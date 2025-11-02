Atac terorist în Marea Britanie: 10 persoane înjunghiate într-un tren în apropiere de Londra, 9 dintre ele în situație critică



Poliția britanică a declarat că 10 persoane au fost spitalizate, nouă cu răni care le pun viața în pericol, în urma unui atac cu cuțit în masă comis sâmbătă seara într-un tren care se îndrepta spre Londra, și că poliția antiteroristă este implicată în anchetă, relatează BBC.

Într-un comunicat emis duminică dimineață, Poliția Transporturilor Britanice, care a preluat comunicarea, având în vedere că este responsabilă pentru problemele de securitate din trenuri, a declarat că două persoane au fost arestate în legătură cu înjunghierile.

„Zece persoane au fost duse la spital, iar nouă au suferit răni care le pun viața în pericol”, se arată în comunicat. „Acesta a fost declarat incident major, iar Poliția Antiteroristă sprijină ancheta noastră în timp ce lucrăm pentru a stabili circumstanțele complete și motivația acestui incident.”

Forțele de poliție au mai spus că a fost inițiat „Platon”, cuvântul de cod național folosit de poliție și serviciile de urgență atunci când intervin la ceea ce ar putea fi un „atac terorist criminal”. Această declarație a fost ulterior anulată, dar nu a fost dezvăluit niciun motiv al atacului. „Desfășurăm anchete urgente pentru a stabili ce s-a întâmplat și ar putea dura ceva timp până când vom fi în măsură să confirmăm ceva mai mult”, a declarat superintendentul șef Chris Casey. „În această fază incipientă, nu ar fi potrivit să speculăm cu privire la cauzele incidentului.”

Atacul a avut loc în timp ce trenul ce plecase din Doncaster cu destinația Londra King’s Cross se îndrepta spre sud, spre Huntingdon, un oraș comercial situat la câțiva kilometri nord-vest de orașul universitar Cambridge.

Serviciile de urgență, inclusiv poliția înarmată și ambulanțele aeriene, au răspuns rapid când trenul a intrat în Huntingdon. Se pare că atacul a încetat după ce trenul a ajuns în gară, iar ofițeri de poliție înarmați, împreună cu un câine polițist, au putut fi văzuți pe peron.

Poliția din Cambridgeshire, forța de poliție locală, a declarat că poliția înarmată a intervenit la incident după ce ofițerii au fost chemați la fața locului în gara Huntingdon, sâmbătă, la ora 19:39. Aceasta a adăugat că cele două persoane au fost arestate în gară, care se află la aproximativ 120 de kilometri nord de Londra.

Prim-ministrul britanic Keir Starmer a declarat că „gândurile sale sunt alături de toți cei afectați” după „incidentul îngrozitor”.

Paul Bristow, primarul din Cambridgeshire și Peterborough, a declarat că a auzit de „scene oribile” în tren.

