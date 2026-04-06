Atac masiv cu drone al Rusiei asupra Odesei – 3 morți și 15 răniți

Cel puțin trei persoane – între care un copil – au fost ucise în ultimul atac masiv cu drone efectuat de Rusia în noaptea de duminică spre luni asupra orașului-port Odesa (în sudul Ucrainei), relatează dpa, preluată de Agerpres.

Alte 15 persoane, între care o femeie însărcinată și doi copii, au fost rănite, a precizat guvernatorul regiunii Odesa, Oleh Kiper, pe contul său de Telegram, indicând că o dronă lansată de forțele ruse a lovit un bloc de apartamente cu mai multe etaje.

Cele trei persoane ucise sunt o femeie de 30 de ani, fetița ei de 2,5 ani și o altă femeie de 53 de ani. În urma acestui atac, la Odesa s-au declanșat mai multe incendii și au fost înregistrate pagube importante, a spus guvernatorul.

„Clădiri rezidențiale, infrastructură critică și imobile administrative au fost afectate”, declarase în cursul dimineții responsabilul ucrainean citat, adăugând că operațiuni de salvare erau în curs de desfășurare, echipele de intervenție încercând să dea la o parte dărâmăturile în speranța de a găsi supraviețuitori.

Au fost mobilizate și echipe cu câini special dresați pentru găsirea oamenilor sub dărâmături, precum și mai mulți psihoterapeuți pentru a acorda asistență psihologică.

Acest atac intervenea după un altul, cu o noapte înainte, când au fost avariate mai multe clădiri rezidențiale, iar trei persoane au fost rănite la Odesa.

În nordul Ucrainei, în regiunea Cernihiv, circa 340.000 de persoane au rămas fără curent electric în urma atacurilor rusești asupra infrastructurii energetice, potrivit autorităților locale.

Apărarea antiaeriană ucraineană a raportat lansarea a 141 de drone rusești noaptea trecută asupra Ucrainei , dintre care 114 au fost interceptate.

La rândul său, Rusia a raportat răniți în urma unor atacuri ucrainene cu drone noaptea trecută. În orașul-port rusesc Novorossiisk, opt persoane au fost rănite în urma unor atacuri ucrainene cu drone, a declarat Veniamin Kondratiev, guvernatorul regiunii Krasnodar. Printre cei răniți se aflau și doi copii, potrivit acestuia.

Potrivit unor informații apărute pe rețele de socializare, în Novorossiisk a fost lovit terminalul de petrol Șesharis al grupului Transneft. Rusia exportă petrol și din această zonă. Ucraina lovise instalația și în luna martie, a declarat Ministerul Apărării de la Kiev.

Ministerul rus al Apărării a raportat luni că Ucraina a atacat noaptea trecută instalații din cadrul complexului de transbordare maritimă din portul Novorossiisk, distrugând un punct de acostare al Consorțiului Caspian Pipeline și incendiind patru rezervoare de produse petroliere, potrivit media ruse.

Consorțiul Caspian Pipeline asigură cea mai mare parte a exporturilor de petrol ale Kazahstanului către piețele energetice, însă Kazahstanul a declarat luni dimineață că volumul exporturilor nu a fost afectat, notează Reuters.

Prin atacarea unor obiective petrolifere ruse, Ucraina urmărește să slăbească industria de război a Moscovei, finanțată în mare parte din veniturile provenind din sectorul energetic.

