Graficul care arată că atacurile rusești se întețesc după fiecare discuție de pace. Nou atac rusesc asupra Kievului, la câteva zile după discuțiile de la Istanbul

Capitala Ucrainei a fost atacată din nou în noaptea de duminică spre luni, la doar câteva zile după ultima rundă de discuții cu Rusia de la Istanbul, potrivit Reuters. Rușii au lansat un nou val de atacuri cu drone și rachete asupra mai multor regiuni ucrainene.

Ca măsură de precauție, Polonia și-a ridicat în aer avioanele militare „pentru a asigura siguranța spațiului aerian polonez”, în timp ce sistemele terestre de apărare aeriană și recunoaștere radar au fost puse în alertă maximă, după cum a precizat Comandamentul Operațional Polonez.

Cel puțin 8 persoane au fost rănite în atacul asupra Kievului, printre care și un copil de trei ani, în timp ce o dronă a lovit duminică un autobuz de pasageri în regiunea Sumî din nord-estul Ucrainei, atac soldat cu 3 morți și alți 20 de răniți.

Potrivit Forțelor Aeriene Ucrainene, Rusia a lansat 324 de drone, patru rachete de croazieră și trei rachete balistice. Sistemele ucrainene au doborât 309 drone și două rachete de croazieră.

Institute for Study of War din SUA: Atacurile rusești se intensifică după discuțiile pentru pace

Noul atac aerian a avut loc la câteva zile după ce Ucraina și Rusia au purtat a treia rundă de negocieri directe la Istanbul, Turcia. Negocierile dintre cele două părți încă nu au dus la un acord de armistițiu, așa cum insistă administrația Trump.

Regimul de la Moscova refuză să poarte discuții serioase cu Ucraina, ceea ce a determinat administrația Trump să crească livrările de echipamente militare și să dea regimului de la Kremlin un termen-limită de 50 de zile, în caz contrar amplificându-se regimul sancțiunilor astfel încât acestea să afecteze și statele care fac afaceri cu Rusia.

Un grafic realizat de Institute for the Study of War din SUA arată cum au evoluat în acest an atacurile rusești asupra Ucrainei, respectiv cum s-au intensificat în ultima perioadă, în special în preajma unor negocieri de pace între Rusia și Ucraina sau în jurul unor discuții importante între Donald Trump și Vladimir Putin.

Bază aeriană, atacată cu rachete Kinjal

Alte cel puțin nouă explozii au avut loc în orașul Kropîvnîțkîi din regiunea ucraineană Kirovohrad.

Canalele de monitorizare de pe Telegram au raportat, de asemenea, lansări de rachete hipersonice Kinjal către Starokostiantîniv, un oraș din vestul regiunii Hmelnîțkîi. Orașul găzduiește o bază aeriană a Brigăzii 7 Aviație Tactică din cadrul Forțelor Aeriene ale Ucrainei.

