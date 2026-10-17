Atac masiv al Rusiei asupra infrastructrurii energetice a Ucrainei cu peste 320 de drone și rachete. Un milion de oameni cu rămas fără curent

Președintele Volodimir Zelenski a avertizat sâmbătă că Rusia încearcă să provoace o pană de curent la nivelul întregii Ucraine, în contextul atacurilor asupra infrastructurii energetice și al suspendării sancțiunilor americane împotriva Moscovei.

„Rusia încearcă să provoace o pană de curent în Ucraina chiar înainte de venirea iernii. Rusia încearcă să lase milioane de oameni de-ai noștri fără electricitate și încălzire. Este nevoie de presiuni pentru a opri acest lucru”, a scris el pe Telegram. „Ridicarea sancțiunilor americane, reducerea presiunii asupra agresorului și recompensele financiare pentru Putin — toate acestea nu fac decât să-l încurajeze să continue atacurile”, a adăugat el, potrivit Politico.

Declarațiile liderului ucrainean vin după ce Rusia a lansat atacuri asupra sectorului energetic al țării devastate de război, vizând inclusiv instalații de producere și transport al energiei electrice. Atacurile au implicat peste 320 de drone Shahed cu propulsie cu reacție, muniții de tip loitering (care pot survola o zonă înainte de a lovi ținta), precum și rachete de croazieră și balistice. Potrivit informațiilor apărute în presă, alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pentru aproximativ un milion de persoane.

SUA au suspendat aplicarea unor sancțiuni importante asupra Rusiei

Declarațiile vin și în contextul în care președintele SUA, Donald Trump, a semnat vineri un ordin executiv prin care a suspendat aplicarea unor sancțiuni importante împotriva Rusiei. Kirill Dmitriev, emisarul special al lui Putin pentru investiții și cooperare economică, a descris decizia drept „un moment important și cu adevărat istoric”.

Decizia lui Trump vine la doar câteva zile după ce acesta a încheiat un acord cu Putin privind furnizarea unor cantități de motorină, provocând consternare în rândul țărilor europene și al Ucrainei.

„Din păcate, în America a fost luată decizia de a ignora complet proiectul de lege al lui Lindsey Graham, care trebuia să introducă o presiune cu adevărat eficientă asupra Rusiei pentru a pune capăt acestui război”, a declarat Zelenski. „Acest proiect de lege ar fi putut ajuta foarte mult și încă mai poate! Dar legea trebuie să fie aplicată efectiv, iar fiecare vot în favoarea ei contează.”

Legislaţia amânată ar fi impus tarife de până la 100% asupra – printre altele – mărfurilor aduse în SUA de la cei cinci mari importatori de ţiţei sau gaze ruseşti, a căror vânzare este esenţială pentru finanţarea maşinii de război a Kremlinului, conform informaţiilor publicate de CNN.

Rusia susține că a atacat mai multe obiective de infrastructură

La rândul său, Ministerul rus al Apărării a anunțat sâmbătă că forțele sale au atacat, în cursul nopții, mai multe obiective de infrastructură din Ucraina. Printre țintele menționate s-a numărat o stație electrică de transformare din orașul Jîtomîr, situat în nord-vestul țării, potrivit DW.

Ministerul rus a mai afirmat că a fost lovită cea mai mare uzină siderurgică din Ucraina, situată în orașul Krivoi Rog, susținând că aceasta furniza produse din oțel complexului militar-industrial ucrainean. Potrivit aceleiași surse, a fost atacată și o altă uzină siderurgică din Zaporojie, oraș aflat în apropierea liniei frontului.

Autoritățile ucrainene au declarat, de asemenea, că o persoană — un șofer de ambulanță — a fost ucisă, iar alte 19 au fost rănite, inclusiv un copil, în urma unui atac aerian rusesc asupra orașului Herson, din sudul Ucrainei.

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