UPDATE. 4 morți în urma atacului masiv al Rusiei asupra Ucrainei – Kievul, Zaporojie și alte orașe – lovite cu drone și rachete – Polonia, în alertă

UPDATE Bombardamentele rusești asupra Kievului din noaptea de sâmbătă spre duminică au ucis cel puțin patru persoane, inclusiv o fetiță de 12 ani, au informat duminică autoritățile locale. Serviciile de salvare au precizat că trupul fetiței decedate a fost scos de sub dărâmăturile unei clădiri rezidențiale cu cinci etaje din cartierul Solomianski, unde două persoane au murit, de asemenea, într-un institut de cardiologie.

Știrea inițială

Rusia a lovit Kievul, Zaporojie și alte orașe ucrainene, într-un atac masiv cu rachete și drone, noaptea trecută, potrivit Kyiv Independent.

„Rusia a lansat un nou atac aerian masiv asupra oraşelor ucrainene în timp ce oamenii dormeau. Din nou, sute de drone şi rachete au distrus clădiri rezidenţiale şi au provocat victime civile”, a transmis ministrul ucrainean de externe, Andrii Sîbiga, pe rețeaua X.

Cinci bombardiere Tu-95 rusești au decolat de pe aerodromul Olenia din regiunea Murmansk la aproximativ 1:45 a.m. ora locală. În jurul orei 2:25 a.m., Administrația Militară a Orașului Kiev a avertizat că Rusia a trimis bombardiere MiG-31K, declanșând o alertă aeriană în toată țara. Forțele aeriene ucrainene au emis apoi o avertizare la ora 3:52 dimineața, spunând că Rusia a lansat probabil avioane Tu-95 de la baza aeriană Engels.

Pe tot parcursul nopții, roiuri de drone de tip Shahed au amenințat, de asemenea, o serie de regiuni ucrainene. Au fost raportate explozii în Kiev Zaporojie și Sumî.

Kievul și Zaporojie au raportat cele mai grave pagube cauzate de atacuri. O clădire cu cinci etaje din capitala Ucrainei a fost parțial distrusă, iar infrastructura rezidențială a fost avariată în mai multe cartiere. Atacul a avariat și clădiri nerezidențiale și mașini parcate. Cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost spitalizate, a raportat primarul Kievului, Vitali Kliciko.

Kievul acuză Moscova că a întrerupt alimentarea cu energie electrică a centralei nucleare Energodar, cea mai mare din Europa, şi că încearcă să o conecteze la reţeaua rusă, în ciuda riscurilor de securitate. Infrastructura a fost cucerită în martie 2022 de trupele ruse.

La rândul său, Ministerul Apărării rus a anunţat, duminică dimineaţă, că 41 de drone ucrainene au fost doborâte în timpul nopţii.

Polonia vecină a anunţat că îşi mobilizează aviaţia în mod „preventiv” după incursiunile în spaţiul său aerian a aproximativ douăzeci de drone ruseşti şi a trei avioane de luptă în spaţiul aerian eston în mai puţin de două săptămâni.

Zelenski: Putin se pregăteşte să atace o altă ţară europeană

Preşedintele rus Vladimir Putin va extinde războiul din Ucraina atacând o altă ţară europeană, susţine Volodimir Zelenski, care a acuzat Rusia de recentele incursiuni cu drone, pe care le-a calificat drept o încercare de a testa apărarea NATO. Vorbind la Kiev după întâlnirea cu Donald Trump la ONU în New York, preşedintele ucrainean a declarat că Rusia se pregăteşte pentru un conflict mai amplu. „Putin nu va aştepta să-şi termine războiul în Ucraina. Va deschide o altă direcţie. Nimeni nu ştie unde. El vrea asta”, a spus Zelenski.

Preşedintele Ucrainei a declarat că Moscova verifică în mod deliberat capacitatea Europei de a-şi proteja spaţiul aerian, după ce au fost observate drone în Danemarca, Polonia şi România şi după încălcarea spaţiului aerian estonian de către avioane de vânătoare ruseşti. Vineri seara au fost observate mai multe drone deasupra unei baze militare daneze, iar sâmbătă deasupra unei baze norvegiene.

