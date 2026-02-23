Stația petrolieră rusească Kaleykino, nod strategic al conductei „Druzhba”, lovită de dronele ucrainene – Atacul, la doar o zi după amenințările cu Ungaria și Slovacia

Ucraina a lovit cu drone, în noaptea de duminică spre luni, o importantă stație rusă de pompare de petrol care deservește conducta petrolieră Druzhba, scriu agențiile internaționale de presă.

Stația e situată la aproximativ 1.200 km de granița dintre cele două țări aflate în război, iar atacul a venit la doar câteva ore după amenințările și ultimatumurile dintre Ucraina, pe de o parte, și Ungaria și Slovacia pe de altă parte.

🔥At night, the Russian oil pumping station Druzhba-1 at Kaleikino was attacked. A large 60-meter-diameter oil storage tank is burning. The facility is located about 1,100 km from the front line.

The Druzhba-1 station at Kaleikino is a major hub of the Druzhba oil pipeline…



February 23, 2026

Prin această conductă, care traversează Ucraina, Ungaria și Slovacia primesc petrol rusesc. Oleoductul Druzhba a fost însă avariat în 27 ianuarie de un atac rusesc, iar liderii Ungariei și Slovaciei îl acuză pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski că refuză reluarea tranzitului din motive politice. Acesta este și motivul pentru care Ungaria a blocat luni, la Bruxelles, în consiliul afaceri externe, cel de-al 20-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei și împrumutul UE de 90 de miliarde de euro pentru Ucraina.

Ungaria și Slovacia au amenințat că vor întrerupe furnizarea de energie electrică către Ucraina dacă fluxul de petrol nu va fi reluat.

Stația de pompare Kaleykino e situată în apropiere de Almetievsk, în Republica Tatarstan și este un punct-cheie al conductei petroliere Druzhba

Două rezervoare de mari dimensiuni au fost cuprinse de flăcări la stația de pompare a petrolului Kaleykino, cunoscută și ca NPS „Druzhba-1”, un nod important al sistemului magistral de conducte din Federația Rusă. stația ar fi fost atacată cu drone în timpul nopții.

Obiectivul aparține și este operat de compania Transneft – Prikamye, subdiviziune regională a Transneft. Instalația funcționează ca stație principală de recepție și redistribuire a petrolului provenit din mai multe conducte.

Canalele de monitorizare ucrainene susțin că rezervoarele vizate ar avea un rol esențial în echilibrarea și acumularea fluxurilor de petrol înainte ca acesta să fie pompat mai departe pe conductă.

În aceste rezervoare ar fi realizat și amestecul pentru țițeiul de tip Urals, obținut prin combinarea petrolului din mai multe zăcăminte.

În ciuda războiului de aproape patru ani cu Rusia, Ucraina a continuat să transporte petrol rusesc prin conductele de pe teritoriul său, chiar dacă a oprit tranzitul de gaz rusesc, la începutul anului trecut.

