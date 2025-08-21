Atac major al Rusiei asupra Ucrainei, cu peste 600 de drone și rachete

Armata rusă a lansat, în cursul nopții de miercuri spre joi, un atac aerian major cu drone de luptă și rachete asupra unor ținte de pe teritoriul Ucrainei, inclusiv asupra capitalei Kiev. Cu puțin înainte de miezul nopții, s-au auzit focuri ale apărării antiaeriene deasupra capitalei.

Forțele aeriene ucrainene au anunțat că Rusia a folosit 574 de drone și 40 de rachete în atacurile din cursul nopții asupra țării, din care au doborât 546 de drone și 31 de rachete, potrivit Reuters. Forțele aeriene ucrainene au mai precizat că au fost înregistrate atacuri în 11 puncte, scrie Agerpres.

La rândul său, ministrul de externe ucrainean Andrii Sîbiga a scris pe platforma X că Rusia a atacat un producător american de electronice în vestul Ucrainei, provocând pagube grave și victime. „O instalație în totalitate civilă care nu are nicio legătură cu apărarea sau armata. Acesta nu este primul atac rusesc asupra afacerilor americane din Ucraina, după atacurile asupra birourilor Boeing din Kiev de la începutul acestui an și alte atacuri”, a scris Sîbiga. Rusia a folosit sute de drone, rachete hipersonice, balistice și de croazieră în atacurile asupra întregului teritoriu ucrainean, a adăugat el.

Sirenele de raid aerian au fost declanșate în mai mult de jumătate din țară din cauza amenințării reprezentate de dronele care se apropiau. Observatorii militari ucraineni au raportat câteva zeci de drone de luptă rusești în aer, îndreptându-se spre vest.

Un atac combinat cu drone și rachete rusești împotriva orașului Liov, din vestul Ucrainei, a ucis o persoană și a rănit alte două, a declarat joi guvernatorul regiunii Liov, Maksim Kozițki. Zeci de case au fost, de asemenea, avariate în atac, a scris guvernatorul pe aplicația de mesagerie Telegram.

Publicația The Kyiv Independent a relatat joi dimineață că Rusia a desfășurat drone de luptă și a lansat rachete în direcția mai multor orașe ucrainene, în pofida eforturilor de pace în curs. Potrivit agenției de știri RBC Ukraine, explozii au fost auzite la Kiev și în orașul Liov. RBC Ukraine l-a citat pe guvernatorul Maksim Kozițki care a declarat că apărarea antiaeriană a fost activată în regiune.

Țara vecină, Polonia, a anunțat joi că avioane au fost mobilizate pentru a proteja spațiul său aerian din cauza atacurilor rusești asupra Ucrainei.

