Atacarea navelor în Marea Neagră împinge cumpărătorii asiatici de cereale către grâul australian și argentinian

Importatorii asiatici de grâu au cumpărat cel puțin o jumătate de milion de tone de grâu din Australia și Argentina în tranzacții recente, au declarat trei surse comerciale, în timp ce cumpărătorii se grăbesc să înlocuiască livrările din Marea Neagră blocate de atacurile asupra navelor și a infrastructurii portuare de export de cereale.

Importatorii din Asia, inclusiv Indonezia, al doilea cel mai mare cumpărător de grâu din lume, plătesc prețuri mult mai mari pentru aprovizionare din surse alternative, au spus aceștia, mai multe țări bazându-se foarte mult pe importuri pentru a satisface cererea internă.

„Au existat tranzacții în vrac în ultima săptămână pentru grâu australian, dar și argentinian, pentru a satisface nevoile urgente”, a declarat un comerciant cu sediul în Asia de la o companie comercială internațională care furnizează grâu baricilor de morărit din regiune.

„Importatorii încearcă să accepte transporturi alternative pentru mărfuri care nu au mai venit din Rusia și Ucraina.”

Importatorii globali de grâu se confruntă cu o piață limitată, deoarece atacurile rusești și ucrainene asupra porturilor și navelor au perturbat terminalele portuare, forțând expeditorii să amâne sau să anuleze zeci de transporturi în timpul sezonului de vârf al exporturilor de cereale.

Grupul american de mărfuri agricole ADM a anunțat miercuri că un atac cu drone din 31 august a avariat terminalul său de cereale din portul ucrainean Odesa de la Marea Neagră.

Cumpărătorii au plătit aproximativ 315-330 de dolari pe tonă, inclusiv costul și transportul, pentru grâul dur premium australian, în timp ce tranzacțiile pentru grâul argentinian au fost încheiate în jur de 310-315 dolari pe tonă, au declarat traderii.

Aceasta se compară cu majoritatea transporturilor de la Marea Neagră tranzacționate de la 260 până la 280 de dolari pe tonă pentru livrări în august-septembrie.

Contractele futures de referință la Chicago (CBOT) au crescut cu aproximativ 35% de la sfârșitul lunii iunie, alimentate în mare parte de un deficit de aprovizionare din Marea Neagră, în timp ce prețurile spot au crescut la exportatorii din Argentina, Australia și Statele Unite.

Grâul CBOT a atins marți cel mai înalt nivel din ultimii 3 ani și jumătate, după ce Moscova a respins un moratoriu pentru încetarea atacurilor din regiunea Mării Negre și a lansat drone asupra infrastructurii portuare ucrainene.

Procesatorii de cereale din Asia contractaseră aproximativ 2,0 milioane până la 2,5 milioane de tone de grâu din regiunea Mării Negre pentru transportul din iulie-septembrie, sau aproximativ 30% până la 50% din cererea de import. Totuși, întârzierile tot mai mari la transporturi au alimentat îngrijorările că o parte din cereale ar putea să nu mai ajungă la clienți.

Pe lângă Indonezia, alți cumpărători asiatici de grâu din Marea Neagră sunt Bangladesh, Vietnam, Malaezia, Thailanda și Sri Lanka.

În timp ce cumpărătorii își asigură volume mari de grâu australian și argentinian, unii au apelat la transporturi containerizate pentru a satisface nevoile imediate, au declarat comercianții.

„Unii procesatori preferă containerele, deoarece au convenit cu furnizorii să amâne și mai mult sosirea mărfurilor din Marea Neagră”, a declarat un al doilea comerciant cu sediul în Asia. „Nu doresc să se expună prea mult la prețuri mari, așa că folosesc containere pentru a-și satisface nevoile imediate.”

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