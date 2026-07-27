Atacul cibernetic de la Agenția de Cadastru: sistemul informatic e-Terra rămâne indisponibil – Guvern: nu există încă un termen pentru reluarea serviciilor

Sistemul informatic e-Terra al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) rămâne indisponibil, iar autoritățile nu pot preciza încă momentul în care serviciile vor fi reluate, potrivit unui comunicat transmis luni de Guvern privind stadiul remedierii efectelor atacului cibernetic din 14 iulie.

Potrivit autorităților, echipele tehnice ale ANCPI, sprijinite de specialiști ai Serviciului de Telecomunicații Speciale (STS) și ai Cyberint (SRI), lucrează la reconstrucția infrastructurii informatice și la mutarea aplicației e-Terra în cloudul guvernamental.

„Testele finale de funcționare pot începe abia după finalizarea migrării infrastructurii și repornirea completă a bazei de date. Din acest motiv, nu putem încă anunța o oră sau o dată fermă de repunere în funcțiune – nu dorim să facem promisiuni pe care condițiile tehnice ne pot obliga să le amânăm”, se arată în comunicat.

Guvernul precizează că varianta aleasă este repornirea sistemului pe versiunea actuală, urmând ca actualizările software să fie realizate ulterior, fără a afecta disponibilitatea serviciilor.

Calendarul inițial de intervenție a fost prelungit după ce lucrările programate să se încheie duminică au fost întrerupte la ora 03:00 din motive de precauție și reluate luni dimineață.

„Operațiunea implică mai multe echipe tehnice care lucrează simultan pe componente interdependente ale sistemului, iar buna funcționare a rezultatului final depinde de sincronizarea strictă, pas cu pas, a activității acestor echipe, dar și de rezultatul testelor de securitate realizate independent de către DNSC, STS și Cyberint”, explică Executivul.

Autoritățile susțin că atacul ransomware nu a compromis baza centrală de date a sistemului cadastral.

„Baza de date centrală a sistemului cadastral – cea care conține evidența proprietăților și a drepturilor reale asupra imobilelor – nu a fost afectată. Nu există dovezi că atacatorii au avut acces la aceste date. Integritatea evidenței cadastrale și de carte funciară este, la acest moment, confirmată”, se precizează în comunicat.

În privința platformei de plăți ePay, Guvernul anunță că aceasta va fi înlocuită cu un nou modul software și recomandă utilizatorilor să își schimbe parolele de acces, în special dacă acestea sunt folosite și pentru alte servicii online.

Incidentul a fost depistat în 14 iulie, iar investigația tehnică realizată de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a confirmat că ANCPI a fost victima unui atac de tip ransomware, în urma căruia atacatorii au criptat și șters o parte din infrastructura de virtualizare care găzduia aplicațiile instituției. Ancheta tehnică și cea penală sunt în desfășurare.

Guvernul afirmă că va publica o nouă informare „de îndată ce există un termen ferm de repornire” a sistemului.

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