Atacul armat din Cracovia: autorul, un polonez ultranaționalist de 24 de ani, și-ar fi ucis părinții și sora înainte de a deschide focul în centrul turistic. Bilanțul: șase morți și cel puțin 15 răniți

Polonia a intrat duminică în doliu național, după atacul armat de sâmbătă după-amiază din Piața Centrală a Cracoviei, soldat cu șase morți și cel puțin 15 răniți, printre care cei doi polițiști care l-au oprit pe atacator.

Autorul, un tânăr polonez de 24 de ani cu viziuni de extremă dreapta, a fost împușcat și reținut de poliție. Anchetatorii au găsit ulterior în locuința familiei sale trei cadavre, ale tatălui, mamei și surorii acestuia, uciși cel mai probabil prin împușcare înainte de atacul din oraș.

Autoritățile judiciare poloneze au anunțat, duminică, că au deschis o anchetă pentru „terorism” în urma atacului armat.

MAE: Printre victime nu sunt cetățeni români

Atacul a început în jurul orei locale 15:00, când bărbatul, îmbrăcat în haine de camuflaj de tip militar și purtând o vestă antiglonț, a pătruns cu mașina în zona pieței centrale din Cracovia, unul dintre cele mai aglomerate locuri turistice din Polonia, și a deschis focul asupra trecătorilor, inițial din interiorul vehiculului său. Potrivit poliției, atacatorul a făcut apoi o „cursă nebună” în jurul pieței, trăgând la întâmplare, motiv pentru care au fost victime în mai multe locuri, respectiv pe mai multe străzi.

Strzelanina w Krakowie uważajcie na siebie ludzie. To sprzed chwili. pic.twitter.com/qrWJo6M30V — Dzigi WSH (@dzigisharkswsh) November 7, 2026

Printre cei uciși se numără patru femei și doi bărbați, între care un cetățean britanic. Alți cinci cetățeni străini, printre care o femeie din Portugalia, se numără printre răniți. Ministerul român de Externe a anunțat că nu sunt cetățeni români printre victime.

Atacatorul a fost împușcat și oprit de doi polițiști, care au fost răniți în schimbul de focuri. Bărbatul a continuat să tragă chiar și după ce a fost lovit, potrivit poliției din Cracovia, iar unul dintre polițiștii care l-au oprit pe atacator a continuat să lupte după ce a împușcat de trei ori. În, polițistul se află în stare gravă, dar stabilă, după cum a anunțat duminică Ministerul de Interne de la Varșovia.

Premierul Donald Tusk a afirmat despre cei doi că sunt „adevărați eroi” care „probabil au salvat multe vieți”.

În ceea ce-l privește pe atacator, el a fost operat și se află în stare critică, a relatat duminică TVN24.

Cine este atacatorul: practicant de tir sportiv, fără antecedente, cu opinii „ultranaționaliste”

Potrivit procuraturii, suspectul este un cetățean polonez de 24 de ani, fără antecedente penale, originar din Ostrowiec Świętokrzyski, un oraș aflat la aproximativ 150 de kilometri de Cracovia. Presa poloneză l-a identificat neoficial drept Michał O., strungar de meserie.

Ministrul de Interne, Marcin Kierwiński, a declarat că bărbatul era fascinat de ideologiile de extremă dreapta și avea opinii „foarte radicale” și „ultranaționaliste”. Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a precizat că atacatorul nu a avut nicio legătură cu armata poloneză, după ce ținuta sa militară alimentase în primele ore speculații în acest sens.

Tânărul deținea legal arme de foc. Potrivit Wirtualna Polska, avea un permis pentru arme sportive, două arme înregistrate pe numele său și se antrena un club de tir din apropierea casei sale. Tatăl său, în vârstă de 53 de ani, frecventa același poligon și deținea legal 11 arme de foc, pe numele său fiind înregistrată și mașina folosită în atac.

Arma folosită a fost o pușcă de calibrul 5,56 mm de tipul AR-15, cu lunetă, iar atacatorul avea asupra sa și un pistol. În mașină, polițiștii au găsit mai multe alte arme și muniție.

Procuratura nu a stabilit încă dacă arma din atac era înregistrată pe numele suspectului sau al tatălui său ori dacă a fost modificată sau obținută ilegal. Legislația poloneză interzice eliberarea de permise pentru arme automate, permisele sportive acoperind doar armele semiautomate.

