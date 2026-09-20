Atac masiv cu drone asupra regiunii Moscova în timpul alegerilor parlamentare din Rusia

Cel puțin două persoane au fost ucise, iar mai multe au fost rănite într-un atac cu drone asupra regiunii Moscova, în timp ce Rusia desfășoară alegeri pentru Duma de Stat. Autoritățile ruse afirmă că sute de drone au fost interceptate, iar o rafinărie de petrol din capitală a fost avariată, transmite The Guardian.

Regiunea Moscova a fost vizată duminică de un atac de amploare cu drone, autoritățile ruse afirmând că apărarea antiaeriană a doborât 249 de drone în 17 districte într-un interval de două ore.

Potrivit guvernatorului regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, atacurile au avut loc între orele 03:00 și 05:00. O femeie a fost ucisă și alte cinci persoane, inclusiv doi copii, au fost rănite după ce o dronă a lovit o clădire rezidențială din Sofiino.

În Rameanskoe, fragmente provenite de la o dronă au provocat un incendiu pe acoperișul unei clădiri rezidențiale cu 21 de etaje. Aproximativ 400 de persoane au fost evacuate. Într-un alt district, un bărbat a fost ucis după ce o dronă a lovit o locuință privată, potrivit autorităților ruse.

Rafinăria din Moscova, printre țintele atacului

Mai multe înregistrări publicate pe rețelele sociale par să arate rafinăria de petrol din Moscova, în districtul Kapotnia, cuprinsă de flăcări în urma unor lovituri cu drone, potrivit Kyiv Independent.

Publicația rusă independentă Astra a relatat, pe baza analizei unor imagini filmate de martori, că rafinăria s-ar fi numărat printre țintele atacului. „O analiză a imaginilor filmate de martori oculari indică faptul că rafinăria din Moscova s-a numărat printre țintele atacului”, a relatat Astra.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a confirmat că o instalație de pe teritoriul rafinăriei a fost avariată. Potrivit acestuia, nu au fost raportate victime la rafinărie, iar serviciile de urgență au intervenit la fața locului.

Rafinăria din Moscova a mai fost vizată de atacuri cu drone în ultimele luni.

Peste 1.600 de drone, potrivit primarului Moscovei

Sobianin a declarat că peste 1.600 de drone au fost interceptate și doborâte, dintre care aproximativ 450 ar fi vizat Moscova.

Primarul Moscovei a acuzat Ucraina că încearcă să perturbe alegerile parlamentare, desfășurate timp de trei zile.

„Atacul fără precedent a fost în mod clar planificat cu scopul de a perturba alegerile. Inamicul nu a reușit”, a afirmat Sobianin într-un mesaj publicat pe Telegram.

Ucraina nu a revendicat atacurile și nu a comentat imediat acuzațiile autorităților ruse. Cele două părți afirmă în mod repetat că nu vizează civili.

The Kyiv Independent a precizat că nu a putut verifica independent afirmațiile autorităților ruse.

Restricții pe aeroporturile din apropierea Moscovei

Autoritățile aeronautice ruse au impus temporar restricții asupra operațiunilor pe aeroporturile Domodedovo și Jukovski, invocând motive de siguranță a zborurilor. Restricții temporare au fost raportate și la alte aeroporturi, inclusiv la Saratov.

Atacurile asupra regiunii Moscova au avut loc după ce Ministerul rus al Apărării a anunțat că apărarea antiaeriană a interceptat și distrus 288 de drone ucrainene între orele 08:00 și 20:00, pe 19 septembrie.

Potrivit ministerului, dronele au fost interceptate deasupra regiunilor Belgorod, Kursk, Briansk, Kaluga, Oriol, Tula, Reazan, Nijni Novgorod și Vladimir, precum și în regiunea Moscova, regiunea Krasnodar, Crimeea ocupată și Marea Neagră.

Atacul, în timpul alegerilor parlamentare

Atacul are loc în contextul alegerilor pentru Duma de Stat, primul scrutin parlamentar organizat în Rusia de la începutul invaziei pe scară largă a Ucrainei, în februarie 2022.

Votul se desfășoară pe parcursul a trei zile. Potrivit informațiilor disponibile, partidele care îl susțin pe președintele Vladimir Putin și campania militară a Kremlinului au fost autorizate să participe la scrutin. Rusia a organizat, de asemenea, votul în teritoriile ucrainene ocupate.

Alegerile sunt urmărite și în contextul atacurilor ucrainene cu drone asupra infrastructurii energetice ruse. În ultimele luni, loviturile asupra instalațiilor petroliere au afectat capacitatea de rafinare a Rusiei și au fost asociate cu probleme de aprovizionare și creșteri ale prețurilor la combustibili în anumite regiuni.

Cel mai recent atac are loc după ce președintele american Donald Trump a declarat că Rusia și Ucraina au convenit să nu mai vizeze infrastructura energetică a celeilalte părți.

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