cotitură” în căutarea unei soluții.

Totodată, consilierul pentru politică externă al lui Putin, Iuri Ușakov, a reluat contactele cu oficialii americani și a discutat cu membri ai administrației Trump după ce Moscova a primit propunerile SUA privind noua versiune a planului de pace, a anunțat Kremlinul vineri. Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, nu a dezvăluit însă cum a evaluat Moscova documentele.

Axios: Rușii ar fi de acord cu referendumul – vor ca armistițiul să fie mai scurt

Conform Axios, Rusia ar fi acceptat armistițiul în așteptarea unui acord de pace, care ar permite Ucrainei să organizeze un referendum în teritoriile respective. Witkoff și Kushner, scrie Axios, au avut joi două convorbiri separate: una cu reprezentanți ucraineni și una cu reprezentanți ruși. Ushakov a reprezentat partea rusă în negocieri.

Potrivit unor oficiali din ambele țări citați de Axios, majoritatea parametrilor acordului ar fi fost deja conveniți între SUA și Ucraina, inclusiv garanțiile de securitate pe care Kievul trebuie să le primească din partea SUA și a Europei.

Un oficial american de rang înalt a confirmat că SUA sunt pregătite să trimită spre ratificare în Senat documentul privind garanțiile de securitate, bazat pe Articolul 5 al Tratatului NATO.

Principalul obstacol rămâne cererea Rusiei de a controla întregul teritoriu al Donbasului ca parte a oricărui acord, mai arată Axios. În plus, partea americană susține ideea unui armistițiu pentru a aproba acordul de pace de către populația ucraineană, dar subliniază că acesta va fi dificil de implementat din punct de vedere logistic.

Potrivit surselor Axios, rușii — care anterior se opuseseră unui armistițiu înainte de semnarea acordului final — ar fi acceptat un armistițiu pentru a permite organizarea referendumului. În timp ce Ucraina insistă asupra unui armistițiu de 60 de zile, Rusia ar urmări o perioadă mai scurtă.