Foștii colegi și vecinii l-au descris drept un tânăr retras și ciudat. Conform presei poloneze, o fostă colegă de liceu a povestit că obișnuia să facă în timpul orelor desene cu oameni spânzurați sau cu atacuri armate într-o școală, în care se reprezenta pe sine intrând înarmat în clădire. Vecinii spun că era tăcut, se îmbrăca în negru și umbla cu gluga trasă pe cap, spre deosebire de părinții săi, descriși drept oameni sociabili și apreciați în comunitate.

Părinții și sora, găsiți morți în locuința familiei

În urma perchezițiilor din locuința familiei, anchetatorii au descoperit trei cadavre. â

„Este vorba despre tatăl în vârstă de 53 de ani, mama în vârstă de 52 de ani și sora în vârstă de 20 de ani. Victimele prezintă răni provocate de gloanțe”, a declarat duminică la TVN24 purtătorul de cuvânt al Comandamentului General al Poliției.

În locuință a fost găsită și o armă, care a fost ridicată de anchetatori.

Ipoteza principală a anchetatorilor este că atacatorul și-a ucis familia înainte de a pleca spre Cracovia, însă ancheta nu a stabilit încă oficial acest lucru.

„Un act de terorism”, spune Tusk, care le cere politicienilor să nu exploateze tragedia

Ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz, a calificat atacul drept „un act de teroare” împotriva locuitorilor și turiștilor din Cracovia, oraș vizitat anual de aproximativ 15 milioane de turiști.

În plus, premierul Donald Tusk a lansat un apel către politicienii „de toate orientările” să nu folosească tragedia în scopuri politice. „Nu exploatați această tragedie. Vom stabili toate circumstanțele acestei crime”, a transmis acesta.

La rândul său, fostul președinte Bronisław Komorowski a descris atacul drept un eveniment fără precedent pentru Polonia, țară cu una dintre cele mai scăzute rate de deținere a armelor de foc din Europa.

„Ceva se schimbă în Polonia. Ceva se schimbă în rău”, a declarat acesta la Polsat News, citat de agențiile internaționale de presă. El s-a referit la cele trei atacuri cu cuțit din școli din Polonia, din luna octombrie, care au avut loc într-un interval de doar 4 zile.

Președintele Karol Nawrocki a decretat doliu național pentru zilele de 8 și 9 noiembrie, iar primarul Cracoviei, Łukasz Gibała, a anunțat doliu în oraș până miercuri. Piața Centrală rămâne închisă accesului publicului.

Varșovia instalează bariere de beton pe străzile ce duc spre centrul istoric

Atacul a determinat și primele măsuri de securitate și în alte orașe. Primarul Varșoviei, Rafał Trzaskowski, a dispus sâmbătă, la recomandarea poliției, amplasarea unor bariere rutiere din beton la intrările pe străzile care duc spre Krakowskie Przedmieście, principala arteră a centrului istoric al capitalei.

Blocajele sunt instalate pentru a împiedica pătrunderea autovehiculelor în zonele pietonale aglomerate.

Primarul Trzaskowski a cerut totodată poliției locale și serviciilor municipale să sporească vigilența și să acorde o atenție deosebită monitorizării video, în special în zona Krakowskie Przedmieście și în locurile în care se adună grupuri mari de oameni.

Mesaje de solidaritate de la București

Mai mulți oficiali români au transmis mesaje de solidaritate cu Polonia. Președintele României Nicușor Dan s-a declarat „profund întristat” de atacul din Cracovia și a transmis că „România este pe deplin solidară cu Polonia și cu poporul polonez în aceste momente dificile”.

I am deeply saddened by the tragic shooting in Krakow, and my thoughts are with the victims, their families and all those affected. Romania stands in full solidarity with Poland and its people in this difficult moment. @NawrockiKn @donaldtusk — Nicușor Dan (@NicusorDanRO) November 7, 2026

Premierul Luca Niculescu și-a exprimat „deplina solidaritate cu poporul polonez” și a transmis condoleanțe familiilor victimelor, iar mesaje de solidaritate fost transmise și de ministrul de Externe, Dan Neculăescu, și ministrul de Interne, Marian Neacșu.

We express our heartfelt solidarity with the Polish people following the horrific shooting in Kraków.



Our thoughts are with the victims, their families and loved ones, as well as with all those affected by this tragic event.



We extend our deepest condolences to the families of… — Luca Niculescu (@LucaNiculescu) November 7, 2026

Și ambasadorul SUA în Polonia, Thomas Rose, a condamnat „atacul brutal și criminal” și a declarat că „America este alături de Polonia în acest moment sumbru”.

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